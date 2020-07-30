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Новости Взяточники
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Чиновник Черновицкой ОГА задержан за получение отката от победителя тендера, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник Черновицкой ОГА задержан за получение отката от победителя тендера, - ГБР 01

По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера "откат" в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы.

29 июля чиновник ОГА был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части взятки в размере 800 долларов.

Чиновник Черновицкой ОГА задержан за получение отката от победителя тендера, - ГБР 02

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Взяточнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Буковина (901) взятка (6185) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) чиновник (1560)


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абідна, не?
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30.07.2020 23:18 Ответить
Да уж, как-то рано и не вовремя...
Надо было подождать когда второй "транш" зайдёт. ))
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30.07.2020 23:37 Ответить
Интересно, кто этот "счастливчик"?
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30.07.2020 23:34 Ответить
Агга, на 47 тысч не жисть а жестянная пичалька..
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30.07.2020 23:37 Ответить
Это фейк.На Буковине откаты на стройках уже давно 25%.Не надо врать на Цензоре.
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31.07.2020 07:19 Ответить
Так то на стройках 25%, а на ремонтах - 10%. ))
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31.07.2020 11:39 Ответить
 
 