В ОП обсудили создание высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера в Карпатах
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание, где состоялось обсуждение проекту создания в Карпатах высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.
Проект презентовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании "Боржава Эссет" Гернот Ляйтнер.
Он отметил, что пандемия коронавируса создала такие условия, когда каждое государство берется развивать внутренние ресурсы. Украина имеет уникальные ресурсы и природу, а место размещения будущего кластера - горная Боржава с ее расположением и транспортным сообщением, которое будет способствовать развитию туристического потенциала всего региона
Поэтому Ляйтнер выразил надежду, что сегодняшняя встреча станет ключевой для развития проекта, подписания меморандума, в котором зафиксированы все шаги, которые должны быть выполнены государством, громадами и инвесторами, и его реализации.
Руководитель Офиса Президента констатировал, что Украина заинтересована в воплощении этого проекта, и отметил, что присутствующие на его обсуждении - это те, кто будет официально привлечен к работе над его реализацией.
Ермак предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации проекта. Он должен быть согласован с профильными министерствами, должны быть согласованы все юридические вопросы, вопросы сотрудничества с инвесторами и т.д., подготовлена подробная презентация.
"Чем быстрее вы будете готовы представить Президенту подробный проект, сроки, смета - тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях ", - отметил руководитель Офиса главы государства.
"Только эти два этапа будут пройдены, мы после обработки меморандума юристами будем готовы его подписать", - добавил он.
Ермак также рассказал, что по поручению Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.
В свою очередь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов.
Позицию о хороших перспективах для Украины от реализации проекта поддержали и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Петрашко отметил, что для этого можно использовать механизмы государственно-частного партнерства и "инвестиционную няню". Со своей стороны Абрамовский подчеркнул важность сохранения природной среды в месте создания кластера.
Секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе отметил, что соответствующая рабочая группа может начать свою деятельность уже после завершения этой встречи.
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