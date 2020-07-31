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Новости Коронавирус и карантин
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261 человек за сутки: в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19

261 человек за сутки: в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19

Вчера в Украине госпитализировали 261 человека, у которых диагностировали коронавирус, что является новым антирекордом относительно госпитализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного бифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки госпитализирован 261 человек. К сожалению, это очередной наш антирекорд относительно госпитализации", - сообщил Степанов

По словам Степанова, исследовано 15 427 образцов методом ПЦР, всего проведено 1 029 220 ПЦР-тестирований. Всего за сутки выписаны 598 пациентов.

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По данным ЦОЗ, количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 31.07 составляет 29 439.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (276) Закарпатской (232) и Ивано-Франковской (203) областях. На стационарном лечении находятся 4596 человек, из них 114 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 17 866 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 521 пациент.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,7%) областях.

Как сообщили в Минздраве, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 2736 случаев;
- Волынская область - 3783 случая;
- Днепропетровская область - 1402 случая;
- Донецкая область - 881 случай;
- Житомирская область - 1850 случаев;
- Закарпатская область - 5146 случаев;
- Запорожская область - 790 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4557 случаев;
- Кировоградская область - 703 случая;
- г. Киев - 8241 случай;
- Киевская область - 3716 случаев;
- Львовская область - 9526 случаев;
- Луганская область - 126 случаев;
- Николаевская область - 590 случаев;
- Одесская область - 3214 случаев;
- Полтавская область - 440 случаев;
- Ривненская область - 6024 случая;
- Сумская область - 485 случаев;
- Тернопольская область - 2976 случаев;
- Харьковская область - 3711 случаев;
- Херсонская область - 227 случаев;
- Хмельницкая область - 1138 случаев;
- Черновицкая область - 5875 случаев;
- Черкасская область - 924 случая;
- Черниговская область - 823 случая.

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А знаете что интересно ? дней 10 -12 назад эти индивиды ездили в общественном транспорте, возможно без масок и наслаждались жизнью - потягивали кофеек на переполненной терассе, курили кальян в кальянной, где топор вешать можно от какофонии запахов и густого тумана, и им было " какая разница - носишь маску или нет". А теперь представьте, что каждый из них был нулевым Ухани, тем, с кого начался мировая пандемия....
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31.07.2020 10:35 Ответить
Какая маска,если они выбрали клоуна Президентом.
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31.07.2020 10:38 Ответить
в 14 году
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31.07.2020 11:17 Ответить
В 14 он еще чл-ном по клавишам водил,а теперь зедебилам по губам.
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31.07.2020 11:34 Ответить
Ну так судьба у тебя такая, то парашенко зал-ой тебе по губам водил а теперь зеленский тебе водит.
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31.07.2020 11:45 Ответить
Епідемії нема.
Це все фігня і обман трудящих.
Від ДТП помирає більше.


\ДУРАНТИНОФІЛИ
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31.07.2020 10:52 Ответить
"сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:"Источник: https://censor.net/n3211166... Извините... Какая, именно, болезнь? Корь, ветрянка, полиомиелит? Пневмония? Мое сорри, - пневмонию, кроме sars cov2, вызывают 150 вирусов и несколько сотен микробов и бацилл... Какую болезнь вызывает данный "коронавирус"? Шо лечите? Вокруг этого "коронавируса" столько накручено всего того, что "на голову не налазит", что, просто, не верится. Самое первое - с каких это пор, наше правительство, так озаботилось нашим здоровьем? Брэд. Забота о здоровье населения - это качественная, доступная всем медицина. Штраф за отсутствие тряпочки на морде, превышающий штраф за вождение в нетрезвом виде - ни фига, не "забота". Вчера, на "Цензоре" была "новость". Где-то на западе Украины (извините, запамятовал, где) какой-то мужик третий (!) раз "заболел" ковидом... Смертельная хворь? Два раза "переболел". И на третий раз, вряд ли эта "корона" сошьёт ему "деревянный макинтош"... 90%, подцепивших, даже не чуствуют, шо заболели. "Бэзсимптомные"... Это, вообще, на голову не налазит. Это как? Остановите Землю, я сойду...
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31.07.2020 12:27 Ответить
Познакомьте хоть с одним ковидобольным
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31.07.2020 15:38 Ответить
 
 