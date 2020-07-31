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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС

С момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркнули, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитников.

"Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага", - сказано в сообщении.

По данным штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак

Вместе с тем сообщается, что 30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Для провокации украинских защитников возле Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку от Новотошковского, помимо стрелкового оружия, враг осуществил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Как подчеркнули в штабе, огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

"Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В то же время с грустью сообщаем, что вследствие заболевания, умер старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их вооруженные силы, всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев.

Важно, что военнослужащие Объединенных сил не оставляют жителей прифронтовых населенных пунктов один на один со своими проблемами, постоянно участвуют в жизни этих населенных пунктов и помогают их жителям. Так, за минувшие сутки военнослужащие приняли активное участие в организации и проведении торжеств ко Дню освобождения Авдеевки от оккупантов.

А жителей Водяного и Песков обеспечили питьевой водой, с которой у них постоянные проблемы", - сказано в сообщении.

В пресс-центре ОС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника: "На вражеские неприцельные выстрелы, которые можно расценивать как провокацию, наши военнослужащие не реагируют. Враг пытается спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают".

За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС 01
За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС 02

обстрел (27860) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
ну слава богу! Надеюсь никто не умрет на днях из-за внезапного ухудшения здоровья!
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31.07.2020 07:41 Ответить
+13
Не считается. Не системный. Не прицельный. Верим Путлеру. "Путен президент мира"
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 966
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31.07.2020 08:05 Ответить
+11
За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8684
Стрелялі, але то був салют на честь мЬІру.
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31.07.2020 07:40 Ответить
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За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8684
Стрелялі, але то був салют на честь мЬІру.
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31.07.2020 07:40 Ответить
ну слава богу! Надеюсь никто не умрет на днях из-за внезапного ухудшения здоровья!
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31.07.2020 07:41 Ответить
Не 2, а 12. Разница есть, если кто спросит. И осталось понять, вследствие чего возникло "заболевание". Не вследствие ли тяжелой контузии при ранении?
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31.07.2020 07:42 Ответить
так швидко вже є звіт???
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31.07.2020 07:43 Ответить
Це провокаційний і несистемний вогонь!
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31.07.2020 07:43 Ответить
причем это было нарушение тишины, не перемирия... от шальной пули еще никто не умирал... как предупреждала Маруся с Софийкой, там стреляют... но одно только это предупреждение напугало бубочку до зеленого поноса...
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31.07.2020 08:07 Ответить
І тепер маємо несистемний вогонь, а для нові формулювання щодо вогню.
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31.07.2020 08:25 Ответить
Бутусов! А что там весь нет трубит о мендель и клоуне.
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31.07.2020 07:45 Ответить
ыммунитет патамуша
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31.07.2020 11:45 Ответить
Найманці - це так соромязливо ОПУ і їх пригодовані медіа називає регулярних російськіх окупантів.
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31.07.2020 07:51 Ответить
В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркнули, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитниковИсточник

Это они в уставе вычитали? Так на хрен такая армия. Армия - не самое лучшее место для сохранения жизни и здоровья.
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31.07.2020 07:54 Ответить
Снаряд не влучив в ліжко Хомчака, і в кабінет Зеленського, значить обстрілу не було!
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31.07.2020 07:56 Ответить
Не считается. Не системный. Не прицельный. Верим Путлеру. "Путен президент мира"
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 966
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31.07.2020 08:05 Ответить
за 30 рублей ,.так и Гитлера могут отбелить "Фюрер президент мира!"
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31.07.2020 08:15 Ответить
Президент Владимир Зеленский предложил предоставить статус государственных основным религиозным праздникам мусульман, иудеев, католиков и верующих других конфессий..... не пойму одного зачем Зеленский дробит Украину на несколько государств, пусть предложит шутя как это делает Кравчук, кремлёвскому Фюреру этим там занимается,в колониях Московии
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31.07.2020 08:12 Ответить
А наші військовики в цьому зеленому цирку в ролі мішеней... Це щоб сєпари та московити стріляти навчились?
Бубочка хтіло перенести свою адміністрацію з Банкової? То най перенесе на нульовку і вже звідти бачить "бажання миру в очах" всякіх путлєрів.
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31.07.2020 08:15 Ответить
Стріляли несистемно, неприцільно і вверх, щоб не заржавіли автомати і гранатомети.Та вони зовсім голуби миру, то все ті націоналісти стріляли.
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31.07.2020 08:16 Ответить
"Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3211134.
Вот я сижу в окопе,слышу эвук летящей мины- мои действия,-звоню "наверх",узнаю можно ли открывать ответный огонь?жду когда там определят разновидность обстрела?наличие угрозы захвата территории?жду мгновенного ухудшения состояния своего здоровья?
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31.07.2020 08:21 Ответить
А вот віри,що говнокомандуючі захистять Україну вже зменшується. Постійна мантра ,Про цінність життя вояна--це для лохів.
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31.07.2020 08:26 Ответить
Якщо зменшується віра до головнокомандувача, то у вас вона ще є. А що робити, якщо її нема?
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31.07.2020 08:27 Ответить
Сводка ситуации за 29 июля 2020 года Обстрелов 12 Ответный огонь 2 С нашей стороны Ранено 3 Убит 1
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31.07.2020 08:43 Ответить
новое зеленое словоблудие провокационные обстрелы
какой дебелизм этого руководства
обосранцы 10 уровня
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31.07.2020 08:44 Ответить
Якщо 111 поділити на три (співвідношення обстрілів помічених ОБСЄ та зє бубочкою), та помножити на 2, то вийде, що за вчора було близько 34 обстрілів...
Цікаво, а про скільких «зненацька померлих» військових сьодні розкажуть???
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31.07.2020 08:56 Ответить
3
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31.07.2020 09:16 Ответить
Так...
Поки писав, помножити забув...
Можна навіть двійку
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31.07.2020 09:21 Ответить
Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага"- клованы есть клованы,а какой обстрел не есть угроза жизни и не есть указателем начала дальнейшей вражеской оккупации территории Украины....?Как бы ответил Израиль на подобные обстрел своей территории .и какими бы он считал эти обстрелы...?
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31.07.2020 09:00 Ответить
та нахер тот израиль... ты ж видишь, не работает израильская отрыжка на теренах Украины. То ли дети израйлевы здесь некачественные, то ли некачественные израилевы дети просто ненавидят свое временное пристанище
Кстати, все жду извинений за сравнение Украины с порноактрисой и насмешки над Томосом и чувствами веруюших... это - минимум для оманского осла...
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31.07.2020 09:18 Ответить
Да, да, да. Знаем. «Незнание - это сила», «Свобода - это рабство», «Война - это мир». КВсе по Оруэллу.
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31.07.2020 09:00 Ответить
👿ага.
30липня"внезапное ухудшение здоровья".31липня"Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов", - заявили у пресцентрі ООС."
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31.07.2020 09:51 Ответить
Наші реалії: військовий гине від мінометної міни - це називається «різко погіршилося здоров'я"
Як це, взагалі, трапилось, що троє військових в зоні ООС «померли через різке погіршення стану здоров'я»? І все, жодних пояснень - ні обставин трагедії, ні лікарі нічого не кажуть, ні командування.

Вони, зокрема, разом служили, чи ні? Для того, щоб дізнатися або оприлюднити таку інформацію розтину робити не треба.

Незалежно від того, що вони там приховують, чи не приховують - це повний провал відомчих інформаційних служб. Якщо професійна журналістика не зреагує належним чином на цю екстра-дивну новину до кінця дня, то це буде і її ганебний провал теж.

Не треба намагаютися тримати нас за ідіотів.

Р.S. Тут мені уже пишуть, що поруч з одним з них вибухнула мінометна міна. Так це тому у нього «різко погіршилося здоров'я»? Взагалі-то, я ще сумніваюся, що це правда. Бо приховати таке майже неможливо, а рівень обурення від того, що подібним чином у нас гарантується «непорушення перемир'я» - важко й уявити... https://m.glavcom.ua/columns/stikhy/nashi-realiji-viyskoviy-gine-vid-minometnoji-mini-ce-nazivajetsya-rizko-pogirshilosya-zdorovya-696055.html
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31.07.2020 09:56 Ответить
"Постреливают". Главкапітулянт- зеленський.
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31.07.2020 10:12 Ответить
Раньше россияне открывали серьёзный огонь по ВСУ, а сейчас только провокационный.
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31.07.2020 10:15 Ответить
то змінився лише прикметник, яким описують кацапський вогонь ?
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31.07.2020 10:21 Ответить
Не могли изобрести провокационный огонь в начале войны с Московией в 2014 году ? У нас бы жертв до сих пор не было.
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31.07.2020 10:25 Ответить
100% Всі б 14 тисяч померли б ат плахова здаровья!
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31.07.2020 19:32 Ответить
"За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет" Какое разочарование для Порошенко и его партии "Абсолютной истины, святости и патриотизма" и всяких других из группировок объединенных дискурсом "Чем хуже, тем лучше" для их реваншистских планов.
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31.07.2020 10:33 Ответить
Дивись с...ка , що б у тебе різкого погіршення здоров'я не трапилося ...
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31.07.2020 11:29 Ответить
Осторожнее! Оно может такой же смелое, как янелох! В суд подаст "За угрозы жизни"!
PS: Такое, позволено только размазни кадыркину...
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31.07.2020 11:54 Ответить
По этой статье вспоминаю савьецький анекдот: Типичная ситуация - муж поздно вечером возвращается с командировки, на кровати жена с любовником...
Любовник вскакивает , хватает мужа, ведёт на кухню и рисует мелом круг на полу и приказывает: пока я не уйду, за круг не переступать! Утром когда уходит любовник мужик прыгает от счастья, жена спрашивает чему радуется? Мужик отвечает, что за ночь аж два раза переступил за черту...
Такая же ситуация и у нас, янелох устроил!
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31.07.2020 11:26 Ответить
По другому это перемирие не воспринимаю...
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1471
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31.07.2020 12:47 Ответить
Да, теперь обстрелы будут только провокационные, не системные, шуточные, дружелюбные, чтобы скучно не было, а солдаты будут умирать от сердечной недостаточности, от простуды, причём по три сразу. Зеленский в своём репертуаре.
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31.07.2020 14:14 Ответить
Не, это 73% уставших от войны. И им плевать кто там на войне умирает.
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31.07.2020 15:49 Ответить
О, уже и цензор перешёл на формулировку - провокационный огонь - не война Украины с рф, а именно провокации, как бубочка сказал - ну, я не знаю, линия соприкосновения то ли 650 км. то ли 750 км, может не всем на той стороне рассказали о прекращении огня. Сила презедентская - 73-х процентная.
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31.07.2020 15:47 Ответить
Обстрел не угрожает жизни и здоровью военнослужащим,.
Кацапы что просто салют дают?
Власть приучает к мысли что это во всем фашисто-бендеровцы виноваты, сепары стреляют не опасно а ВСУ стрельнет так сразу в мальчика в трусиках попадает.
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31.07.2020 19:08 Ответить
Як же "патерьнет", коли Троє вмерли "па саситаянію плахова здаровья!!?
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31.07.2020 19:29 Ответить
То несистемный, то провокацийный, что ещё придумаете серуны.
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31.07.2020 22:00 Ответить
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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31.07.2020 23:43 Ответить
 
 