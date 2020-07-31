Венедиктова о назначениях в свою команду: Самое главное - опыт и эффективность, и не надо их путать с политиками

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает самым ценным у человека - его опыт и призывает не путать специалистов с политиками.

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним идут коллективы, - он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из роддомов", - написала она.

"Относительно времен различных президентов и "их" прокуроров - и врачи и учителя и правоохранители работают при разных президентах. Это люди систем. И они работают на государство в границах, установленных законом, выполняя свои функции. Не путайте их с политиками", - добавила Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. В период с 2002-го до 2007 года Пискун трижды был генеральным прокурором Украины.