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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 147 новых случаев COVID-19, всего 9 526 инфицированных и 260 умерших

За сутки на Львовщине выявили 147 новых случаев COVID-19, всего 9 526 инфицированных и 260 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9526 человек, 260 человек умерли, 2314 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 923 ПЦР-теста, из них 147 - положительные. Среди них львовян - 74.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В монастыре УГКЦ на Львовщине вспышка коронавируса - обитель закрыли на карантин

Напомним, по состоянию на утро 30 июля в Украине были лабораторно подтверждены 1197 новых случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли.

За сутки на Львовщине выявили 147 новых случаев COVID-19, всего 9 526 инфицированных и 260 умерших 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2935)


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Львіщина ...уй почне навчання в школах з 1 вересня..

Населення ..уй забило на соцільну дистанцію і карантин - закономірно область не вибереться з "червоної зони" до Нового Року.. ((
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31.07.2020 10:28 Ответить
 
 