За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС
С момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркнули, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитников.
"Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага", - сказано в сообщении.
По данным штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.
В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Вместе с тем сообщается, что 30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Для провокации украинских защитников возле Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку от Новотошковского, помимо стрелкового оружия, враг осуществил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Как подчеркнули в штабе, огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.
"Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В то же время с грустью сообщаем, что вследствие заболевания, умер старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их вооруженные силы, всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев.
Важно, что военнослужащие Объединенных сил не оставляют жителей прифронтовых населенных пунктов один на один со своими проблемами, постоянно участвуют в жизни этих населенных пунктов и помогают их жителям. Так, за минувшие сутки военнослужащие приняли активное участие в организации и проведении торжеств ко Дню освобождения Авдеевки от оккупантов.
А жителей Водяного и Песков обеспечили питьевой водой, с которой у них постоянные проблемы", - сказано в сообщении.
В пресс-центре ОС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника: "На вражеские неприцельные выстрелы, которые можно расценивать как провокацию, наши военнослужащие не реагируют. Враг пытается спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают".
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Стрелялі, але то був салют на честь мЬІру.
Это они в уставе вычитали? Так на хрен такая армия. Армия - не самое лучшее место для сохранения жизни и здоровья.
Бубочка хтіло перенести свою адміністрацію з Банкової? То най перенесе на нульовку і вже звідти бачить "бажання миру в очах" всякіх путлєрів.
Вот я сижу в окопе,слышу эвук летящей мины- мои действия,-звоню "наверх",узнаю можно ли открывать ответный огонь?жду когда там определят разновидность обстрела?наличие угрозы захвата территории?жду мгновенного ухудшения состояния своего здоровья?
какой дебелизм этого руководства
обосранцы 10 уровня
Цікаво, а про скільких «зненацька померлих» військових сьодні розкажуть???
Поки писав, помножити забув...
Можна навіть двійку
Кстати, все жду извинений за сравнение Украины с порноактрисой и насмешки над Томосом и чувствами веруюших... это - минимум для оманского осла...
30липня"внезапное ухудшение здоровья".31липня"Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов", - заявили у пресцентрі ООС."
Як це, взагалі, трапилось, що троє військових в зоні ООС «померли через різке погіршення стану здоров'я»? І все, жодних пояснень - ні обставин трагедії, ні лікарі нічого не кажуть, ні командування.
Вони, зокрема, разом служили, чи ні? Для того, щоб дізнатися або оприлюднити таку інформацію розтину робити не треба.
Незалежно від того, що вони там приховують, чи не приховують - це повний провал відомчих інформаційних служб. Якщо професійна журналістика не зреагує належним чином на цю екстра-дивну новину до кінця дня, то це буде і її ганебний провал теж.
Не треба намагаютися тримати нас за ідіотів.
Р.S. Тут мені уже пишуть, що поруч з одним з них вибухнула мінометна міна. Так це тому у нього «різко погіршилося здоров'я»? Взагалі-то, я ще сумніваюся, що це правда. Бо приховати таке майже неможливо, а рівень обурення від того, що подібним чином у нас гарантується «непорушення перемир'я» - важко й уявити... https://m.glavcom.ua/columns/stikhy/nashi-realiji-viyskoviy-gine-vid-minometnoji-mini-ce-nazivajetsya-rizko-pogirshilosya-zdorovya-696055.html
PS: Такое, позволено только размазни кадыркину...
Любовник вскакивает , хватает мужа, ведёт на кухню и рисует мелом круг на полу и приказывает: пока я не уйду, за круг не переступать! Утром когда уходит любовник мужик прыгает от счастья, жена спрашивает чему радуется? Мужик отвечает, что за ночь аж два раза переступил за черту...
Такая же ситуация и у нас, янелох устроил!
Кацапы что просто салют дают?
Власть приучает к мысли что это во всем фашисто-бендеровцы виноваты, сепары стреляют не опасно а ВСУ стрельнет так сразу в мальчика в трусиках попадает.