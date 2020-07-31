Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "путинского гумконвоя" на Донбасс, - МИД
Министерство иностранных дел Украины (МИД) направило ноту протеста российскому МИД в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрыты украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что российский груз переместили на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.
"Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - отметили в министерстве.
В МИД также требуют от российской стороны в дальнейшем при организации таких "гуманитарных конвоев", запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.
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В 60-тые америкосы нарушали воздушное пространство Китая,а те грозились дать сокрушительный ответ,и отсылали США "ноты".За 4 или 5 лет(не помню,может больше), таких предупреждений было уже 1000.Отсюда и выражение.
Думаю, жалоба в Спортлото будет более эффективной.
То вопрос "кто пойдет на компромисы?"даже излишен.