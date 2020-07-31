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Опекуны приковали 75-летнего пенсионера железной цепью во дворе на Николаевщине, - Нацполиция

Опекуны приковали 75-летнего пенсионера железной цепью во дворе на Николаевщине, - Нацполиция

На Николаевщине 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла под опеку супружеская пара, приковали железной цепью во дворе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от председателя одного из сельсоветов о том, что в социальной сети она увидела видеоролик, на кадрах которого мужчина с цепями на ногах. В пожилом человеке заявительница узнала местного жителя.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла под опеку супружеская пара, приковали железной цепью во дворе.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 2 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас мужчина освобожден, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.

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Автор: 

Николаевская область (2145) пенсионеры (838) Нацполиция (16562)


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Топ комментарии
+8
А тебе и не нужна, ты и без того...
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31.07.2020 10:45 Ответить
+6
возможно у этой пары просто поехала крыша - Это беда Украины - отсутствие паллиативного присмотра людям, которые нуждаются в этом! именно сейчас, минимум в 10 многоэтажках какая-то бабушка поставила чайник на газ и.....не смогла дойти выключить - ноги заболели или чего хуже..., Именно сейчас какой-нибудь старичек открыл газ и забыл зажечь спичуц... а через какие то пол часа опомнится и придет еще раз откроет другую конфорку.. и попробует зажечь.... Огромное количество людей, которым нужна помощь, присмотр, и внимание в том числе и медицинское... и этого у нас нет!
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31.07.2020 10:41 Ответить
+6
надо бы 86 летнего пенсионера приковать чтоб на компромисы всякие не ходил...
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31.07.2020 10:53 Ответить
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Возможно, дедушка был неадекватный, мог уйти и потеряться. Конечно, за кандалы "супружескую пару" надо бы самих в кайданки - и по этапу. Не можете справиться - не беритесь.
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31.07.2020 10:36 Ответить
возможно у этой пары просто поехала крыша - Это беда Украины - отсутствие паллиативного присмотра людям, которые нуждаются в этом! именно сейчас, минимум в 10 многоэтажках какая-то бабушка поставила чайник на газ и.....не смогла дойти выключить - ноги заболели или чего хуже..., Именно сейчас какой-нибудь старичек открыл газ и забыл зажечь спичуц... а через какие то пол часа опомнится и придет еще раз откроет другую конфорку.. и попробует зажечь.... Огромное количество людей, которым нужна помощь, присмотр, и внимание в том числе и медицинское... и этого у нас нет!
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31.07.2020 10:41 Ответить
Но есть же дома престарелых, еще не все развалили
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31.07.2020 10:45 Ответить
думаюб что если престарелому в здравом уме и трезвой памяти сказать о таком доме - "вы что, меня в душегубку загоняете" и в чем-то будет прав. Государственных почти нет, все частное в основном!
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31.07.2020 10:49 Ответить
В здравом уме и твердой памяти - обычно сам за собой смотреть может, если не парализованный.Такого не стали бы приковывать. Тут 99% была неадекватность.
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31.07.2020 13:10 Ответить
не все . просто дома престарелых для всяких отбросов которые всю жизнь по тюрьмам и лагерям закрыли и они сейчас живут в домах в которых раньше плата была больше чем минимальная пенсия . ну и представь как там живут теперь .
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31.07.2020 11:19 Ответить
Представляю. Но одинокому пенсионеру с маленькой пенсией, или даже с большой пенсией, но он по старости и из-за болезней не в состоянии за собой смотреть - для него такой приют - единственный выход.
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31.07.2020 13:07 Ответить
они все платные.....около 3000 в месяц.....
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31.07.2020 12:41 Ответить
Дед/баба живут на свою пенсию - их могут определить в дом престарелых, но заберут пенсию.
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31.07.2020 13:03 Ответить
Присматривал. чуть зазевался, подопечный половину упаковки очень непростых лекарств сжевал. Хорошо, то выжил.
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31.07.2020 11:16 Ответить
Знаю такой же случай. Тоже насильно запирали.
Белка хватает и оно идёт в любом направлении. Не смотря на то что на улице мороз, транспорт и прочие угрозы. Оно всё равно потом нашло свою смерть. Хорошо что при этом никто не пострадал.
Здесь тоже нужно разобраться. Если его привязывали, то с высокой вероятностью - неадекват. Или сами им занимайтесь или не насилуйте мозг опекунам. Им и без того может быть непросто.
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31.07.2020 10:57 Ответить
запереть и приковать цепью - как бы далеко не одно и тоже, правда ж?
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31.07.2020 11:09 Ответить
Опекунство - дело добровольное, никто им "мозги не насиловал". Не можете - не беритесь. Не получилось - откажитесь, это всегда возможно. А за кандалы придется отвечать, и это правильно.
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31.07.2020 13:09 Ответить
Такое может быть оправдано в 2 случаях - 1) он шел голосовать за Зе, 2) он шел голосовать за ЖОПуЗ
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31.07.2020 10:37 Ответить
Выборы прошли давно, смени методичку)))
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31.07.2020 10:41 Ответить
Водки у меня нет, проходите дальше
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31.07.2020 10:45 Ответить
А тебе и не нужна, ты и без того...
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31.07.2020 10:45 Ответить
И 3) он всетаки проголосовал за Зэ.
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31.07.2020 10:45 Ответить
Опека закончилась, теперь они сами будут под опекой надзирателей, твари.
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31.07.2020 10:48 Ответить
надо бы 86 летнего пенсионера приковать чтоб на компромисы всякие не ходил...
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31.07.2020 10:53 Ответить
Удачно!
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31.07.2020 11:35 Ответить
Доопекались
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01.08.2020 06:45 Ответить
 
 