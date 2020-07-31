Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы". ВИДЕО
Руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции. Это делает невозможным начисление им штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом, их должности не относятся к таким, которыми предусмотрена государственная охрана (а значит, меры "шифрования"), а других причин использования "номеров-прикрытия" Ермаком, Тимошенко и Шефиром в Офисе президента не сообщили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Короли дорог" программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).
Журналисты несколько раз фиксировали, что передвигаясь на авто с номерами прикрытия руководитель Офиса президента Андрей Ермак нарушал правила дорожного движения.
В частности 15 июля съемочная группа заметила, как Mercedes, которым пользуется Андрей Ермак, выехал из Офиса президента, направился в сторону Верховной Рады, потом спустился по улице Грушевского - и через двойную сплошную повернул на встречную полосу, чтобы добраться столичного бутика Sanahunt.
Как обнаружили "Схемы", весной этот Mercedes имел другие номера, которых тоже не было в базе Нацполиции. 13 марта журналисты зафиксировали, которые он выезжал на полосу движения общественного транспорта в центре Киева.
"Mercedes, которым пользуется руководитель ОП, имеет номерные знаки, по которым в едином государственном реестре МВД не зарегистрировано ни одно транспортное средство. Это означает, что Андрей Ермак не получит штрафов за превышение скорости, а если полицейский попытается посмотреть номер этого автомобиля в базе, то его там нет ", - говорится в расследовании.
Номерные знаки "прикрытия" имеет также и внедорожник BMW Х5, которым пользуется заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Эти номера журналисты видели на джипе в марте и в апреле этого года.
"Не настоящие" номера также и в Audi А8, которой, как выяснили журналисты, пользуется первый помощник президента Сергей Шефир.
"Схемы" обратились с вопросами в Офис президента с просьбой сообщить: на каких основаниях частные автомобили руководителя офиса, его заместителя и первого помощника президента оборудованы оперативным номерными знаками или номерными знаками прикрытия.
"В Офисе Президента Украины отсутствует какая-либо информация по использованию руководством Офиса Президента Украины так называемых "номеров прикрытия", - говорится в ответе.
"Вопрос обеспечения безопасности, которые делегированы правоохранительным органам, я не комментирую", - отметил Сергей Шефир в комментарии журналисту "Схем".
Перечень должностей, по которым применяются меры государственной охраны (что в том числе позволяет использовать "номера-прикрытия"), перечисленные в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" - и среди них нет должностей помощников президента и руководителей его офиса.
В Управлении государственной охраны на вопрос об основаниях использования таких номеров руководством офиса президента отметили, что "управление государственной охраны Украины не владеет такой информацией, не является его распорядителем и не может сообщить каких-либо дополнительных сведений".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Этакий "серый кардинал" Зе,
К чему это я? Зе масса должна знать кто ею управляет.
=ані тєпєрь всє - прі-зі-дєнти=.
А Ви - клавіші ...
Тупі курки, що голосували за ЗЕлупу, клювати не можуть по чисто фізіологічним причинам. Тільки смоктати.
https://twitter.com/cxemu Схеми: корупція в деталях
https://twitter.com/cxemu @cxemu
«Я хочу позбутися у цілому від кортежів» - казав Зеленський у день, коли переміг на виборах президента.
Відтоді минуло трохи більше року - та президентський кортеж нікуди не зник.
Більше того, ми неодноразово фіксували, як кортеж Зеленського ігнорував ПДР.
Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо. В усіх зафіксованих випадках президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговельний центр.
В Офісі президента при цьому зазначили, що в них відсутня будь-яка інформація про порушення під час пересування президентського кортежу.
Як кандидат у президенти, а потім як керівник держави Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що хоче «позбутися кортежів» і не хоче ніяких преференцій на дорогах. Про це йдеться в матеріалі https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30756909.html «Королі доріг» .
Водночас, за правилами дорожнього руху, допустима швидкість на цій ділянці становить 90 кілометрів за годину.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskyy-pdr/30757596.html
Надеюсь они то пониммают, что если что, никакое "прикрытие" их не спасет...
зебилы, ваша ВошЬдь со своими гнидами кинули вас как лохов, если вы доси не раздуплились.. дебилы-экспериментаторы
Зеленский просто об этом не знает, если бы знал - обязательно прекратил бы это безобразие!
А ось те, що "слуги" - " молоді регіонали та молоді опзж- опівці", це факт.
Угнали тачки, и прилепили левые номера!
Это уголовное преступление.
Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Це відомо давно. "Слуги народу" вважають себе настільки важливими, що можуть собі дозволити порушувати закони. Може референдум проведете, порадитесь з народом. Чи вже не цікаво. Час показної демократії закінчився, вже ніхто й не згадує про минулі наміри. Вросли в крісла своїх попередників, як в рідні.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28658694.html Кортеж екс-голови АП Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи ПДР, потрапив у ДТП - «Схеми»
Язык в жопу засунуло и молчит.