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В ОП обсудили создание высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера в Карпатах

В ОП обсудили создание высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера в Карпатах

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание, где состоялось обсуждение проекту создания в Карпатах высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Проект презентовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании "Боржава Эссет" Гернот Ляйтнер.

Он отметил, что пандемия коронавируса создала такие условия, когда каждое государство берется развивать внутренние ресурсы. Украина имеет уникальные ресурсы и природу, а место размещения будущего кластера - горная Боржава с ее расположением и транспортным сообщением, которое будет способствовать развитию туристического потенциала всего региона

Поэтому Ляйтнер выразил надежду, что сегодняшняя встреча станет ключевой для развития проекта, подписания меморандума, в котором зафиксированы все шаги, которые должны быть выполнены государством, громадами и инвесторами, и его реализации.

Руководитель Офиса Президента констатировал, что Украина заинтересована в воплощении этого проекта, и отметил, что присутствующие на его обсуждении - это те, кто будет официально привлечен к работе над его реализацией.

Ермак предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации проекта. Он должен быть согласован с профильными министерствами, должны быть согласованы все юридические вопросы, вопросы сотрудничества с инвесторами и т.д., подготовлена ​​подробная презентация.

"Чем быстрее вы будете готовы представить Президенту подробный проект, сроки, смета - тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях ", - отметил руководитель Офиса главы государства.

"Только эти два этапа будут пройдены, мы после обработки меморандума юристами будем готовы его подписать", - добавил он.

Ермак также рассказал, что по поручению Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

В свою очередь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов.

Позицию о хороших перспективах для Украины от реализации проекта поддержали и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Петрашко отметил, что для этого можно использовать механизмы государственно-частного партнерства и "инвестиционную няню". Со своей стороны Абрамовский подчеркнул важность сохранения природной среды в месте создания кластера.

Секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе отметил, что соответствующая рабочая группа может начать свою деятельность уже после завершения этой встречи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает ввести налоговые льготы для проектов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Автор: 

инвестиции (1165) Карпаты (306) туризм (1543)


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Топ комментарии
+6
Сборище дебилов.
Еще обсудите вопрос установки WIFI в общественных туалетах.
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30.07.2020 22:47 Ответить
+2
Будуть нарощувать гори, чи їм просто кластерів не вистачає?
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30.07.2020 23:07 Ответить
+2
Давайте сразу после межгалактического шахматного турнира.
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31.07.2020 01:00 Ответить
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Сборище дебилов.
Еще обсудите вопрос установки WIFI в общественных туалетах.
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30.07.2020 22:47 Ответить
А что, Буковель уже не вмещает всех желающих? Пилипец, Славское, Подовец, Драгобрат?
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31.07.2020 01:06 Ответить
Из этого списка на что то похожа Буковель,но местное население в округе уже себе цены сложить не может,а цены на подъемники, что в Австрии. О качестве и колличестве трасс можно и не вспоминать.
Если будет второй курорт такого уровня,так хоть может благодаря конкуренции подтянуться,уменьшаться очередя на подъемники,колличество катающихся на трассах,просядут цены на жилье.
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31.07.2020 07:24 Ответить
просто почти все Карпаты скупил Коломойский, естественно теперь за бюджетные деньги будут строить для него там инфраструктуру
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31.07.2020 08:07 Ответить
Утрись ***** со своей Красной Поляной
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30.07.2020 22:55 Ответить
літом дощі ллють. лижі та алюмінієві труси докупить зосталось )
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30.07.2020 22:58 Ответить
Будуть нарощувать гори, чи їм просто кластерів не вистачає?
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30.07.2020 23:07 Ответить
Хороша ідея. Там вже і нині на гірських велосипедах народ катається по хребтах, дельтапланеристи літають, стокілометрові забіги навколо Подобовця влітку. А взимку гірські лижі, борди. Звичайно потрібно інфраструктуру для цих видів спорту розвивати, бо все на совковому рівні.
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30.07.2020 23:13 Ответить
"хороша" - снег бывает один месяц, непредсказуемо. "Высокогорный" - трускавецкие спецы вообще одебилились, увеличат высоту Карпат вдвое?
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30.07.2020 23:17 Ответить
значит будут нещадно рубить лес....страна в долгах как в шелках а эти не знают где еще инвесторов кинуть
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30.07.2020 23:16 Ответить
Кластер боршара... пипец.. Этот идиот знает, что такое кластер и какое отношение кластер имеет к БольшойШаре, которую эта особь хочет выдать за обычное проталкивание интересов какойто лосины в пыку буковели? Так зачем говорить о "кластерах" , которые потом обернутся войной между ними и погибнут люди... как в одном кластере, так в другом...
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30.07.2020 23:39 Ответить
Зеленський, Гутсайт, Абрамовський та Варшаломідзе- ось і все, що потрібно знати про цих рішал.
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30.07.2020 23:54 Ответить
Хорошее и нужное дело! Дай Бог что бы не спустили на тормоза!
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31.07.2020 00:24 Ответить
Давайте сразу после межгалактического шахматного турнира.
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31.07.2020 01:00 Ответить
балаболи
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31.07.2020 01:22 Ответить
Вся бeзліса вeрхня частина хрeбта Боржава є т. з. Смарагдовими об'єктом. Тобто за обгрунтуванням науковців і з відома украінськоі влади тeриторія зарeєстрована в Раді Європи як така, що має високу цінність для охорони біорізноманіття, і на якій Украіна зобов'язується здійснювати природоохороні заходи. Систeма Смарагдових об'єктів (Смарагдова мeрeжа) функціонує в рамках Бeрнськоі конвeнціі, стороною якоі є Украіна.

Будівництво на Боржаві супрeчить цілям існуючого Смарагдового об'єкту і міжнародним зобов'язанням Украіни.
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31.07.2020 02:18 Ответить
Карпатські пеньки - ландшафний парк ім. Єрмака.
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31.07.2020 06:49 Ответить
Так за цією Австрійскою фірмою стоїть Коломойша!!!
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31.07.2020 08:55 Ответить
Ви спочатку посадіть дерева, які вирубали !!!
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31.07.2020 10:37 Ответить
 
 