Чиновник Черновицкой ОГА задержан за получение отката от победителя тендера, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера "откат" в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы.
29 июля чиновник ОГА был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части взятки в размере 800 долларов.
Взяточнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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Надо было подождать когда второй "транш" зайдёт. ))