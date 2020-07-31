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Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы". ВИДЕО

Руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции. Это делает невозможным начисление им штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом, их должности не относятся к таким, которыми предусмотрена государственная охрана (а значит, меры "шифрования"), а других причин использования "номеров-прикрытия" Ермаком, Тимошенко и Шефиром в Офисе президента не сообщили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Короли дорог" программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

Журналисты несколько раз фиксировали, что передвигаясь на авто с номерами прикрытия руководитель Офиса президента Андрей Ермак нарушал правила дорожного движения.

В частности 15 июля съемочная группа заметила, как Mercedes, которым пользуется Андрей Ермак, выехал из Офиса президента, направился в сторону Верховной Рады, потом спустился по улице Грушевского - и через двойную сплошную повернул на встречную полосу, чтобы добраться столичного бутика Sanahunt.

Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с номерами прикрытия, - Схемы 01

Как обнаружили "Схемы", весной этот Mercedes имел другие номера, которых тоже не было в базе Нацполиции. 13 марта журналисты зафиксировали, которые он выезжал на полосу движения общественного транспорта в центре Киева.


Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с номерами прикрытия, - Схемы 02

"Mercedes, которым пользуется руководитель ОП, имеет номерные знаки, по которым в едином государственном реестре МВД не зарегистрировано ни одно транспортное средство. Это означает, что Андрей Ермак не получит штрафов за превышение скорости, а если полицейский попытается посмотреть номер этого автомобиля в базе, то его там нет ", - говорится в расследовании.

Номерные знаки "прикрытия" имеет также и внедорожник BMW Х5, которым пользуется заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Эти номера журналисты видели на джипе в марте и в апреле этого года.


Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с номерами прикрытия, - Схемы 03

"Не настоящие" номера также и в Audi А8, которой, как выяснили журналисты, пользуется первый помощник президента Сергей Шефир.

Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с номерами прикрытия, - Схемы 04

"Схемы" обратились с вопросами в Офис президента с просьбой сообщить: на каких основаниях частные автомобили руководителя офиса, его заместителя и первого помощника президента оборудованы оперативным номерными знаками или номерными знаками прикрытия.

"В Офисе Президента Украины отсутствует какая-либо информация по использованию руководством Офиса Президента Украины так называемых "номеров прикрытия", - говорится в ответе.

"Вопрос обеспечения безопасности, которые делегированы правоохранительным органам, я не комментирую", - отметил Сергей Шефир в комментарии журналисту "Схем".

Перечень должностей, по которым применяются меры государственной охраны (что в том числе позволяет использовать "номера-прикрытия"), перечисленные в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" - и среди них нет должностей помощников президента и руководителей его офиса.

В Управлении государственной охраны на вопрос об основаниях использования таких номеров руководством офиса президента отметили, что "управление государственной охраны Украины не владеет такой информацией, не является его распорядителем и не может сообщить каких-либо дополнительных сведений".

Автор: 

авто (4220) привилегии (8) Ткач Михаил (136) Шефир Борис (32) Тимошенко Кирилл (432) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+70
Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5419
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31.07.2020 01:10 Ответить
+69
Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3967
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31.07.2020 01:39 Ответить
+66
Сейчас зелохи начнут скулить,-"да какая разница, и вообще бубочка не в курсе".
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31.07.2020 01:19 Ответить
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шо то мне подсказывает, што Шефир самый главный. Во всяком случае у него обширные связи в рф, а Ермак, по слухам, начинал у него на побегушках....
Этакий "серый кардинал" Зе,

К чему это я? Зе масса должна знать кто ею управляет.
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31.07.2020 08:40 Ответить
зачем клавишам лишняя информация?
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31.07.2020 08:55 Ответить
Як це вони ще Вас не заклювали до цих пір ?
=ані тєпєрь всє - прі-зі-дєнти=.
А Ви - клавіші ...
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01.08.2020 03:13 Ответить
мене заклювати?
Тупі курки, що голосували за ЗЕлупу, клювати не можуть по чисто фізіологічним причинам. Тільки смоктати.
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01.08.2020 10:06 Ответить
Задовбали зелені крохобори своїми велосипедами.І не встидно ж? Гнати всіх до чортової матері...
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31.07.2020 08:52 Ответить
Раздайся море - люмпен Мерса прикоцав
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31.07.2020 09:02 Ответить
Банда, она и есть банда.
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31.07.2020 09:04 Ответить
Конкретные ЖЛОБЫ !!!
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31.07.2020 09:06 Ответить
https://twitter.com/cxemu
https://twitter.com/cxemu Схеми: корупція в деталях
https://twitter.com/cxemu @cxemu

«Я хочу позбутися у цілому від кортежів» - казав Зеленський у день, коли переміг на виборах президента.

Відтоді минуло трохи більше року - та президентський кортеж нікуди не зник.
Більше того, ми неодноразово фіксували, як кортеж Зеленського ігнорував ПДР.

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо. В усіх зафіксованих випадках президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговельний центр.
В Офісі президента при цьому зазначили, що в них відсутня будь-яка інформація про порушення під час пересування президентського кортежу.
Як кандидат у президенти, а потім як керівник держави Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що хоче «позбутися кортежів» і не хоче ніяких преференцій на дорогах. Про це йдеться в матеріалі https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30756909.html «Королі доріг» .
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31.07.2020 09:18 Ответить
Так, 10 червня за допомогою радара знімальна група зафіксувала, що президент рухався зі швидкістю 148 кілометрів за годину, коли повертався з роботи до свого маєтку в Іванковичах, де на той час мешкав.
Водночас, за правилами дорожнього руху, допустима швидкість на цій ділянці становить 90 кілометрів за годину.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskyy-pdr/30757596.html
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31.07.2020 09:19 Ответить
Що ж скажеш? - "тіньовики"...
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31.07.2020 14:17 Ответить
Детский сад.
Надеюсь они то пониммают, что если что, никакое "прикрытие" их не спасет...
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31.07.2020 09:18 Ответить
Ваще-то, то о чем пишут в статье НЕ номера прикрытия. Номер прикрытия - это когда на зарегестрированную машину выдаються другие номера и делается соответствующая запись в госреестре. Например - машина, зарегестрированная под номером Н за отделением Нацполиции, получает номер М с принадлежностью гр. *********. Но запись в реэстре обязательно есть как свидетельство того, что это сделано официально и никто не сможет выявить машину под прикрытием. А в данном случае мы имеем дело с элементарным подлогом, поскольку машинв регистрацию не проходила. Она может быть угнана, не растаможена, номер может быть фальшивый и т.п. Т.е налицо признаки нарушения ст. 34 Закона Украины "Про дорожній рух"
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31.07.2020 11:40 Ответить
тобто: використання таких "номерів прикриття", та ще й на приватних авто (про що окремо наголошують "Схеми") - можливе не інакше. як в порядку корупції. Про що я окремо наголошую, починаючи з коменту https://censor.net/comments/locate/3211129/019214cf-44ba-708a-ac8e-cae722023c84
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31.07.2020 11:58 Ответить
Про коррупцию мне сказать сложно - надо расследовать, но то, что это нарушение закона - однозначно.
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31.07.2020 13:03 Ответить
"еліта" блін
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31.07.2020 09:27 Ответить
Вернее банда.
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31.07.2020 16:59 Ответить
Это БЫДЛО RU ОПГ
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31.07.2020 19:11 Ответить
интересно ЗЕбыдло73 уже поняло глубину своей тупости, или еще н6ет?
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31.07.2020 23:37 Ответить
Бидло отримало від життя все, чого прагнуло
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31.07.2020 09:30 Ответить
кто был никем, те стали всем..
зебилы, ваша ВошЬдь со своими гнидами кинули вас как лохов, если вы доси не раздуплились.. дебилы-экспериментаторы
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31.07.2020 09:30 Ответить
лохов любая власть кидает,а нормальные пацаны,любую власть за лохов считает
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31.07.2020 15:36 Ответить
да толку то от этого, абсолютно никакого...
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31.07.2020 18:29 Ответить
членограй ловко прокидал лохов голосовавших за него
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31.07.2020 09:31 Ответить
Чего пристали?
Зеленский просто об этом не знает, если бы знал - обязательно прекратил бы это безобразие!
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31.07.2020 09:35 Ответить
Хорошая шутка.
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31.07.2020 10:30 Ответить
оно само и есть-это безобразие.В натуре..все лоХи,один оно -неЛох.
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31.07.2020 16:35 Ответить
Різати гадів тупими ножами!🔪
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31.07.2020 09:36 Ответить
Це не буде признаком антісімітізьму?))
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31.07.2020 10:11 Ответить
А может это просто поддельные еомерные знаки? И этих товаришЧей нужно привлекать к уголовной ответственности??
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31.07.2020 09:40 Ответить
Нет уголовного наказания - максимум штраф 340 гривен ....
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31.07.2020 10:18 Ответить
вы все врети
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31.07.2020 09:44 Ответить
Цім європейські закони в Україні не потрібні. Їм ближче "бичество" кацапське. Типові риги, в усіх своїх проявах.
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31.07.2020 09:44 Ответить
Стрегуть тільки зі звичайних громадян. А це ж блін "влада", їй можна
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31.07.2020 13:07 Ответить
тогда вопрос, а на#уй нам нужна такая власть, разве такую мы её выбирали???
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31.07.2020 18:35 Ответить
все они одинаковые... рыги, шоколадные, зеленые! по всем веревка плачет!!!
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31.07.2020 15:02 Ответить
Не можу пригадати такого "бичества" за 5 "шоколадних" років.
А ось те, що "слуги" - " молоді регіонали та молоді опзж- опівці", це факт.
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31.07.2020 16:08 Ответить
Да все они так же ездили... и ездят
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08.08.2020 15:48 Ответить
Не узагальнюйте
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08.08.2020 15:51 Ответить
Хоч би одне зелене чмо їздило на велосипеді, як обіцяли лохам, які за них голосували. А ні, всі на мерсах, ауді, бехи...Слуги, ****🥴
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31.07.2020 09:53 Ответить
жируют твари, на наши налоги...
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31.07.2020 18:38 Ответить
Довірені люди зелі. Користуються підтримкою діючого. Порушують правила ДР не тому , що це підтримує їх безпеку, а тому що пальці віялом стоять. В магазинчик з"їздити захотілось.
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31.07.2020 09:54 Ответить
пока народ мирится с беспределом, это будет усугубляться
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31.07.2020 11:55 Ответить
Никакое это не прикрытие.
Угнали тачки, и прилепили левые номера!
Это уголовное преступление.
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31.07.2020 09:55 Ответить
номера угнали
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31.07.2020 12:49 Ответить
Довірені люди зелі. Користуються підтримкою діючого. Порушують правила ДР не тому , що це підтримує їх безпеку, а тому що пальці віялом стоять. В магазинчик з"їздити захотілось.
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31.07.2020 09:55 Ответить
Каждый любитель Зеленского В Украине мечтает ,чтобы у него все было и ему за это ничего не было это главный тост на праздниках у Зебилов🤫🤔🤣😂
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31.07.2020 09:59 Ответить
Опять разделение общества на тех, кому всё можно и тех, кому ничего нельзя. За такие вещи надо гнать с государственных должностей.
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31.07.2020 10:03 Ответить
Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Це відомо давно. "Слуги народу" вважають себе настільки важливими, що можуть собі дозволити порушувати закони. Може референдум проведете, порадитесь з народом. Чи вже нецікаво. Час показної демократії закінчився, вже ніхто й не згадує про минулі на іии. Виросли в крісла своїх попередників, як в рідні.
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31.07.2020 10:13 Ответить
Ну, как бы, ничего не изменилось. Стабыльность....
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31.07.2020 10:15 Ответить
Виправлене.
Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Це відомо давно. "Слуги народу" вважають себе настільки важливими, що можуть собі дозволити порушувати закони. Може референдум проведете, порадитесь з народом. Чи вже не цікаво. Час показної демократії закінчився, вже ніхто й не згадує про минулі наміри. Вросли в крісла своїх попередників, як в рідні.
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31.07.2020 10:17 Ответить
та ти ж за цих уродів галасував, і по факту досі галасуєш, 73/43%зебіл https://censor.net/user/452944!
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31.07.2020 10:32 Ответить
А треба було голосувати за цих, еге-ж?
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28658694.html Кортеж екс-голови АП Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи ПДР, потрапив у ДТП - «Схеми»
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31.07.2020 10:45 Ответить
Кортеж Димінського (сам Димінський за кермом) взагалі людину вбив. І, взагалі, і року не проходить, щоб якийсь буржуй чи олігарх в кортежі не вчинив якесь резонансне ДТП. І - що? Вони - приватні особи, мають відповідати. А от на державній службі - це інша історія! Але ж ви за цю ******* порнографію влади ви, всі 73/43%зебілів, рік-півтора тому галасували всі разом. Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде. Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет". Жри-те.
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31.07.2020 11:52 Ответить
О, так номера-прикриття видавати для екс-голови АП і приватної особи, яка на них потрапляє в ДТП - то нормально, влада ні при чому, а для чинного голови ОП то зрада-зрадонька? Отже, по вашому треба повертати взад пороха і ложкіна? Обійдетесь.
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31.07.2020 11:56 Ответить
"екс-голові"! Навіть юридично: там корупція - лише з боку МРЕО.
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31.07.2020 12:00 Ответить
то есть ты равняешь экс-голову с теперешними действующими, зебил? "а вот ваш парашенко"...
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31.07.2020 17:13 Ответить
Как украинцы могли привести к власти "бабьеяровцев". Это все равно что немцы проголосуют за турков, поляки за украинцев, израильтяне за арабов.
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31.07.2020 10:31 Ответить
Малороси - виборці зебуїна, а у вас такі ж номера?
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31.07.2020 11:37 Ответить
Ничего нового!Помнится при совдепии была такая же практика! Влиятельные коммунисты что бы не лишаться своих партбилетов за поездки например, к любовницам или к подпольным коммерсантам-имели целые пачки "левых" авто номеров!!! Где брали "левые" номера?!Да снимали с авто стоящих месяцами на штраф и судебных стоянках!!!
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31.07.2020 12:01 Ответить
Твари зеленые.
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31.07.2020 12:41 Ответить
Еще бы, штрафы надо драть с обычных граждан. А это держатели общака.
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31.07.2020 13:06 Ответить
Кто эти г-нДоны? Чмо вылезшее ниоткуда. Считают себя правителями мира?
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31.07.2020 13:48 Ответить
Так то лєнка по бутикам швендяє! А водію що - куди вона пальцем показала, туди й поїхав. Все одно ніхто не зупинить.
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31.07.2020 13:56 Ответить
А Лєнка нікому нічого не обіцяла!! )))
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31.07.2020 13:57 Ответить
Сейчас выйдет главный клоун и начнет усех из аутомата расстреливать!
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31.07.2020 15:21 Ответить
Для цюцюрика и всей этойшоблы и шпаны-законы не писаны.
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31.07.2020 16:32 Ответить
Общество которое исповедует терпимость - утонет в преступности.
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31.07.2020 16:52 Ответить
Эти гамнюки сольют страну в унитаз.
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31.07.2020 16:57 Ответить
Выступит Зеленодэбил и скажет на этот вопрос следующее: «Ермак - мой друг, я ему верю. Что он делает - все только на пользу обществу. Других кадров нет и не будет. Смиритесь, бидло!» Если серьезно, тогда эту информацию следует отправить в полицию и пусть Аваков объяснит, почему по стране разъезжают незарегистрированные транспортные средства.
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31.07.2020 17:29 Ответить
Оно уже не влезает в такие дискуссии.
Язык в жопу засунуло и молчит.
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31.07.2020 20:12 Ответить
the GOVno!
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31.07.2020 17:34 Ответить
Ничего удивительного. Они,-- далеко не Ганди. Только быдло,самого низкого сорта, попав случайно во власть,а иногда даже так неожиданно,что кружится голова от восторга,способно на такое. Не нужно быть физиономистом ,чтобы посмотреть на эти хари и легко констатировать---такие, уж очень далеки от народа, как и, им, быть аристократами(духа) по -причине...(сказано вверху коммента).
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31.07.2020 17:58 Ответить
Зеленский аферист, он был им до выборов, таким и остался после.
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31.07.2020 17:59 Ответить
Єслі я нарушу закон я уйду сам...ковтнули, зебіли?
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31.07.2020 22:09 Ответить
Значит любой гражданин имеет право изготовить себе левые номера и спокойно ездить!!!!
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31.07.2020 22:36 Ответить
дырявый он и есть дырявый.
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01.08.2020 07:02 Ответить
Ні в одному коментарі не бачу,скільки таких номерів використовувалось при мальдівській постітутці.
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01.08.2020 07:25 Ответить
И не увидишь, кацапчик. Такого при Порохе не было...
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01.08.2020 07:57 Ответить
Та ти що???? Не вірю!!! А ну докажи! Може шлюха інкогніта і на мальдіви не літала за державний рахунок? Може у офшорної падлюки і в липецьку фабрики до 2017-го року не працювали????
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01.08.2020 19:30 Ответить
Смени методичку. Ты потерялся во времени, дебил)
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03.08.2020 01:33 Ответить
каКцапе,відійди від дзеркала,нечисть не відбиваєця!
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03.08.2020 07:34 Ответить
а можно выпустить 3д ролик уровеня 2020 года. ну там где Камаз сбивает Зеленского
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05.08.2020 00:42 Ответить
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