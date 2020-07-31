Казанский о планах Кравчука в ТКГ "идти на компромиссы": Позиция России и ее наемников - "либо по-нашему, либо никак", сложно представить компромиссы

Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, прокомментировал назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Казанского, ему сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, "как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен".

"Единственное, что могу сказать - надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком - еще не знаю", - отметил он.

Также Казанский отметил, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны.

Также читайте: Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах, - распоряжение Зеленского

"Леонид Макарович уже дал интервью, в котором рассказал, что готов идти на компромиссы. И по этому поводу у меня есть одна ремарка. На самом деле, Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", - напомнил он.

"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - подытожил Казанский.

Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.

Читайте также: Кравчук не исключает кадровые изменения в составе украинской делегации Трехсторонней контактной группы