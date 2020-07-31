Опекуны приковали 75-летнего пенсионера железной цепью во дворе на Николаевщине, - Нацполиция

На Николаевщине 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла под опеку супружеская пара, приковали железной цепью во дворе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от председателя одного из сельсоветов о том, что в социальной сети она увидела видеоролик, на кадрах которого мужчина с цепями на ногах. В пожилом человеке заявительница узнала местного жителя.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла под опеку супружеская пара, приковали железной цепью во дворе.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 2 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас мужчина освобожден, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.

Также читайте: За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция. ФОТО