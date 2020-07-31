За сутки на Львовщине выявили 147 новых случаев COVID-19, всего 9 526 инфицированных и 260 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9526 человек, 260 человек умерли, 2314 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 923 ПЦР-теста, из них 147 - положительные. Среди них львовян - 74.

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Напомним, по состоянию на утро 30 июля в Украине были лабораторно подтверждены 1197 новых случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли.