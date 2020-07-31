СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн

По состоянию на утро 31 июля в мире зарегистрировали 287 146 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,4 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 17 476 120 случаев инфицирования и 676 759 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 155 285 (+ 1 465 за сутки), заболевших - 4 634 985 (+ 68 569 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 613 789 инфицированных (+ 58 271 за сутки) и 91 377 (+ 1 189 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 639 350 человека (+54 966 за сутки), количество смертей - 35 786 (+ 783 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных

В России 834 499 заболевших (+ 5 509 за сутки) и 13 802 летальных случая (+ 129 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 482 169 человек (+ 11 046 за сутки), количество смертей - 7 812 (+ 315 за сутки).