Переговоры с Ираном относительно компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ в Тегеране завершились в Киеве, - МИД

В Киеве завершились переговоры с представителями Ирана по компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ, который сбили у Тегерана. Во встрече приняли участие члены Координационной группы от Британии, Афганистана, Канады, Швеции и Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, члены Координационной группы раз призвали Иран осуществить полную компенсацию за сбивание украинского самолета, провести независимое расследование трагедии и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Кроме того, стороны обсудили подготовку и организацию следующих раундов переговоров о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.