За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС

С момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркнули, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитников.

"Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага", - сказано в сообщении.

По данным штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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Вместе с тем сообщается, что 30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Для провокации украинских защитников возле Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку от Новотошковского, помимо стрелкового оружия, враг осуществил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Как подчеркнули в штабе, огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

"Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В то же время с грустью сообщаем, что вследствие заболевания, умер старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их вооруженные силы, всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев.

Важно, что военнослужащие Объединенных сил не оставляют жителей прифронтовых населенных пунктов один на один со своими проблемами, постоянно участвуют в жизни этих населенных пунктов и помогают их жителям. Так, за минувшие сутки военнослужащие приняли активное участие в организации и проведении торжеств ко Дню освобождения Авдеевки от оккупантов.

А жителей Водяного и Песков обеспечили питьевой водой, с которой у них постоянные проблемы", - сказано в сообщении.

В пресс-центре ОС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника: "На вражеские неприцельные выстрелы, которые можно расценивать как провокацию, наши военнослужащие не реагируют. Враг пытается спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают".



