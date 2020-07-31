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Новости Коронавирус и карантин
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СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн

По состоянию на утро 31 июля в мире зарегистрировали 287 146 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,4 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 17 476 120 случаев инфицирования и 676 759 смертей из-за коронавируса.

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 155 285 (+ 1 465 за сутки), заболевших - 4 634 985 (+ 68 569 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 613 789 инфицированных (+ 58 271 за сутки) и 91 377 (+ 1 189 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 639 350 человека (+54 966 за сутки), количество смертей - 35 786 (+ 783 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных

В России 834 499 заболевших (+ 5 509 за сутки) и 13 802 летальных случая (+ 129 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 482 169 человек (+ 11 046 за сутки), количество смертей - 7 812 (+ 315 за сутки).

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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за добу тільки в Україні помирає близько 1600 людей..з них від цього вірусу лише десяток-два..виходячи з цієї цифри можна припустити, що у світі повинно помирати приблизно 280000 людей на добу..а тут кіпиш за 6400..хтось скочується у злидні, а деякі персонажі казково збагачуються на цій "епідемії"..
Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
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31.07.2020 09:51 Ответить
Ви там обережніше з екстраполяціями. Наприклад, в Китаї 1 млрд населення, за минулі кілька діб ніхто не помнр від ковіду. Так що, множимо на 7,5 і робим висновок, що пандемія припинилась?
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31.07.2020 11:24 Ответить
для пейсатих хлопців зі штатів вона ніколи не припиниться..поки вони будуть збагачуватись..
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31.07.2020 11:37 Ответить
від "дурантинофілів " виступив лише Фобос..

ДЕ РЕШТА !!!?? ))
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31.07.2020 10:30 Ответить
Ви про шо..? де апокаліпсис у Швеції чи Білорусі..? чи цифри мої не подобаються..? то вони з відкритих джерел..до речі, цукербергу дуже подобаються..
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31.07.2020 10:41 Ответить
https://www.currenttime.tv/a/belarus-covid-medic-death/30605620.html Уровень смертности от коронавируса в Беларуси один из самых низких в мире. В то же время Беларусь опережает большинство стран мира по доле медиков среди умерших. Белорусская служба Радио Свобода подсчитала, что каждый десятый умерший от COVID-19 в Беларуси - медик. Это в 15 раз больше, чем в Италии, и в 30 раз больше, чем в США. В Беларуси нет официальной статистики о том, сколько медиков погибло от коронавируса. Несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения публиковать сведения об инфицированных медработниках, Министерство здравоохранения Беларуси ежедневно подает только общее количество заболевших и умерших. Чиновники ни разу не озвучили число жертв среди медицинского персонала, даже в ответ на вопросы журналистов.
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31.07.2020 11:17 Ответить
це не чорна чума..з 90-100% летальності ..тому карантиніть треба помірно, аби не завалите і до того кволу економіку..
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31.07.2020 11:36 Ответить
Чорна - то так натуральну віспу називали.
"Наиболее распространённые формы чумы - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 бубонная и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 лёгочная . Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %. В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %."

Дивимось поточну летальність по ковіду 676759*100%/17476120= 3,87%

Не набагато менша. "чи цифри мої не подобаються..?"
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31.07.2020 11:48 Ответить
взагалі то про епідемію 13-го сторіччя..
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31.07.2020 11:58 Ответить
Читайте уважніше. ось це "Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %. " про епідемію 13-го сторіччя. А це "В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %." про ******** стан. від 3,87% від ковіду не набгато відрізняється. А от за швидкістю поширення...
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31.07.2020 12:03 Ответить
тобто реальною катастрофою може стати якась геморагічна лихоманка на кшталт *****..? чи не наважаться..?
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31.07.2020 12:08 Ответить
Мікроби та віруси - вони такі відчайдухи... Звісно, що наважаться.
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31.07.2020 12:17 Ответить
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31.07.2020 12:19 Ответить
пардон..14-го..
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31.07.2020 12:03 Ответить
Не принципово.
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31.07.2020 12:05 Ответить
https://bb.lv/statja/covid-19/2020/05/20/v-shvecii-samaya-vysokaya-v-evrope-smertnost-ot-covid-19-na-dushu-naseleniya-8 В Швеции самая высокая в Европе смертность от COVID-19 на душу населения
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31.07.2020 11:20 Ответить
12:17, 15 июля 2020
Более 300 миллионов человек снова отправили на карантин в Индии

Несколько сотен миллионов человек снова отправили на карантин в Индии. В стране резко растет число заражений, передает https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-the-times/ The Times .
Издание отмечает, что всего на карантин хотят отправить более 375 миллионов человек: некоторые города и штаты снова вводят меры по борьбе с пандемией. Так, в штате Бихар на севере Индии, власти решили отправить население на 15-дневный карантин. Там фиксируют прирост более чем в тысячу заражений за сутки на протяжении последних трех дней.
Помимо этого, на недельный карантин отправят жителей города Бангалор на юге Индии с населением в более восьми миллионов человек. Число заражений к началу июля резко выросло, достигнув 20 тысяч случаев.


https://lenta.ru/articles/2020/05/03/indian_way/ СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 676,7 тис., інфікованих - 17,4 млн - Цензор.НЕТ 6928
https://lenta.ru/articles/2020/05/03/indian_way/ Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса

https://lenta.ru/tags/organizations/daily-mail/ Daily Mail указывает, что причиной резкого роста заболеваемости считают действия правительства: в начале июня в стране стали постепенно снимать ограничения.
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31.07.2020 10:34 Ответить
В Великобритании на строгий карантин снова отправили 4,5 миллиона человек

https://lenta.ru/auth/

СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 676,7 тис., інфікованих - 17,4 млн - Цензор.НЕТ 4746СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 676,7 тис., інфікованих - 17,4 млн - Цензор.НЕТ 5422

В Великобритании из-за вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек. Об этом сообщает The Daily Mail.
Отмечается, что новые строгие ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира. Жителям запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей, но при этом ряд общественных заведений продолжает работать, включая пабы, рестораны и кафе. В https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/ министерстве здравоохранения назвали главной причиной снова обострившейся ситуации несоблюдение гражданами социальной дистанции.
Ранее специалисты Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли https://lenta.ru/news/2020/06/08/plyusi/ доказали , что введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов людей по всему миру. Только в Великобритании карантинные меры спасли 500 тысяч человек.
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31.07.2020 10:40 Ответить
 
 