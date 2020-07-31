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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 77 детей и 78 медиков, всего 4 930 детей и 8 654 медработника, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 77 детей и 78 медиков, всего 4 930 детей и 8 654 медработника, - Степанов

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного бифинга  сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 1 090 человек. Из них 77 детей, а также 78 медицинских работников. Госпитализирован 261 человек. К сожалению, это очередной наш антирекорд относительно госпитализации. За прошедшие сутки зафиксировано 20 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

В то же время, выздоровели после болезни 598 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 69 884 человека. Из них 4 930 детей, а также 8 654 медработника. Всего выздоровели 38 752 человека, а летальных случаев - 1 693", - добавил Степанов.

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31.07.2020 09:37 Ответить
Эффект привыкания уже достигнут, никого уже не волнует эта статистика. Единицы ходят в масках по улице, которым наср@ть на собственное здоровье.
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31.07.2020 09:43 Ответить
 
 