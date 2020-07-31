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Казанский о планах Кравчука в ТКГ "идти на компромиссы": Позиция России и ее наемников - "либо по-нашему, либо никак", сложно представить компромиссы

Казанский о планах Кравчука в ТКГ

Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, прокомментировал назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Казанского, ему сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, "как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен".

"Единственное, что могу сказать - надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком - еще не знаю", - отметил он.

Также Казанский отметил, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны.

Также читайте: Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах, - распоряжение Зеленского

"Леонид Макарович уже дал интервью, в котором рассказал, что готов идти на компромиссы. И по этому поводу у меня есть одна ремарка. На самом деле, Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", - напомнил он.

"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - подытожил Казанский.

Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.

Читайте также: Кравчук не исключает кадровые изменения в составе украинской делегации Трехсторонней контактной группы

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (96184) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+43
Человек сдавший Украинские позиции один раз с ядерным оружием сдаст и другой раз .комуняка в крови продажная кравчук
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31.07.2020 10:15 Ответить
+35
Голда Мейр
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса
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31.07.2020 10:20 Ответить
+24
Да и в годах, стар изрядно, слова путает... вот, слышал, ***** путеном пару раз назвал...
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31.07.2020 10:20 Ответить
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Страница 2 из 2
Компромссы с агрессором и террористом невозможны. Правильнее никак.
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31.07.2020 10:54 Ответить
Величезну дурню витворили барани на останніх виборах. Створили вічні проблеми.
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31.07.2020 10:57 Ответить
Зеленський хоче мати імідж найватного ватника за любу ціну,
вибори скоро.. але номер не прокатить..
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31.07.2020 11:09 Ответить
Если не остановить эту зелено- голубую наволоч сейчас - готовьтесь к параду росармии 7 ноября на Крещатике,который будут принимать Зе и Посол РФ,которого назначат смотрящим за УССР.
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31.07.2020 11:10 Ответить
Так какие ето к черту компромисы? Компромисы ето когда обе стороны идут на уступки. А здесь тупо нагибают Украину в одну сторону. Тоесть ***** требует полной капитуляции Украины и ввести в ВР Украины росийских окупационных гауляйтеров, которые и будут нами править и говорить куда и как Украина будет идти.
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31.07.2020 11:12 Ответить
Цель Путина проста и понятна - впихнуть ОРДЛО в Украину на засадах федерализма с правом вето на вступление НАТО-ЕС.
Компромисс ПРО ЧТО?
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31.07.2020 11:20 Ответить
ОРДЛО - троянский конь ордынцев
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31.07.2020 12:17 Ответить
А хер його знає що взбрело в голову старому, може ляпнув як корова на асфальт.
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31.07.2020 13:29 Ответить
Этот глубокий старик будет вывеской для озвучивания "компромиссов" (точнее, зрады) со стороны ермака/зели-шмаркли
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31.07.2020 11:25 Ответить
коммунист Кравчук и чекист из кремля - заединщики и безбожники
договариваться можно с людьми чести, а не с шестерками на веревочках
самонадеянность и легкомыслие - ото й усе
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31.07.2020 11:30 Ответить
где и когда вы видели людей части в кремле????
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31.07.2020 17:08 Ответить
если стали ставить туда бывших президентов....следующим должен быть Порошенко
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31.07.2020 12:01 Ответить
А где то еще Ющенко зашухерися.
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31.07.2020 12:16 Ответить
На пасіці мед качає, незабаром Медовий Спас, та і жити на щось треба.
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31.07.2020 13:32 Ответить
то, что порох типа д.б. следующим - большой вопрос. ну и вопрос - а почему не сейчас? почему древний дедок? да потому что и зе и москва пороха ненавидят и боятся. им с порохом не договориться, он державой не торгует
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31.07.2020 17:12 Ответить
да уж, без старого маразматика никак не обойтись)))))
у зебарана скамейка запасных пуста, вот и берет кого попало, кто согласится. просто нормальные люди с айкосиком не хотят иметь дела. это же бедосик, за что не возьмется, кругом жопа))))
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31.07.2020 12:34 Ответить
Гімнюк старий...
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31.07.2020 13:11 Ответить
Я не розумію, у чому проблема? Кравчук ясно сказав - по кацапські. Нічого іншого, слово компроміс не передбачає у цій ситуації. Не потрібно було обирати президента "Миру".
Ви мене вибачте, але голосувати за людину, яка пропонує капітулювати і у такий спосіб отримати мир (інших варіантів просто не існує), а потім обурюватись тому, що вона робить... но це якийсь сюрр!!!
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31.07.2020 13:49 Ответить
Вообщем , как я понимаю ,будут сдавать Украину )(уйлу , договариваются о цене , шоб не продешевить , как тогда с тактическим ЯО
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31.07.2020 14:07 Ответить
Еще один Меморандум подпишут
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31.07.2020 14:49 Ответить
Казанський не розуміє-компроміс між дикарем катсапом(кат-головоріз) і цивілізацією-це свійська козлоферма.Не віддавати ж території через примхи мясників.
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31.07.2020 15:31 Ответить
Назови хоть одного,кто не сдавал унокиєрусов(укров) за всю историю?Нет у укров нации-ето уния наций,где у каждой свой интерес.США-11 наций ЮК-4 нации и ети унии существуют благодаря единому для них Закону,основанному на традициональньіх ценностях.В Украине даже того нет,что в маленькой Австрии,где за призьів"пупин введи!"-14 лет тюрьмьі.Удивляюсь баранам-они не знают,кто они и откуда.Кошмар. https://spadok.org.ua/dnk-genealogiya/gennyy-kod-ukrayintsiv-ta-yichnich-susidiv-ochyma-archeologiyi
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31.07.2020 14:11 Ответить
старую коммуняцкую крысу достали из нафталина, чтобы на нее повесить капитуляцию перед ******. Деду уже все равно, маразм победил, местами он уже так называемого Блаженнейшего митрополита Владимира напоминает. А Сопля типа весь в чистом останется, незаляпаный.
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31.07.2020 15:39 Ответить
одно это его назнвчение - жирное пятно на ЗЕ.
и еще одно подтверждение того, как же сильно зе ненавидит и боится пороха!
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31.07.2020 17:05 Ответить
Заключение военных аналитиков РФ по итогам учения "Спектр" в марте 2020:

"Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление до полного исчерпания боевых возможностей и личного состава"

У Кремля одна надежда - на продажность и глупость украинской власти.
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31.07.2020 15:43 Ответить
а у нас одна надежда - на то, что "Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление..." , несмотря ни на какие приказы украинской власти
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31.07.2020 17:07 Ответить
https://site.ua/skitalec/30139-zvernennya-druziv-ta-blizkih-neschodavno-zaginuvshih-rozvidnikiv-krasnogrud-d-ta-juravel-ya/
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01.08.2020 05:16 Ответить
ясен пень: эти компрмиссы означают все, как рашка захочет. других вариантов не наблюдается. похоже, что именно с этой целью древнего экс-президента вызвали из небытия
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31.07.2020 17:02 Ответить
Ден, не вийде залишитися чистим у брудному середовищі
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31.07.2020 18:33 Ответить
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