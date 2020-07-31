Житель села на Черниговщине взорвал гранату во время отдыха с компанией: трое погибли, один госпитализирован. ФОТО
В селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании. В результате происшествия погибли три человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", - написал он.
Как сообщила "Суспильному" пресс-секретарь полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.
Как позже уточнили в полиции, взрыв произошел вчера около 21:00.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По предварительной информации, один из погибших принес гранату в компанию своих знакомых. После чего внезапно раздался взрыв в результате которого погибли трое и получил травмы еще один человек.
Полиция открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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я був в тому Новому Бикові багато разів, кацапами там дякувати богу і не пахне
-"Смотри ребят, я выдергиваю чеку но она не взорвется потому что я удерживаю рычаг... Видите какой я крутой малята?!
Но пьяные руки плохо держат контроль и ...... Бах.!
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Бухать с гранатой в кармане!
Ну не дебилы? Хотя вопрос тут не уместен...
Идиоты самоликвидируются...
Даже сейчас, при желании и без особых проблем,, вы можете себе приобрести гладкоствольное или нарезное оружие)
Ну я понимаю - уехала жена, пригласил пацанов хату, нажрались, полез под диван - достал гранату впечатлить пацанов. Но тут пикник происходит В ЛЕСУ. Значит он её заранее трезвый её взял с собой?