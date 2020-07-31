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В Сенате США подготовили законопроект о ежегодной помощи Украине в $300 млн, включая поставки летальных вооружений

В Сенате США подготовили законопроект о ежегодной помощи Украине в $300 млн, включая поставки летальных вооружений

Группа американских сенаторов, представляющих в Комитете по иностранным делам обе партии, подготовила законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи $300 млн, включая поставки летальных вооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Этот законопроект демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга на протяжении всего демократического переходного периода и защиту им своего суверенитета и территориальной целостности. Этот законопроект укрепит обороноспособность Украины за счет военной подготовки и оснащения, а также усилит дипломатическую поддержку со стороны США и Европы", - заявил на заседании комитета республиканец Джим Рич.

Демократ Джин Шахин сказала, что "злонамеренное поведение Кремля в отношении США и наших трансатлантических партнеров не ослабевает, поэтому обеспечение наших партнеров в регионе способностью противостоять этой агрессии на переднем крае имеет столь большое значение".

Помимо финансовой помощи законопроект предусматривает также отчет администрации о дипломатической поддержке Соединенными Штатами Украины в течение следующих пяти лет, а также предоставление Пентагоном и госдепартаментом отчета о потенциале и потребностях Вооруженных Сил Украины, плана поставок американской помощи в области безопасности Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине утвердят до ноябрьских выборов, - Ельченко

Документ рекомендует госдепартаменту сформировать совместно с европейскими союзниками рабочую группу по Украине и назначить специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате, а также содействовать диалогу между черноморскими странами.

помощь (7878) Сенат США (513) ВСУ (6694)


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Топ комментарии
+9
Мордва,, коли на Марс?
У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь - Цензор.НЕТ 7920
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31.07.2020 09:17 Ответить
+9
Thank you very much Amenrican brothers! God bless America!
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31.07.2020 09:18 Ответить
+7
Слуги готують пилораму для роботи.
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31.07.2020 09:11 Ответить
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31.07.2020 09:03 Ответить
Мордва,, коли на Марс?
У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь - Цензор.НЕТ 7920
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31.07.2020 09:17 Ответить
Мордва или Марс... вот в чем вопрос...
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31.07.2020 09:42 Ответить
США конкурируют с Китаем за господство на Марсе.
Арабы на японской ракете отправили спутник к Марсу (т.е. пока будут только на орбите присутствовать).
А рассея будет изучать дно земного океана с помощью Фобос-грунт.
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31.07.2020 11:04 Ответить
Thank you very much Amenrican brothers! God bless America!
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31.07.2020 09:18 Ответить
У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь - Цензор.НЕТ 6295
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31.07.2020 13:08 Ответить
За ці гроші можна було б купити стільки би джавелінів що хватило би покласти цілу лаптінську дівізію
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31.07.2020 09:06 Ответить
Джавеліни ще Питро отримав, але чомусь ще ні один не вистрілив.
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31.07.2020 09:57 Ответить
Та ну. Де таке написано, брехунець ?
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31.07.2020 10:02 Ответить
это все листики-цветочки.. нам нужно ежегодно 1 млрд прямой военной помощи под жёстким контролем Госдепа Пентагоныча..
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31.07.2020 09:10 Ответить
один контроль стоит этого миллиарда, мракзи с зегнидой во главе раздерибанят всё и кацапам половину отдадут
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31.07.2020 09:17 Ответить
"прямая военная помощь" это не деньги.. это самолеты, вертолеты, военное оборудование, обучение наших офицеров, и тд. и тп.. то есть, дерибанить нечего..
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31.07.2020 09:23 Ответить
А вы уверены что сволота не перепродаст все это в третьи зимбамбвийские страны? Просто эти веселые ребятишки могут подставить Украину, а когда эта помощь потребуется нам ее уже не дадут,достаточно одного факта перепродажи и потом нам покажут где рукав у куртки пришивается((((((
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31.07.2020 09:40 Ответить
ну, Джавелины же до сих пор не продали в третьи страны.. значит контроль возможен..
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31.07.2020 09:45 Ответить
они номерные и под контролем, денюжку в иностранных банках ни один хенерал не желает потерять, так что караул работают, США держит за яйца всех возможных продавцов джавелинов
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31.07.2020 09:56 Ответить
тогда вооруженный Майдан и Военная Хунта на 25 лет, отмена выборов, вытеснение пророссийской оппозиция в Северные *****, жесткий правовой порядок,
если Военную Хунту признают США, Британия их союзники, то признает и ЕС со временем..
а на мнение Рашки положить болт с резьбой..
за 25 лет население стерпится/слюбится перевоспитается.. избыточная демократия и злоупотребление свободой слова нас уничтожает..
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31.07.2020 09:54 Ответить
Слуги готують пилораму для роботи.
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31.07.2020 09:11 Ответить
Краще б на дороги грошей дали. Щоб Шмаркля урочисто зустрічав ординські танки у Херсоні.
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31.07.2020 09:15 Ответить
Вже півтора року зустрічає. Зміни мантру. )))
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31.07.2020 09:58 Ответить
Жалкая подачка. Дали 10% от того, что дают Израилю и Крым бы мы вернули и сами.
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31.07.2020 09:15 Ответить
Ізраїль не заглядує ***** вглаза, тому і 10%.
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31.07.2020 09:19 Ответить
Що саме цікаве амкрикоси віддають нам свій непотріб який у них лежить як металобрухт
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31.07.2020 09:22 Ответить
Лжёт российский придурок.
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31.07.2020 09:28 Ответить
В Ізраїли меньше слухають кацапську попсу. Точно кажу.
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31.07.2020 10:16 Ответить
дождались, пока членограй слыгался с кацапами, теперь поздновато уже ...
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31.07.2020 09:15 Ответить
Кравчук зі своїми "компромісами" піде в задницю. США не допустять капітуляції України, якщо для цього виникне потреба, то воюватимуть і з проросійською владою у Києві.
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31.07.2020 09:20 Ответить
эт, конечно, хорошо. но как бы наши долбодятлы с Кравчуком Украину не слили.
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31.07.2020 09:25 Ответить
Скільки грошей із зброєю не давай, але коли "усталі ат вайни", "ми пайдем на кампрамиси" про що можна говорити? І хто більше всього "устал ат вайни", ті хто там й близенько не був і не чув, та навіть від армії "косив" (до 4-х разів).
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31.07.2020 09:37 Ответить
Зеленский и его агентштаб будут летальное вооружение на складах хранить. До ? - Пока не заржавеет
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31.07.2020 09:40 Ответить
Беруть приклад з Петьки.
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31.07.2020 09:59 Ответить
Тебе действительно надо к прихиатру. Или лучше сразу в психушку. когда это Порошенко изымал с передовой БПЛА, АГС, пулеметы, расскажешь, зебильная шиза?
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31.07.2020 10:08 Ответить
ты - самозванец...
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31.07.2020 10:10 Ответить
пєтька(точніше вся його пи..добратія) все-таки "працювала" "НА ПОСИЛЕННЯ АРМІЇ інакше.

-підривала склади амуніції.
-ремонтувала озброєння втридорога..
-випускала потрібне"новітнє озброєння" з гівняною якістю..(бронежилети,Молот,ГЮРЗА)
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31.07.2020 10:22 Ответить
Если американцы дают помощь то значит все тип топ и нет никакой зрады о которой воют разного рода .....****. Яркий маркер.
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31.07.2020 09:41 Ответить
В США непогана розвідка. Вони черпають інформацію не від тролячих коментарів. Хоча впевнений що і коментарі ретельно вивчають.
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31.07.2020 10:17 Ответить
маловато будет
Хоть бы половину от того что Фуйло тратит на Лугандон
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31.07.2020 10:08 Ответить
Goood
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31.07.2020 13:18 Ответить
 
 