261 человек за сутки: в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19

Вчера в Украине госпитализировали 261 человека, у которых диагностировали коронавирус, что является новым антирекордом относительно госпитализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного бифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки госпитализирован 261 человек. К сожалению, это очередной наш антирекорд относительно госпитализации", - сообщил Степанов

По словам Степанова, исследовано 15 427 образцов методом ПЦР, всего проведено 1 029 220 ПЦР-тестирований. Всего за сутки выписаны 598 пациентов.

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По данным ЦОЗ, количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 31.07 составляет 29 439.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (276) Закарпатской (232) и Ивано-Франковской (203) областях. На стационарном лечении находятся 4596 человек, из них 114 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 17 866 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 521 пациент.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,7%) областях.

Как сообщили в Минздраве, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 2736 случаев;

- Волынская область - 3783 случая;

- Днепропетровская область - 1402 случая;

- Донецкая область - 881 случай;

- Житомирская область - 1850 случаев;

- Закарпатская область - 5146 случаев;

- Запорожская область - 790 случаев;

- Ивано-Франковская область - 4557 случаев;

- Кировоградская область - 703 случая;

- г. Киев - 8241 случай;

- Киевская область - 3716 случаев;

- Львовская область - 9526 случаев;

- Луганская область - 126 случаев;

- Николаевская область - 590 случаев;

- Одесская область - 3214 случаев;

- Полтавская область - 440 случаев;

- Ривненская область - 6024 случая;

- Сумская область - 485 случаев;

- Тернопольская область - 2976 случаев;

- Харьковская область - 3711 случаев;

- Херсонская область - 227 случаев;

- Хмельницкая область - 1138 случаев;

- Черновицкая область - 5875 случаев;

- Черкасская область - 924 случая;

- Черниговская область - 823 случая.