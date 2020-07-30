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Сквер в Варшаве назвали в честь генерала армии УНР Безручко, отстоявшего город от большевиков в 1920 году

Сквер в Варшаве назвали в честь генерала армии УНР Безручко, отстоявшего город от большевиков в 1920 году

Городской совет Варшавы решил назвать один из скверов в польской столице именем генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Польше.

"Спасибо польским друзьям за этот важный жест признания роли украинских союзников в войне с большевиками в 1920 году", - говорится в сообщении.

Именем Марка Безручко в Киеве названа улица (в Шевченковском районе), а в Ривном - проспект. А в Виннице есть улица, проспект и проезд, названные в его честь.

Марко Безручко родился на территории современного города Токмак Запорожской области в 1883 году. Во времена Первой мировой воевал на германском фронте в составе русской армии: сначала как начальник штаба дивизии, затем дослужился до начальника штаба артиллерийского корпуса.

Завершил Первую мировую в звании подполковника, весной 1918-го вернулся в Украину. После прихода к власти Павла Скоропадского был назначен в Генеральный штаб Армии вновь Украинского Государства, где занимался украинизацией фронтовых частей российской армии.

Далее Безручко принял сторону Директории Симона Петлюры, где возглавил оперативный отдел Армии УНР. Затем был начальником штаба корпуса Сечевых стрельцов под командованием Евгения Коновальца, позже возглавил 6-ю стрелковую дивизию.

В составе корпуса Безручко участвовал в Первом зимнем походе армии УНР (1919-1920) - походе украинских войск по тылам Красной и Добровольческой армий Деникина территории Украины. Во время этого похода в апреле 1920 года УНР подписала союзный договор с Польшей. Боевые действия обе армии начали вести совместно.

6-я стрелковая дивизия под командованием Безручко сыграла одну из решающих ролей при взятии Киева в мае 1920 года и при отражении под Замостьем контрнаступления конницы под командованием Семена Буденного в сентябре-ноябре того же года. Тогда советскую конницу фактически не пропустили к польской столице Варшаве.

Но Польша подписала мирное соглашение с большевиками, и польские войска прекратили наступление. Армия УНР осталась один на один с Красной Армией. В конце концов, Безручко отступил в Варшаву, где занимался военными делами УНР в изгнании, а еще исследовательской деятельностью - как председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве (1931-1935).

Во время Второй мировой Безручко поддерживал Организацию украинских националистов. Умер в 1944 году в Варшаве, где и был похоронен - ​​на православной части городского кладбища "Воля".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков. ФОТОрепортаж

Автор: 

память (1498) Польша (8510) УНР (84) Варшава (185)


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Топ комментарии
+44
Історія України, це зовсім незнана Атлантида.
Замість неї, українців годували, і продовжують годувати, гамном кацапських «русского міра»...
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30.07.2020 23:25 Ответить
+23
Не так воно просто.
Якщо людину змалечку годували тухлятиною, то звідки їй знати, яка на смах нормальна страва.
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31.07.2020 00:07 Ответить
+18
Кравчука на него нету. Тот бы сложил оружие а потом пошел бы раком на компромис с большевиками
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30.07.2020 23:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Історія України, це зовсім незнана Атлантида.
Замість неї, українців годували, і продовжують годувати, гамном кацапських «русского міра»...
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30.07.2020 23:25 Ответить
Кто хочет знать тот знает, а говноедам история не к чему!!!
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30.07.2020 23:37 Ответить
Не так воно просто.
Якщо людину змалечку годували тухлятиною, то звідки їй знати, яка на смах нормальна страва.
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31.07.2020 00:07 Ответить
Кравчука на него нету. Тот бы сложил оружие а потом пошел бы раком на компромис с большевиками
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30.07.2020 23:29 Ответить
Так почему же эту тему не использовать для прекращения взаимных обвинений? Время как река - многое утекло и никогда не вернется.. Но впереди завал -Рашка, с которой ни поляки, ни мы - ну просто никак. Они, понятно, надеются на НАТО. Но оказалось не так все просто ( Пример - Великобритания) Она трахает всех в ЕС, используя правила самой ЕС против нее самой. Для нее нет правил, нет морали.
А вот вместе, без обид, мы имеем шанс
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30.07.2020 23:30 Ответить
Какие обвинения?
УНР воевали с кацапами,для Польши - Герои. В Украине их поминают так себе иногда, чаще никак!!!
УПА воевало в вешняками - для Украины герои. Польша конечно же против.
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30.07.2020 23:35 Ответить
Безусловно, претензий друг к другу полно. Тем более - у Украины с Польшей. НО... а как с российской агрессией? Опять хата с краю?
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30.07.2020 23:42 Ответить
Польша считает что защищена НАТО + вечный союзник Англия.
На Украину полякам чхать! Для Польши, Украина как трудовой придаток в динамично развивающейся экономике!
Ты же сам понимаешь что нищий и богач не могут быть на равных!
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30.07.2020 23:44 Ответить
В целом - да, Но не настолько они богачи. И вирус показал полякам, что без украинцев не так все просто. И не все украинцы, работающие в Польше, - сырьевой придаток. Смогли у поляков, смогут и у немцев, англичан, в америке. И поляки это уже реально понимают
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30.07.2020 23:55 Ответить
Конечно! Тут вы правы! Смогут ВЕЗДЕ! Только у себя не могут
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31.07.2020 00:01 Ответить
У нас 73% на Україну начхать.
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30.07.2020 23:56 Ответить
Пока что да. И так будет продолжаться, пока власть выбирают малоросы и "лишь_бы_небыло_войновцы"...
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31.07.2020 00:52 Ответить
Польша победила россию и стала независимым государством. Украина проиграла россии. Но вятровичи об этом не говорят.
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30.07.2020 23:39 Ответить
Это ты вообще о чем? Может даты какие то есть о которых речь идет?
Украину просрали её жители, каждый из которых был уверен что его хата з краю!!! Это если ты о 20х годах.
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30.07.2020 23:40 Ответить
Не "каждый был уверен", но, к сожалению, очень многие.
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30.07.2020 23:53 Ответить
Очень жаль, тогда было все что нужно! Могли отбить Украину по Днепру запросто! И кто знает как бы история пошла тогда!?
Пилсудский стоял с армией где сейчас гостомельское КП и ждал когда Петлюра приведет 200тыс людей на подмогу. К сожалению Петлюра смог привести только 2000.
После того Пилсудский принял решение отступить и оборонять Варшаву!
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30.07.2020 23:57 Ответить
Вот именно об этом я и говорю. Петлюра смог привести только 2000. Сколько украинцев об этом знает? И почему украинцы об этом факте не знают?
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31.07.2020 00:09 Ответить
Ну я это знаю потому что читал на польском. Ни на русском ни на украинском такого нету.

Вот в этом фильме не плохо описаны события.
https://www.youtube.com/watch?v=s_dJJ3KC-DM
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31.07.2020 00:12 Ответить
Польша отбилась только потому что у большевиков кончилось пушечное мясо, иначе бы эта орда, перемолов Польшу, соединившись с венгерсеими и немецкими швондерами преспокойно дошла бы аж до Франции.
Единственная сила, которая могла этому помешать (чехословацкие легионеры), были в то время далеко за Уралом, но даже они оказались бессильны против этой красной тотальной машинерии.
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01.08.2020 17:08 Ответить
ух ты ж мать твою так ты попутал с датами парад жолнежей и армии УНР в Киеве в 1920м
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31.07.2020 00:33 Ответить
С какими именно датами и что попутал мать твою?
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31.07.2020 16:19 Ответить
Не могли, столько набрать можно было только при тотальной мобилизации (такое могли себе позволить только большевики, где за отказ воевать зв них полагался расстрел), да еще сзади СМЕРШ пустить чтобы охотнее воевали.
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01.08.2020 16:49 Ответить
Петлюра никак не мог столько привести, у него была добровольческая армия, а не орда большевиков которая рекрутировала все население под их контролям и убивала тех кто отказывался им служить. Под Варшавой устояли только потому, что у орков кончилось пушечное мясо, которое они потратили на территории Украины. А если бы большевики перевалили через Варшаву, то дошли бы аж до Франции. После Польши, к большевикам бы примкнули орды немецких и венгерских швондеров, а чехословацкая армия, которая могла бы этому помешать, была в то время за Уралом.
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01.08.2020 17:17 Ответить
Україну просрали соціал-популісти у 1918 році, коли усунули від влади українського Маннергейма, Генерала Павла Скоропадського, який створив Українську Армію, Українську Школу, Українську Академію Наук, (з президентом Вернадським, що перший на теренах бувшої РІ, почав роботи з атомної тематики), і т.д.,
Ну а далі, тодішні «голобородьки» довели Україну у 1921 році, до капітуляції перед Россієй.
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31.07.2020 00:15 Ответить
Скоропадський - це Яник тодішнього часу. чого ж не написали. що ця паскуда хотіла зробити автономію України в складі Білої Росії?
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31.07.2020 13:02 Ответить
Ну популистами вы имеете ввиду скорее всего Грушевского, который эту самую армию распустил перед кацапским вторжением.
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31.07.2020 16:18 Ответить
А кацапская армия не панькалась на оккупированеых территориях: или под штык или на штык.
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01.08.2020 16:44 Ответить
Ой я вас умоляю. Проблема в другом. Когда красные банды захватывали населенный пункт, то ставили все мужское население перед выбором: или воевать за красных или пуля в лоб. В такой ситуации шансов у добровольцев практически не было.
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01.08.2020 16:43 Ответить
мысль, пжлста, разъясните
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30.07.2020 23:43 Ответить
Я имею ввиду что украинцы не хотят знать свою историю. Украинцы всё хвастаются своими песнями и плясками, а почему Польша и Эстония стали независимыми, а Украина не стала независимой украинцы даже не вспоминают.
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31.07.2020 00:07 Ответить
что украинцы не хотят знать свою историю. Украинцы всё хвастаются своими песнями и плясками

где сидим? Сколько платят? Думаю немного, судя по интеллекту. Но ведь семью кормить надо?
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31.07.2020 00:15 Ответить
не в истории дело, усе в Божьих руках
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31.07.2020 00:48 Ответить
Чому-чому. а тому що Антанта допомогла Польщі зброєю. в тому числі і ЗУНР. А в Естонії залишились значні війська німців та білогвардійців. Плюс та Естонія значила набагато менше ніж Україна з її хлібом та вугіллям.
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31.07.2020 13:06 Ответить
в тому числі і у війні проти ЗУНР*
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31.07.2020 13:06 Ответить
Польша перемогла САМЕ завдяки армії УНР, яка стала її основним бойовим ядром. Аде таким як ти це звісно невідомо.
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30.07.2020 23:48 Ответить
Мені це невідомо бо це твоя брехня.
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31.07.2020 00:04 Ответить
Очень хоиошо, нам с поляками нечего делить, а если мы будем вместе, то будем вдвое сильнее против нашего общего, и вечного врага на востоке.
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30.07.2020 23:45 Ответить
Сомневаюсь что такое возможно где в общей массе 73% идиоты!
Кто хочет дружить с идиотами? У тебя таких друзей много? Вот так и везде.
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30.07.2020 23:47 Ответить
Та... было бы тебе чем думать, вот потому ты и не думаешь!
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30.07.2020 23:59 Ответить
Я свой коммент удалил. Похоже ты не полностью трухлявая соя.
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31.07.2020 00:01 Ответить
Порошенко, единственный президент который сделал столько для Украины, сколько за 400лет не сделал никто!
Жаль что ты этого не видишь.
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31.07.2020 00:03 Ответить
Блаженный, кто верует. Бандера, Шухевич, Хмельницкий сделали в 100 раз больше, как по мне.
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31.07.2020 00:12 Ответить
Ничего подобного!!!
Порошенко запретил комуняцкую партию, которая 100 лет грабила, убивала, насиловала украинцев!!! НИКОМУ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОБОЙ ЭТОГО НЕ УДАЛОСЬ!
Да, они боролись. Но не победили!!!
Хмельницкий вообще мутный тип...
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31.07.2020 00:14 Ответить
Если ты не в курсе, то комуняк запретили еще в 1991 или 1992 году в Украине. Но потом они как-то через суд реабилитировались и по-моему где-то в 1994 году из подполья вылезли.
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31.07.2020 00:17 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 22 июля 2014 года Верховная рада проголосовала за роспуск фракции КПУ и за законопроект о внесении в регламент Верховной рады изменений, согласно которым депутатская фракция (депутатов в составе которой стало меньше предписанного минимального числа) подлежит роспуску.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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31.07.2020 00:19 Ответить
Запретили их судом, а не постановлением ВР.
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31.07.2020 00:21 Ответить
Мы же не говорим как? Мы говорим при ком!
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31.07.2020 00:22 Ответить
Из твоей же ссылки :"16 декабря 2015 суд города Киева запретил деятельность КПУ[6] по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей."
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31.07.2020 00:23 Ответить
Ну и ?
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31.07.2020 00:24 Ответить
Петро неоднократно говорил, что никогда не давил на суды при принятии решений. Или всё таки давил?
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31.07.2020 00:26 Ответить
НЕ знаю! Мне какое дело? Мне важен положительный результат.
Комуняки тоже всегда говорили что никого не убивали!
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31.07.2020 00:27 Ответить
Я рад что ты пришел к истине!
Так вот. Только за то что при Порошенку запретили КПУ, он может взять столько сколько сможет унести!!! Иначе эти старые у*пки до сих пор бы держали 15-20% комуняк в ВР! Которые грабил-грабил-грабили...
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31.07.2020 00:25 Ответить
Неправильный подход. Я не понимаю, почему один должен иметь индульгенцию на "может унести сколько сможет", а другие не могут "грабить-грабить-грабить".
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31.07.2020 00:28 Ответить
Значит тебе еще рано придти к истине!
СН!
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31.07.2020 00:30 Ответить
То что ты говоришь про 91-92 - это боролись но не смогли!
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31.07.2020 00:22 Ответить
На два года смогли. Не факт, что сейчас камуняки опять не возродятся в новой личине.
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31.07.2020 00:24 Ответить
Ну уже 5 прошлой. Все равно рекорд!
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31.07.2020 00:26 Ответить
Беда не в самих только камуняках. Беда в том говне, которым они головы людям забили.
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31.07.2020 00:29 Ответить
Беда в том что комуняки е есть говно!
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31.07.2020 00:30 Ответить
С этим я не спорю.
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31.07.2020 00:32 Ответить
бред, запретили их в РФ указом Ельцина, собственно почему украинские коммуняки быстренько побежали оформлять независимость, и Украина оставалась комунякским заповедником аж до 2015 года, когда вышел закон о декоммунизации
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31.07.2020 02:32 Ответить
Та это ты вообще не о том говоришь!
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31.07.2020 16:20 Ответить
Хах запретил он))) когда уже они кроме древних бабушек ненужны никому. С поддержкой, которая "тает" на глазах с каждым годом. Ну герой))) Сам то он думаешь не коммунист изначально? Все они с ком.партии(политики его возраста), просто переобулись когда жаренным запахло. Как в том фильме-"опять власть меняется..." и будёновку за пазуху.
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31.07.2020 01:06 Ответить
Скажу больше- есть большая вероятность, что коммуняки скоро реинкарнируются в новом обличье понятно. Не те слабые ненужные никому старички в будёновках , с которыми "геройски" боролся Порошенко, а молодые и в вышиванках. И называть они себя будут не коммунистами естественно, но суть будет такая же. Со всеми вытекающими-диктатура и репрессии т.к. у общество уже есть огромный запрос повесить нынешнюю элиту на ближайших столбах. А раз есть "спрос"- всегда будет и "предложение". Вот собственно результат в том числе и правления Порошенко. Осталось только подождать, когда на смену Зеленскому, придёт еще один балбес, да похлеще, а в Украине каждая власть хуже предыдущей. Не за горами.
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31.07.2020 01:30 Ответить
от 73-х осталось только 20. Пока
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30.07.2020 23:57 Ответить
не... это сакральныя цифра! Эти никуда не денутся!!! Они никогда не изменятся!
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31.07.2020 00:00 Ответить
это просто советские люди,
декоммунизация провалена
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31.07.2020 00:49 Ответить
Что мешает манипулировать идиотами в интересах Украины? Ведь на то они и идиоты.
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30.07.2020 23:55 Ответить
Чей Крым?
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31.07.2020 00:02 Ответить
Кацапский, ты шо не в курсе?
Вот Крым будет Украинский тогда когда я смогу не боясь туда поехать что меня покажут в резиновых тапках как деверсанта, который хотел спилить столб ножовкой!!!
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31.07.2020 00:05 Ответить
Ворованная вещь никогда не станет собственностью вора. А ездить туда особо и нечего. Наездился я в своё время. Раз 15 в Алуште был.
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31.07.2020 00:10 Ответить
Так я и не говорю что она станет их. Но по факту они там рулят. Это как бандит в твоей квартире с оружием. Да, квартира твоя, но рулит он, потому что сильнее.
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31.07.2020 00:15 Ответить
Но квартира то не бандиту принадлежать от этого стала. Он подпер двери, занавесил окна и со страхом поглядывает в дверной глазок. Знает собака, чье мясо съела...
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31.07.2020 00:20 Ответить
Через 100 років ляхи признали українця. А ще щось кажуть про польський гонор.
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31.07.2020 00:33 Ответить
Для поляков Петлюра очень выгодная историческая фигура для выстраивания взаимоотношений с Украиной. Они всегда подчёркивали его значимость. Безручко - соответственно производная этой функции.
Симон Петлюра, терпя поражение подписал в 1920 году договор с Польшей, по которому кроме прочих бла-бла-бла, главное: всё что западнее Збруча - их. УПА и Бандера, соответственно, становятся в этом контексте сепарами и бандитами. Львов - польське мисто, Волынь и все последующие события - тоже подразумевают исключительно польскую трактовку, т.к. Волынь тоже польская территория по этой бумажке. Вот и весь расклад. Польша - не Россия, разумеется. Тут не про аннексии и зелёных человечков, это просто так. Про запас. Есть исторические моменты, споры, и полякам большую фору при общении с Украиной на эти темы даст бумажка, подписанная в 20-м году загнанным со всех сторон в угол Петлюрой.
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31.07.2020 00:34 Ответить
прикольный копипаст покойного гомимка ослесика бузины якобы поручика косплейщика а насмом деле просто дохлого гавнища подохшего как его предко- ахмедка буздын боевой холоп цоря масковского
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31.07.2020 00:38 Ответить
а не пішов би ти до дідька?! зі своїми провокативними "опасєніями"..
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31.07.2020 05:11 Ответить
Давно об этом говорят, что главной причиной поражения Украины в 21 году и Польши в 39 году это нежелание поляков создать на украинских территориях, отошедших к ним, совместного польско-украинскиго государства, по примеру Чехословакии.
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01.08.2020 16:57 Ответить
Так и не понял,как он отстоял Варшаву от большевиков?
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31.07.2020 00:39 Ответить
а просто под Варшаву не припёрся тов будённый с 1й конной и поручик тухачевский оказался с кк и гонявшая цоря антона 1я конная не смогла поазать себя как выско манёвренное соеденение просто положившее занчительную часть своих в атаках на Замосте
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31.07.2020 00:45 Ответить
Потому что у русни пушечное мясо закончилось.
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01.08.2020 16:52 Ответить
Пам'ятаю як в дитинстві у дітсадочку (в Києві) на якісь святкові події нас наряжали у солдатів і на голову надягали шапку з великою червоною зіркою. Звалась така шапка будьонівка. І розповідали нам, шо був такий славетний герой Будьонов і нам треба ним пишатись і брати з нього приклад. Цю херню нам гарно так вдолблювали у голови, що пам'ятаю аж до тепер.

А насправді виявляється, шо той Будьонов окупант, ворог, загарбник... Який не має ніякого відношення до України. Це ж просто *******.. Ми живимо наче в якомусь фільмі жахів. Де людям затирали історичну пам'ять і змушували їх шанувати вбивць свого ж народу. Деякі люди просинаються від цього гіпнозу і жахаються, а деякі кажуть какая разніца і дивляться Сватів.
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31.07.2020 01:12 Ответить
I to dobrze! Dobra nowosc !
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31.07.2020 07:34 Ответить
nowosc - в переводе "новинка".
wiadomosc вы хотели сказать wiadomośc* pl.
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31.07.2020 16:23 Ответить
Лет этак через 20 они еще вспомнят кто держал Варшаву и Львов в 1939 году, когда польское правительство, а вслед за ним и армия дрыснули за Днестр сдаваться румынам.
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31.07.2020 07:43 Ответить
 
 