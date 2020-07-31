Житель села на Черниговщине взорвал гранату во время отдыха с компанией: трое погибли, один госпитализирован. ФОТО

В селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании. В результате происшествия погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", - написал он.

Как сообщила "Суспильному" пресс-секретарь полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.

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Как позже уточнили в полиции, взрыв произошел вчера около 21:00.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По предварительной информации, один из погибших принес гранату в компанию своих знакомых. После чего внезапно раздался взрыв в результате которого погибли трое и получил травмы еще один человек.

Полиция открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).



Фото: Суспильне





Фото: сайт полиции