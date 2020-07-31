За сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19, умерли 20 человек, всего - 69 884 инфицированных. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 июля в Украине лабораторно подтверждены 1090 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 69 884 человека, выздоровевших – 38 752, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 693 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 29 439 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (110) и во Львовской области (147).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн

Напомним, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся.