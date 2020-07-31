Нардеп Яценко проиграл суд "киборгу" Гервасу, которого называл "убийцей мирных жителей и мародером"

Киевский апелляционный суд во вторник, 28 июля, оставил без изменений обязательства народного депутата из группы "За будущее" Антона Яценко опровергнуть неправдивую информацию относительно бойца 90-го отдельного аэромобильного батальона, "киборга" Олега Герваса и возместить ему пять тысяч гривен за нанесение морально-психологического ущерба.

Об этом сообщает АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение еще в январе принял Печерский районный суд. Тогда народный депутат подал апелляцию.

"Два года назад в соцсетях Антон Яценко обвинил меня в "убийствах мирных жителей, насилии и мародерстве". Кроме того, он заявил, что против меня уже якобы расследуется ряд уголовных дел. Возможно, со временем наша ссора утихла бы, но "экс-регионал" не успокаивался и безапелляционно заявил журналистам одного из изданий, что от достоверного источника ему известно, что "Гервас фигурирует в ряде уголовных дел, а в полиции к нему очень много вопросов". Это заявление оскорбило не только меня, но и многих участников боевых действий на Востоке, особенно моих побратимов - защитников ДАП. Поэтому я подал исковое заявление в суд о защите чести и достоинства", - рассказал Гервас.

По его словам, рассмотрение дела долгое время затягивалось. "Киборг" предоставил суду все справки, в том числе об отсутствии судимости и возбуждения против него уголовных дел.

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"Конечно, Яценко не предоставил суду ни одного документального доказательства тех грязных слов, которые адресовал мне. Очень благодарен моим родным и близким, собратьям, волонтерам, которые поддерживали меня все это время", - отмечает Олег Гервас и призывает "не бояться бороться за свое честное имя, свое достоинство, даже если перед тобой народный депутат или чиновник".

За часть средств, полученных по судебному решению, "киборг" приобретет несколько подарков детям. "А остальные отдам в благотворительную организацию, которая занимается ранеными ветеранами российско-украинской войны", - отметил Гервас.