В Сенате США подготовили законопроект о ежегодной помощи Украине в $300 млн, включая поставки летальных вооружений
Группа американских сенаторов, представляющих в Комитете по иностранным делам обе партии, подготовила законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи $300 млн, включая поставки летальных вооружений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Этот законопроект демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга на протяжении всего демократического переходного периода и защиту им своего суверенитета и территориальной целостности. Этот законопроект укрепит обороноспособность Украины за счет военной подготовки и оснащения, а также усилит дипломатическую поддержку со стороны США и Европы", - заявил на заседании комитета республиканец Джим Рич.
Демократ Джин Шахин сказала, что "злонамеренное поведение Кремля в отношении США и наших трансатлантических партнеров не ослабевает, поэтому обеспечение наших партнеров в регионе способностью противостоять этой агрессии на переднем крае имеет столь большое значение".
Помимо финансовой помощи законопроект предусматривает также отчет администрации о дипломатической поддержке Соединенными Штатами Украины в течение следующих пяти лет, а также предоставление Пентагоном и госдепартаментом отчета о потенциале и потребностях Вооруженных Сил Украины, плана поставок американской помощи в области безопасности Украине.
Документ рекомендует госдепартаменту сформировать совместно с европейскими союзниками рабочую группу по Украине и назначить специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате, а также содействовать диалогу между черноморскими странами.
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Арабы на японской ракете отправили спутник к Марсу (т.е. пока будут только на орбите присутствовать).
А рассея будет изучать дно земного океана с помощью Фобос-грунт.
если Военную Хунту признают США, Британия их союзники, то признает и ЕС со временем..
а на мнение Рашки положить болт с резьбой..
за 25 лет население стерпится/слюбится перевоспитается.. избыточная демократия и злоупотребление свободой слова нас уничтожает..
-підривала склади амуніції.
-ремонтувала озброєння втридорога..
-випускала потрібне"новітнє озброєння" з гівняною якістю..(бронежилети,Молот,ГЮРЗА)
Хоть бы половину от того что Фуйло тратит на Лугандон