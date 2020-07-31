Опекуны приковали 75-летнего пенсионера железной цепью во дворе на Николаевщине, - Нацполиция
На Николаевщине 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла под опеку супружеская пара, приковали железной цепью во дворе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.
В полицию поступило сообщение от председателя одного из сельсоветов о том, что в социальной сети она увидела видеоролик, на кадрах которого мужчина с цепями на ногах. В пожилом человеке заявительница узнала местного жителя.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла под опеку супружеская пара, приковали железной цепью во дворе.
Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 2 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас мужчина освобожден, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.
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Белка хватает и оно идёт в любом направлении. Не смотря на то что на улице мороз, транспорт и прочие угрозы. Оно всё равно потом нашло свою смерть. Хорошо что при этом никто не пострадал.
Здесь тоже нужно разобраться. Если его привязывали, то с высокой вероятностью - неадекват. Или сами им занимайтесь или не насилуйте мозг опекунам. Им и без того может быть непросто.