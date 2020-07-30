Сквер в Варшаве назвали в честь генерала армии УНР Безручко, отстоявшего город от большевиков в 1920 году

Городской совет Варшавы решил назвать один из скверов в польской столице именем генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Польше.

"Спасибо польским друзьям за этот важный жест признания роли украинских союзников в войне с большевиками в 1920 году", - говорится в сообщении.

Именем Марка Безручко в Киеве названа улица (в Шевченковском районе), а в Ривном - проспект. А в Виннице есть улица, проспект и проезд, названные в его честь.

Марко Безручко родился на территории современного города Токмак Запорожской области в 1883 году. Во времена Первой мировой воевал на германском фронте в составе русской армии: сначала как начальник штаба дивизии, затем дослужился до начальника штаба артиллерийского корпуса.

Завершил Первую мировую в звании подполковника, весной 1918-го вернулся в Украину. После прихода к власти Павла Скоропадского был назначен в Генеральный штаб Армии вновь Украинского Государства, где занимался украинизацией фронтовых частей российской армии.

Далее Безручко принял сторону Директории Симона Петлюры, где возглавил оперативный отдел Армии УНР. Затем был начальником штаба корпуса Сечевых стрельцов под командованием Евгения Коновальца, позже возглавил 6-ю стрелковую дивизию.

В составе корпуса Безручко участвовал в Первом зимнем походе армии УНР (1919-1920) - походе украинских войск по тылам Красной и Добровольческой армий Деникина территории Украины. Во время этого похода в апреле 1920 года УНР подписала союзный договор с Польшей. Боевые действия обе армии начали вести совместно.

6-я стрелковая дивизия под командованием Безручко сыграла одну из решающих ролей при взятии Киева в мае 1920 года и при отражении под Замостьем контрнаступления конницы под командованием Семена Буденного в сентябре-ноябре того же года. Тогда советскую конницу фактически не пропустили к польской столице Варшаве.

Но Польша подписала мирное соглашение с большевиками, и польские войска прекратили наступление. Армия УНР осталась один на один с Красной Армией. В конце концов, Безручко отступил в Варшаву, где занимался военными делами УНР в изгнании, а еще исследовательской деятельностью - как председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве (1931-1935).

Во время Второй мировой Безручко поддерживал Организацию украинских националистов. Умер в 1944 году в Варшаве, где и был похоронен - ​​на православной части городского кладбища "Воля".

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