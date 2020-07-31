Казанский о планах Кравчука в ТКГ "идти на компромиссы": Позиция России и ее наемников - "либо по-нашему, либо никак", сложно представить компромиссы
Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, прокомментировал назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам Казанского, ему сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, "как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен".
"Единственное, что могу сказать - надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком - еще не знаю", - отметил он.
Также Казанский отметил, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны.
"Леонид Макарович уже дал интервью, в котором рассказал, что готов идти на компромиссы. И по этому поводу у меня есть одна ремарка. На самом деле, Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", - напомнил он.
"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - подытожил Казанский.
Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.
Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.
Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.
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вибори скоро.. але номер не прокатить..
Компромисс ПРО ЧТО?
договариваться можно с людьми чести, а не с шестерками на веревочках
самонадеянность и легкомыслие - ото й усе
у зебарана скамейка запасных пуста, вот и берет кого попало, кто согласится. просто нормальные люди с айкосиком не хотят иметь дела. это же бедосик, за что не возьмется, кругом жопа))))
Ви мене вибачте, але голосувати за людину, яка пропонує капітулювати і у такий спосіб отримати мир (інших варіантів просто не існує), а потім обурюватись тому, що вона робить... но це якийсь сюрр!!!
и еще одно подтверждение того, как же сильно зе ненавидит и боится пороха!
"Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление до полного исчерпания боевых возможностей и личного состава"
У Кремля одна надежда - на продажность и глупость украинской власти.