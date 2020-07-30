Сквер в Варшаве назвали в честь генерала армии УНР Безручко, отстоявшего город от большевиков в 1920 году
Городской совет Варшавы решил назвать один из скверов в польской столице именем генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Польше.
"Спасибо польским друзьям за этот важный жест признания роли украинских союзников в войне с большевиками в 1920 году", - говорится в сообщении.
Именем Марка Безручко в Киеве названа улица (в Шевченковском районе), а в Ривном - проспект. А в Виннице есть улица, проспект и проезд, названные в его честь.
Марко Безручко родился на территории современного города Токмак Запорожской области в 1883 году. Во времена Первой мировой воевал на германском фронте в составе русской армии: сначала как начальник штаба дивизии, затем дослужился до начальника штаба артиллерийского корпуса.
Завершил Первую мировую в звании подполковника, весной 1918-го вернулся в Украину. После прихода к власти Павла Скоропадского был назначен в Генеральный штаб Армии вновь Украинского Государства, где занимался украинизацией фронтовых частей российской армии.
Далее Безручко принял сторону Директории Симона Петлюры, где возглавил оперативный отдел Армии УНР. Затем был начальником штаба корпуса Сечевых стрельцов под командованием Евгения Коновальца, позже возглавил 6-ю стрелковую дивизию.
В составе корпуса Безручко участвовал в Первом зимнем походе армии УНР (1919-1920) - походе украинских войск по тылам Красной и Добровольческой армий Деникина территории Украины. Во время этого похода в апреле 1920 года УНР подписала союзный договор с Польшей. Боевые действия обе армии начали вести совместно.
6-я стрелковая дивизия под командованием Безручко сыграла одну из решающих ролей при взятии Киева в мае 1920 года и при отражении под Замостьем контрнаступления конницы под командованием Семена Буденного в сентябре-ноябре того же года. Тогда советскую конницу фактически не пропустили к польской столице Варшаве.
Но Польша подписала мирное соглашение с большевиками, и польские войска прекратили наступление. Армия УНР осталась один на один с Красной Армией. В конце концов, Безручко отступил в Варшаву, где занимался военными делами УНР в изгнании, а еще исследовательской деятельностью - как председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве (1931-1935).
Во время Второй мировой Безручко поддерживал Организацию украинских националистов. Умер в 1944 году в Варшаве, где и был похоронен - на православной части городского кладбища "Воля".
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Замість неї, українців годували, і продовжують годувати, гамном кацапських «русского міра»...
Якщо людину змалечку годували тухлятиною, то звідки їй знати, яка на смах нормальна страва.
А вот вместе, без обид, мы имеем шанс
УНР воевали с кацапами,для Польши - Герои. В Украине их поминают так себе иногда, чаще никак!!!
УПА воевало в вешняками - для Украины герои. Польша конечно же против.
На Украину полякам чхать! Для Польши, Украина как трудовой придаток в динамично развивающейся экономике!
Ты же сам понимаешь что нищий и богач не могут быть на равных!
Украину просрали её жители, каждый из которых был уверен что его хата з краю!!! Это если ты о 20х годах.
Пилсудский стоял с армией где сейчас гостомельское КП и ждал когда Петлюра приведет 200тыс людей на подмогу. К сожалению Петлюра смог привести только 2000.
После того Пилсудский принял решение отступить и оборонять Варшаву!
Вот в этом фильме не плохо описаны события.
https://www.youtube.com/watch?v=s_dJJ3KC-DM
Единственная сила, которая могла этому помешать (чехословацкие легионеры), были в то время далеко за Уралом, но даже они оказались бессильны против этой красной тотальной машинерии.
Ну а далі, тодішні «голобородьки» довели Україну у 1921 році, до капітуляції перед Россієй.
где сидим? Сколько платят? Думаю немного, судя по интеллекту. Но ведь семью кормить надо?
Кто хочет дружить с идиотами? У тебя таких друзей много? Вот так и везде.
Жаль что ты этого не видишь.
Порошенко запретил комуняцкую партию, которая 100 лет грабила, убивала, насиловала украинцев!!! НИКОМУ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОБОЙ ЭТОГО НЕ УДАЛОСЬ!
Да, они боролись. Но не победили!!!
Хмельницкий вообще мутный тип...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Комуняки тоже всегда говорили что никого не убивали!
Так вот. Только за то что при Порошенку запретили КПУ, он может взять столько сколько сможет унести!!! Иначе эти старые у*пки до сих пор бы держали 15-20% комуняк в ВР! Которые грабил-грабил-грабили...
СН!
декоммунизация провалена
Вот Крым будет Украинский тогда когда я смогу не боясь туда поехать что меня покажут в резиновых тапках как деверсанта, который хотел спилить столб ножовкой!!!
Симон Петлюра, терпя поражение подписал в 1920 году договор с Польшей, по которому кроме прочих бла-бла-бла, главное: всё что западнее Збруча - их. УПА и Бандера, соответственно, становятся в этом контексте сепарами и бандитами. Львов - польське мисто, Волынь и все последующие события - тоже подразумевают исключительно польскую трактовку, т.к. Волынь тоже польская территория по этой бумажке. Вот и весь расклад. Польша - не Россия, разумеется. Тут не про аннексии и зелёных человечков, это просто так. Про запас. Есть исторические моменты, споры, и полякам большую фору при общении с Украиной на эти темы даст бумажка, подписанная в 20-м году загнанным со всех сторон в угол Петлюрой.
А насправді виявляється, шо той Будьонов окупант, ворог, загарбник... Який не має ніякого відношення до України. Це ж просто *******.. Ми живимо наче в якомусь фільмі жахів. Де людям затирали історичну пам'ять і змушували їх шанувати вбивць свого ж народу. Деякі люди просинаються від цього гіпнозу і жахаються, а деякі кажуть какая разніца і дивляться Сватів.
wiadomosc вы хотели сказать wiadomośc* pl.