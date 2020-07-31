Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы". ВИДЕО

Руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции. Это делает невозможным начисление им штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом, их должности не относятся к таким, которыми предусмотрена государственная охрана (а значит, меры "шифрования"), а других причин использования "номеров-прикрытия" Ермаком, Тимошенко и Шефиром в Офисе президента не сообщили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Короли дорог" программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

Журналисты несколько раз фиксировали, что передвигаясь на авто с номерами прикрытия руководитель Офиса президента Андрей Ермак нарушал правила дорожного движения.

В частности 15 июля съемочная группа заметила, как Mercedes, которым пользуется Андрей Ермак, выехал из Офиса президента, направился в сторону Верховной Рады, потом спустился по улице Грушевского - и через двойную сплошную повернул на встречную полосу, чтобы добраться столичного бутика Sanahunt.

Как обнаружили "Схемы", весной этот Mercedes имел другие номера, которых тоже не было в базе Нацполиции. 13 марта журналисты зафиксировали, которые он выезжал на полосу движения общественного транспорта в центре Киева.





"Mercedes, которым пользуется руководитель ОП, имеет номерные знаки, по которым в едином государственном реестре МВД не зарегистрировано ни одно транспортное средство. Это означает, что Андрей Ермак не получит штрафов за превышение скорости, а если полицейский попытается посмотреть номер этого автомобиля в базе, то его там нет ", - говорится в расследовании.

Номерные знаки "прикрытия" имеет также и внедорожник BMW Х5, которым пользуется заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Эти номера журналисты видели на джипе в марте и в апреле этого года.





"Не настоящие" номера также и в Audi А8, которой, как выяснили журналисты, пользуется первый помощник президента Сергей Шефир.

"Схемы" обратились с вопросами в Офис президента с просьбой сообщить: на каких основаниях частные автомобили руководителя офиса, его заместителя и первого помощника президента оборудованы оперативным номерными знаками или номерными знаками прикрытия.

"В Офисе Президента Украины отсутствует какая-либо информация по использованию руководством Офиса Президента Украины так называемых "номеров прикрытия", - говорится в ответе.

"Вопрос обеспечения безопасности, которые делегированы правоохранительным органам, я не комментирую", - отметил Сергей Шефир в комментарии журналисту "Схем".

Перечень должностей, по которым применяются меры государственной охраны (что в том числе позволяет использовать "номера-прикрытия"), перечисленные в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" - и среди них нет должностей помощников президента и руководителей его офиса.

В Управлении государственной охраны на вопрос об основаниях использования таких номеров руководством офиса президента отметили, что "управление государственной охраны Украины не владеет такой информацией, не является его распорядителем и не может сообщить каких-либо дополнительных сведений".