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За сутки на Львовщине выявили 147 новых случаев COVID-19, всего 9 526 инфицированных и 260 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9526 человек, 260 человек умерли, 2314 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 923 ПЦР-теста, из них 147 - положительные. Среди них львовян - 74.
Напомним, по состоянию на утро 30 июля в Украине были лабораторно подтверждены 1197 новых случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли.
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