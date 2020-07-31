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Житель села на Черниговщине взорвал гранату во время отдыха с компанией: трое погибли, один госпитализирован. ФОТО

В селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании. В результате происшествия погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", - написал он.

Как сообщила "Суспильному" пресс-секретарь полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция. ФОТО

Как позже уточнили в полиции, взрыв произошел вчера около 21:00. 

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По предварительной информации, один из погибших принес гранату в компанию своих знакомых. После чего внезапно раздался взрыв в результате которого погибли трое и получил травмы еще один человек. 

Полиция открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Житель села на Черниговщине взорвал гранату во время отдыха с компанией: трое погибли, один госпитализирован 01
Фото: Суспильне

Житель села на Черниговщине взорвал гранату во время отдыха с компанией: трое погибли, один госпитализирован 02
Житель села на Черниговщине взорвал гранату во время отдыха с компанией: трое погибли, один госпитализирован 03
Фото: сайт полиции

Житель села на Черниговщине взорвал гранату во время отдыха с компанией: трое погибли, один госпитализирован 04

граната (1011) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+17
Не треба гнати демагогію. Граната - один з видів вибухової зброї, призначений для ураження живої сили і бойової техніки супротивника осколками й ударною хвилею, що утворюються від вибуху. А стрілецька зброя це вогнепальна зброя - переносна ствольна зброя, яка спричиняє направлений постріл метальної частини ********** за рахунок енергії метальної ( дефлігуючої) речовини, Так для того і потрібно легалізувати стрілецьку зброю, щоб з малечку привчались з нею поводитись, мали збройну культуру, як в США. При цьому ніхто ж не говорить, що граната це засіб для цивільного вжитку, оскільки її осколки не контролюються тим хто її застосовує. Стрілецька зброя це зброя вільних людей для самозахисту, їх родин і Конституції, а граната це військове озброєння, за яке повинні правоохоронні органи і суди жавати захмарні строки. У рабів зброї немає, вона є у панеських нагайок і окупантів. А вбивають і автомобілі, і куханні ножі, і електричний струм, і пожежі. А найбезпечніше для життя сидіти в одиночній камері.
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31.07.2020 08:36 Ответить
+15
Нові часи, нові розваги.
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31.07.2020 07:50 Ответить
+12
Дарвинизм в действии !!! Детей слава богу было !!!
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31.07.2020 07:51 Ответить
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Нові часи, нові розваги.
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31.07.2020 07:50 Ответить
Дарвинизм в действии !!! Детей слава богу было !!!
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31.07.2020 07:51 Ответить
Ты хотел сказать "новые возможности"?! Ведь розваги(пьяные развлечения) за "ты меня не уважаеш" или "ты не то сказал",остались прежними-это драки и смертоубийство!Просто раньше орудием убийства были нож,дубина и кастет-а сейчас добавилась граната!!!
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31.07.2020 12:59 Ответить
Правительство устроило нам такую жизнь, что она и для самих украинцев ценности не представляет.
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31.07.2020 07:51 Ответить
Каждьій кузнец своего счастья. Тут я згоден з камуняками.
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31.07.2020 07:53 Ответить
Ну как с вами спорить, если вы - никто. Спорить с разрисованной бумагой - себя не уважать. И таких здесь армия безымянных марионеток.
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31.07.2020 08:05 Ответить
А хто ти такий щоб я звертав на тебе увагу?
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31.07.2020 08:15 Ответить
а ты, у нас, идентифицированный мазок из ануса Шария?!
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31.07.2020 08:16 Ответить
См. выше.
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31.07.2020 08:23 Ответить
Какое правительство? Война 6 лет уже идёт.
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31.07.2020 07:55 Ответить
Кому війна, кому забава...
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31.07.2020 08:56 Ответить
И 6 лет в правительстве- сплошное говно. Что тут непонятного?
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31.07.2020 08:57 Ответить
Вечер удался
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31.07.2020 07:53 Ответить
А мог бы через границу кацапам перекинуть... черниговщина ж...
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31.07.2020 08:03 Ответить
Ні, там далекувато до балалаєшної
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31.07.2020 08:11 Ответить
Близько! Там раніше кацапи регулярно приїжджали.
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31.07.2020 08:21 Ответить
та далеко, майже 200 км навпростець, а дорогами всі 300 км
я був в тому Новому Бикові багато разів, кацапами там дякувати богу і не пахне
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31.07.2020 08:57 Ответить
Блін! Воістину - "мавпа з гранатою"!
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31.07.2020 07:55 Ответить
zE twarz - minus 3 głosu!
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31.07.2020 07:58 Ответить
Потому что в мое время грипп был гриппом, а не инфлюэнцей или еще чем... "отдыхали" - это такой эвфемизм? Вместо "выпивалии и нажрались до усрачки и посинения"??? Это так же дико, как, скажем, на балу объявлять ***** путеным или в приличном обществе называть Клована зеленским...
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31.07.2020 08:00 Ответить
Дарвін посміхнувся, природній відбір таки йде.
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31.07.2020 08:07 Ответить
странные забавы если честно
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31.07.2020 08:09 Ответить
представляю как это было -

-"Смотри ребят, я выдергиваю чеку но она не взорвется потому что я удерживаю рычаг... Видите какой я крутой малята?!

Но пьяные руки плохо держат контроль и ...... Бах.!

Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано - Цензор.НЕТ 2971
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31.07.2020 08:10 Ответить
Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5683
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31.07.2020 08:21 Ответить
Та проще всё было... еще проще. Пытался надеть на шампур, а когда удалось, решил на углях запечь... синька, фули... такая уж планида...
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31.07.2020 08:21 Ответить
Та ні, мабуть рибку ловити поїхати.
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31.07.2020 08:27 Ответить
И тамада был "веселый", и конкурсы интересные
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31.07.2020 08:34 Ответить
Ты правильно действуешь Пора инструктировать населения как правильно пользоваться гранатой. А то многие щитают что граната взрывается от удара об землю.
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31.07.2020 08:55 Ответить
есть гранаты, которые взрываются именно от удара о землю...
Ручные гранаты РГО и РГН. Подробный обзор. История, устройство.

https://youtu.be/RygzXAXInyU


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31.07.2020 09:18 Ответить
І так демографія погана, то ще й самознищуються... Жах.
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31.07.2020 08:15 Ответить
Естественный отбор...
Бухать с гранатой в кармане!
Ну не дебилы? Хотя вопрос тут не уместен...
Идиоты самоликвидируются...
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31.07.2020 08:25 Ответить
ну ці вже на демографію ніяк не вплинули б
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31.07.2020 08:58 Ответить
Многие хотят легализации оружия, так вот попить и пострелять у пьяных обезьян будет фишкой №1.
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31.07.2020 08:16 Ответить
вы думаете эта граната была куплена легально?
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31.07.2020 08:25 Ответить
Не треба гнати демагогію. Граната - один з видів вибухової зброї, призначений для ураження живої сили і бойової техніки супротивника осколками й ударною хвилею, що утворюються від вибуху. А стрілецька зброя це вогнепальна зброя - переносна ствольна зброя, яка спричиняє направлений постріл метальної частини ********** за рахунок енергії метальної ( дефлігуючої) речовини, Так для того і потрібно легалізувати стрілецьку зброю, щоб з малечку привчались з нею поводитись, мали збройну культуру, як в США. При цьому ніхто ж не говорить, що граната це засіб для цивільного вжитку, оскільки її осколки не контролюються тим хто її застосовує. Стрілецька зброя це зброя вільних людей для самозахисту, їх родин і Конституції, а граната це військове озброєння, за яке повинні правоохоронні органи і суди жавати захмарні строки. У рабів зброї немає, вона є у панеських нагайок і окупантів. А вбивають і автомобілі, і куханні ножі, і електричний струм, і пожежі. А найбезпечніше для життя сидіти в одиночній камері.
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31.07.2020 08:36 Ответить
Не путайте легализацию короткоствола, с продажей оружия в супермаркете для всех желающих)))
Даже сейчас, при желании и без особых проблем,, вы можете себе приобрести гладкоствольное или нарезное оружие)
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31.07.2020 08:37 Ответить
На фронте меньше людей гибнет.,чем от криминала,ДТП ,пожаров,несчастных случаев.
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31.07.2020 08:21 Ответить
Премия имени дедушки Дарвина...
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31.07.2020 08:22 Ответить
Один заслужил, а двое примазались.
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31.07.2020 08:39 Ответить
Очень интересная игра, такая, знаете ли, жизнеутверждающая.
Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано - Цензор.НЕТ 6068
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31.07.2020 08:37 Ответить
5 сек.
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31.07.2020 10:12 Ответить
Эх, не готово ещё наше обчество к легализации и ношению для самообороны оборонительных ручных гранат.
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31.07.2020 08:41 Ответить
У такого отброса явно и дружки такие же, так что не жалко. Минус 3 уродца.
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31.07.2020 08:44 Ответить
Чего вы ее боитесь? Она же ручная!
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31.07.2020 08:54 Ответить
Я поражон - них слова о Зеленському!!!!!
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31.07.2020 09:21 Ответить
Ну, а что вы хотели? Тупой индивидуум + водка + граната. Всё закономерно.
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31.07.2020 09:38 Ответить
никто не станет спорить, что налицо 73%ная вероятность того, что эту "дурацкую премию Дарвина" получили зебилы Бубочки-Велосипедной..
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31.07.2020 09:41 Ответить
вот так к осенним віборам и проредятся ряді ЗеЗе
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31.07.2020 10:23 Ответить
Земля самоочищается...
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31.07.2020 09:45 Ответить
премия дарвина засчитана
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31.07.2020 09:45 Ответить
Быдло доотдыхалось. Фото "лавочки" -ее как будто 10 летний ребенок делал. Такой явно уровень тех кто на ней отдыхает.
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31.07.2020 09:45 Ответить
но стол-то! стол выдержал! завтра место пусто не будет!
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31.07.2020 10:26 Ответить
Такое ощущение, что гранаты продают все гастрономы страны.
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31.07.2020 09:48 Ответить
Один момент!
Ну я понимаю - уехала жена, пригласил пацанов хату, нажрались, полез под диван - достал гранату впечатлить пацанов. Но тут пикник происходит В ЛЕСУ. Значит он её заранее трезвый её взял с собой?
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31.07.2020 09:58 Ответить
Долбо*бы!!!
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31.07.2020 11:32 Ответить
..и шо на этот раз, любовный четырёхугольник ...
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31.07.2020 12:52 Ответить
 
 