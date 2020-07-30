Чиновник Черновицкой ОГА задержан за получение отката от победителя тендера, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера "откат" в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы.

29 июля чиновник ОГА был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части взятки в размере 800 долларов.

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Взяточнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.