За сутки COVID-19 заболели 77 детей и 78 медиков, всего 4 930 детей и 8 654 медработника, - Степанов

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного бифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 1 090 человек. Из них 77 детей, а также 78 медицинских работников. Госпитализирован 261 человек. К сожалению, это очередной наш антирекорд относительно госпитализации. За прошедшие сутки зафиксировано 20 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

В то же время, выздоровели после болезни 598 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 69 884 человека. Из них 4 930 детей, а также 8 654 медработника. Всего выздоровели 38 752 человека, а летальных случаев - 1 693", - добавил Степанов.

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