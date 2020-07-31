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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Переговоры с Ираном относительно компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ в Тегеране завершились в Киеве, - МИД

Переговоры с Ираном относительно компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ в Тегеране завершились в Киеве, - МИД

В Киеве завершились переговоры с представителями Ирана по компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ, который сбили у Тегерана. Во встрече приняли участие члены Координационной группы от Британии, Афганистана, Канады, Швеции и Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, члены Координационной группы раз призвали Иран осуществить полную компенсацию за сбивание украинского самолета, провести независимое расследование трагедии и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Кроме того, стороны обсудили подготовку и организацию следующих раундов переговоров о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также на Цензор.НЕТ: Канада просит обнародовать расшифровку записей бортовых самописцев сбитого над Тегераном самолета МАУ, - глава МИД Шампань

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Автор: 

Иран (1829) МАУ (330)


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Результатом перемовин з Іраном у Києві стали лише заклики до Ірану щодо компенсації та розслідування, тобто нічого не досягли. А ще стало зрозумілим, що у Ірану є право публікувати чи не публікувати зміст чорних скриньок.
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31.07.2020 04:36 Ответить
Схоже , що ні до чого не домовились .
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31.07.2020 07:02 Ответить
Результат какой? Опять встречи, переговоры, расследование? Что там расследовать???? Виновные известны, пострадавшие тоже. Сколько лет должно пройти чтобы одних наказали, а другим выплатили компенсации? И где расшифровка ящиков? Опять наши соплежуи ничего не добились))))
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31.07.2020 07:36 Ответить
разве зегниды не заявляли, что это был некачественный двигатель ?
хорошо пристроилась плесень зелёная
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31.07.2020 08:52 Ответить
Цікаво. Чому так Іранці так не хочуть розголошення записів чорних скриньок ?
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31.07.2020 10:07 Ответить
меня интересуют только подлинные имена исполнителей, и их национальность
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31.07.2020 11:51 Ответить
31.07.2020 г.

Вчера в Киеве поздно ночью, завершилось совещание координационной группы при участии Афганистана, Британии, Канады, Украины и Швеции по вопросам компенсации семьям жертв катастрофы рейса PS752. На заседании Иран заявил, что расшифровка данных "черных ящиков" дает право Ирану утверждать что гибель авиалайнера связана с аварией на борту, в следствии чего самолет изменил курс и по "трагической ошибке" стал жертвой иранского ПВО. Потому уровень компенсаций еще предстоит решить с учетом эти обстоятельств в соответствии с законами Ирана.
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01.08.2020 00:40 Ответить
 
 