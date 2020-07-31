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Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "путинского гумконвоя" на Донбасс, - МИД

Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного

Министерство иностранных дел Украины (МИД) направило ноту протеста российскому МИД в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрыты украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российский груз переместили на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

"Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - отметили в министерстве.

В МИД также требуют от российской стороны в дальнейшем при организации таких "гуманитарных конвоев", запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территорию Украины вторгся 95-й российский "гумконвой", состоящий из 28 грузовиков, - Госпогранслужба

Автор: 

конвой (277) МИД (7000) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+6
***** плевал на ваши ноты протеста. Он уже ждет компромисов от Украины и бюлетени завез для выборов
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30.07.2020 23:58 Ответить
+5
Скоро ждите *гумконвои* в Киев как один из компромисов на которые пошла *украинская* власть
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31.07.2020 00:00 Ответить
+5
Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 6286
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31.07.2020 00:10 Ответить
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***** плевал на ваши ноты протеста. Он уже ждет компромисов от Украины и бюлетени завез для выборов
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30.07.2020 23:58 Ответить
Скоро ждите *гумконвои* в Киев как один из компромисов на которые пошла *украинская* власть
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31.07.2020 00:00 Ответить
*гумконвои* в Киев? Щоб тобі непереливки було завжди.
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31.07.2020 08:03 Ответить
На ваши ноты протеста? Тварюка!!!
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31.07.2020 08:01 Ответить
Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 6286
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31.07.2020 00:10 Ответить
Читал за выражение-"последнее китайское предупреждение".
В 60-тые америкосы нарушали воздушное пространство Китая,а те грозились дать сокрушительный ответ,и отсылали США "ноты".За 4 или 5 лет(не помню,может больше), таких предупреждений было уже 1000.Отсюда и выражение.
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31.07.2020 00:12 Ответить
Так и есть. Если слабый не может дать сдачи тогда они кричит и плачет. А чтобы не так обидно было то придумали ноты.
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31.07.2020 00:36 Ответить
Только не США, а Россия на Тамани, в Манчжурии...
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31.07.2020 10:50 Ответить
Чого ви? Кацапи підвозять озброєння, щоб поодинокими пострілами "відсвяткувати" тотальне перемир'я.
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31.07.2020 00:15 Ответить
Вони завжди заздалегідь готують нам "подарунки" до Дня Незалежності. І так щороку.
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31.07.2020 00:22 Ответить
Евросоюз кучка русофобов заявляет Евроньюс.
Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 1172
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31.07.2020 00:16 Ответить
В Эстонии путинского гумконвоя нет, потому что там не сдавали военные базы в аренду россии, и позаблокового статуса не хотели.
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31.07.2020 00:30 Ответить
100500-ую ноту?
Думаю, жалоба в Спортлото будет более эффективной.
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31.07.2020 00:48 Ответить
Голос волаючого в пустелі.
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31.07.2020 01:01 Ответить
А у відповідь ноти для рояля "Нептун" не підходять,чи тільки на губах шоколадок вічно гратимуть без нот?
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31.07.2020 01:38 Ответить
Это Зеперемирие...
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31.07.2020 02:57 Ответить
Вот это дааа,вот это мощно было!Чо, прямо так взяли и направили "ноту протеста" и ножкой топнули?Вова Уйло надеюсь не обиделся,смотри нелох Барыга Оманский не подвели!
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31.07.2020 04:47 Ответить
Чергова нота яку ніхто не розглядатиме.
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31.07.2020 05:02 Ответить
Найманці і терористи, а як називається країна, яка їм надає зброю і кадрових військових? Може треба перестати брехати народу України і назвати Росію агресором і окупантом. А війну війною.
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31.07.2020 06:48 Ответить
Яка нота, ви що? Ви з дуба впали? То вони вам голубів миру ще підвезли, щоб покірніші були і поступалися.
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31.07.2020 08:18 Ответить
Ну,если учесть,что РФ за 6(шесть!) лет ни на один компромис не согласилась (даже на линию по минску 2),все пришлось силой.
То вопрос "кто пойдет на компромисы?"даже излишен.
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31.07.2020 10:15 Ответить
в очередной раз пошлют нах и какая реакция цирка, вазелин, наколенники, очко?
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31.07.2020 14:07 Ответить
 
 