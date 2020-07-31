СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн
По состоянию на утро 31 июля в мире зарегистрировали 287 146 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,4 тыс. человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 17 476 120 случаев инфицирования и 676 759 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 155 285 (+ 1 465 за сутки), заболевших - 4 634 985 (+ 68 569 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 613 789 инфицированных (+ 58 271 за сутки) и 91 377 (+ 1 189 за сутки) летальных случаев.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 639 350 человека (+54 966 за сутки), количество смертей - 35 786 (+ 783 за сутки).
В России 834 499 заболевших (+ 5 509 за сутки) и 13 802 летальных случая (+ 129 за сутки).
Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 482 169 человек (+ 11 046 за сутки), количество смертей - 7 812 (+ 315 за сутки).
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Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
ДЕ РЕШТА !!!?? ))
"Наиболее распространённые формы чумы - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 бубонная и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 лёгочная . Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %. В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %."
Дивимось поточну летальність по ковіду 676759*100%/17476120= 3,87%
Не набагато менша. "чи цифри мої не подобаються..?"
Более 300 миллионов человек снова отправили на карантин в Индии
Несколько сотен миллионов человек снова отправили на карантин в Индии. В стране резко растет число заражений, передает https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-the-times/ The Times .
Издание отмечает, что всего на карантин хотят отправить более 375 миллионов человек: некоторые города и штаты снова вводят меры по борьбе с пандемией. Так, в штате Бихар на севере Индии, власти решили отправить население на 15-дневный карантин. Там фиксируют прирост более чем в тысячу заражений за сутки на протяжении последних трех дней.
Помимо этого, на недельный карантин отправят жителей города Бангалор на юге Индии с населением в более восьми миллионов человек. Число заражений к началу июля резко выросло, достигнув 20 тысяч случаев.
https://lenta.ru/articles/2020/05/03/indian_way/
https://lenta.ru/articles/2020/05/03/indian_way/ Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
https://lenta.ru/tags/organizations/daily-mail/ Daily Mail указывает, что причиной резкого роста заболеваемости считают действия правительства: в начале июня в стране стали постепенно снимать ограничения.
https://lenta.ru/auth/
В Великобритании из-за вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек. Об этом сообщает The Daily Mail.
Отмечается, что новые строгие ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира. Жителям запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей, но при этом ряд общественных заведений продолжает работать, включая пабы, рестораны и кафе. В https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/ министерстве здравоохранения назвали главной причиной снова обострившейся ситуации несоблюдение гражданами социальной дистанции.
Ранее специалисты Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли https://lenta.ru/news/2020/06/08/plyusi/ доказали , что введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов людей по всему миру. Только в Великобритании карантинные меры спасли 500 тысяч человек.