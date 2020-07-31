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Нардеп Яценко проиграл суд "киборгу" Гервасу, которого называл "убийцей мирных жителей и мародером"

Нардеп Яценко проиграл суд

Киевский апелляционный суд во вторник, 28 июля, оставил без изменений обязательства народного депутата из группы "За будущее" Антона Яценко опровергнуть неправдивую информацию относительно бойца 90-го отдельного аэромобильного батальона, "киборга" Олега Герваса и возместить ему пять тысяч гривен за нанесение морально-психологического ущерба.

Об этом сообщает АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение еще в январе принял Печерский районный суд. Тогда народный депутат подал апелляцию.

"Два года назад в соцсетях Антон Яценко обвинил меня в "убийствах мирных жителей, насилии и мародерстве". Кроме того, он заявил, что против меня уже якобы расследуется ряд уголовных дел. Возможно, со временем наша ссора утихла бы, но "экс-регионал" не успокаивался и безапелляционно заявил журналистам одного из изданий, что от достоверного источника ему известно, что "Гервас фигурирует в ряде уголовных дел, а в полиции к нему очень много вопросов". Это заявление оскорбило не только меня, но и многих участников боевых действий на Востоке, особенно моих побратимов - защитников ДАП. Поэтому я подал исковое заявление в суд о защите чести и достоинства", - рассказал Гервас.

По его словам, рассмотрение дела долгое время затягивалось. "Киборг" предоставил суду все справки, в том числе об отсутствии судимости и возбуждения против него уголовных дел.

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"Конечно, Яценко не предоставил суду ни одного документального доказательства тех грязных слов, которые адресовал мне. Очень благодарен моим родным и близким, собратьям, волонтерам, которые поддерживали меня все это время", - отмечает Олег Гервас и призывает "не бояться бороться за свое честное имя, свое достоинство, даже если перед тобой народный депутат или чиновник".

За часть средств, полученных по судебному решению, "киборг" приобретет несколько подарков детям. "А остальные отдам в благотворительную организацию, которая занимается ранеными ветеранами российско-украинской войны", - отметил Гервас.

клевета (166) суд (25140) Яценко Антон Батькивщина (130) военнослужащие (6183)


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Топ комментарии
+37
Почему за нанесение морально-психологического ущерба всего 5 000? Надо бы еще, как минимум, три нолика справа добавить.
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31.07.2020 10:47 Ответить
+24
Яценко - тот еще мерзавеци прохиндей. Наверное, самый отъявленный негодяй среди всего состава этой Рады.
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31.07.2020 10:48 Ответить
+23
Насправді, регіонали винні у вбивстві мирних жителів та мародерстві. Адже вони роздмухували колаборантські настрої на Донбасі. Московити самі би не впоралися.
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31.07.2020 10:51 Ответить
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эти клоны уже приелись со своим тупизмом и профанством. если слуга то что? и суд в их пользу? Слуги не тому народу.
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31.07.2020 10:46 Ответить
Кто слуга, где там какой слуга фигурировал? Вы статью-то читали?
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31.07.2020 10:49 Ответить
А какая разница?
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31.07.2020 10:51 Ответить
на сегодня только одна партия не является слугой наполеона, остальные же или в подпевке или в поиске, но опять же не в том направлении. Читала статью и читала об обьединении некоторых для оттягивания голосов от ЕС.
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31.07.2020 10:54 Ответить


Понятно. Простите, не сразу распознал сектанта.
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31.07.2020 10:58 Ответить
так ты и в зеркало не смотришь?
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31.07.2020 11:01 Ответить
Сектант, падаль, кремлевский ************ к тому же, это ты! Вали дешевка отсюда. Шо, у мокшанский зомбаков сегодня смотрю крайняя степень обострения подлости случилось? Зажми свой пукан и на хрен с пляжа, утырок.
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31.07.2020 14:25 Ответить
Ого у тебя пукан разорвало.
Спасибо за наглядную иллюстрацию агрессии безмозглого соевого фанатика, считающего врагами всю страну, кроме 8% ПЕСика.
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31.07.2020 16:25 Ответить
З зелі наполеон, як з хрєна молоток.
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31.07.2020 11:42 Ответить
слуга народу - загальноприйнятий сталий вираз, що означає будь-якого депутата, чиновника, всіх, хто отримує платню з бюджету і обслуговує людей. партія зєлєнского просто змавпувала цей вираз для назви своєї партії
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31.07.2020 11:04 Ответить
Tierre ты хочиш сказать , что у слуг нет подобных уродов ? Первое что пришло на ум- сивохо , перечислять не буду список большой , сам подумай .
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31.07.2020 12:16 Ответить
Я хочу сказать, что в статье написано про нардепа Яценко.
Вот если бы в статье обсуждали мерзавца нардепа Бужанского или почти такого же мерзавца нардепа Дубинского или еще с десяток мерзавцев из СН - то у меня не было бы вопросов по упоминанию СН. Но Яценко - не из СН. Более того - именно СН уничтожили кормушку Яценко, с помощью которой он грабил всю страну несколько лет на миллион в день - так что они далеко не союзники.
Потому я считаю перевод стрелок на СН под статьей про Яценко - манипуляцией соевых троллей, пытающихся абсолютно любой негатив перевести на счет СН.
Я за то, чтобы каждый отвечал за свои грехи.
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31.07.2020 16:31 Ответить
Да не обращайте внимания вы на этого утырка Tierre. Человек не может вылезти совсем их опы *****. Там клиника полная. Просто в бан мразь и все
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03.08.2020 15:16 Ответить
Справедливости ради - Яценко - бывший рыг, теперь в фракции "За будущее"
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31.07.2020 10:50 Ответить
ще точніше - він свою кар'єру нардепа починав в юдьчиній фракції
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31.07.2020 11:33 Ответить
Почему за нанесение морально-психологического ущерба всего 5 000? Надо бы еще, как минимум, три нолика справа добавить.
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31.07.2020 10:47 Ответить
це гівно обдерло країну на міліони доларів а має сплатити 5000 гривень?!?!!!?! з іншого боку, буть сума набагато більша, суд взявся би за справу "серйозніше" і на результат чекали б роками.
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31.07.2020 12:06 Ответить
Розміняти всі банкноти по одній гривні і засунути, цьому уроду ватному, в анус, такою моральною компенсацією були б задоволені усі.
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31.07.2020 12:24 Ответить
"Два года назад в соцсетях Антон Яценко обвинил меня в "убийствах мирных жителей, насилии и мародерстве". Источник: https://censor.net/n3211174

це певно уся вата вже тоді знала, що величного патріота галактичних масштабів змінить зрадник і не стримувалась у висловах..нє..?
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31.07.2020 10:48 Ответить
Яценко - тот еще мерзавеци прохиндей. Наверное, самый отъявленный негодяй среди всего состава этой Рады.
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31.07.2020 10:48 Ответить
он Яценко.... теперь нищий бомж и весь на доверенностях забрали его творчество площадки оценка любой сделки в квартира дом участок машина ему каждый день капало всего то 1 миллион гривен... или долларов не помню точно...
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31.07.2020 10:54 Ответить
"ему каждый день капало.........."

грн.
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31.07.2020 10:56 Ответить
Странно называть нищим бомжом афериста, которому несколько лет ежедневно капало по миллиону в день.
И даже не сомневайтесь - это далеко не единственная схема Яценко по грабежу населения и государства.
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31.07.2020 11:01 Ответить
Насправді, регіонали винні у вбивстві мирних жителів та мародерстві. Адже вони роздмухували колаборантські настрої на Донбасі. Московити самі би не впоралися.
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31.07.2020 10:51 Ответить
Для этой гниды публичное устное извинение было бы больнее этих 5 тысяч.
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31.07.2020 10:51 Ответить
Этого зажравшегося Яценко вообще надо оштрафовать на мильон евро
ЭТО ЖЕ НАДО , пользуясь тем что украинцы плохо ориентируются в мировых вопросах купли- продажи недвижимости, Яценко и остальная обрезанная команда придумали стрич со сделок деньги
Вот в Словакии сделка обходится до 100 евро, в Украине КАКОГО-ТО ЧЕРТА украинцы платят по 1,5-2,0 тысячи долларов
И все молчат про это обворовывание
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31.07.2020 10:51 Ответить
Справка из реестров Недвижимости в Словакии стоит 8 евро .
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31.07.2020 10:53 Ответить
Пять тысяч за двухгодичную головную боль с судами?Если это тот Яценко, майданчики которого Рада ликвидировала, то надо было страсти с толстосума пару лямов.
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31.07.2020 10:53 Ответить
Стрясти т.е.
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31.07.2020 10:53 Ответить
эх, скрепохрень, бесконечно ты далек от судебной практики Неньки
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31.07.2020 11:03 Ответить
Мільйон, як мінімум. Таки так, українці мало цінять особисту гідність. А щодо "мирного населения", то ні Сталін, ні Путін на нього не зважали ніколи.
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31.07.2020 11:51 Ответить
І Ленін говорив: "Пусть в России останется 10 миллионов -- лишь бьі победила Мировая революция"...
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31.07.2020 11:56 Ответить
Усього пять тисяч гривень за образу солдата-героя!
Он Портнов отримав 7 млн. за його честь та репутацію, хоча як можна отримати за те чого не має.
А солдату подачка?
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31.07.2020 10:57 Ответить
5 тысяч - это не компенсация , а издевательство . И не проиграл , а выиграл , поскольку ему не присудили заслуженный срок лет на 25 .
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31.07.2020 10:58 Ответить
У нас в законодательстве нет сроков в 25 лет, увы. Портнов постарался защитить преступников.
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31.07.2020 11:03 Ответить
Я знаю ,что нет . Эту смешную планку 15 лет за особо тяжкие давно уже пора поднять до 100 . Но те , кто могут поднять , больше всего сами этого и боятся .
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31.07.2020 11:06 Ответить
Браво!
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31.07.2020 10:58 Ответить
Найсумніше в цій історії те, що цей депутатик залишається на своєму місці та продовжить грабувати Україну та просувати ідеї шмарклі та його банди. Навіть будучи в іншій партії, ніж україноненависники слуги.
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31.07.2020 11:14 Ответить
"За майбутнє" голосують в унісон зі слугами.
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31.07.2020 12:02 Ответить
Маловатый ущерб.
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31.07.2020 11:19 Ответить
На один похід до ресторану.
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31.07.2020 12:03 Ответить
по-перше.. дуже мала сумма компенсації..
по-друге.. не почув про вибачення перед кіборгом і спростування свої брехливих слів у прессі і з трибуни верховної зради...
по-третє.. за наклеп повинно бути якесь біль чутливе покарання, не тільки гроші, спростування і вибаченя...а може й відібрати мандат... бо таке брехло не повинно там бути...
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31.07.2020 11:26 Ответить
К новому году многие слуги урода будут висеть на главной Йолке страны!
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31.07.2020 11:29 Ответить
Кого из слуг верхушкой будет? Надо срочно праймериз 😀😀😀
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31.07.2020 15:36 Ответить
Головне що сдєлали ватника, тепер кіборг може використовувати це рішення у якості обставини яка не потребує доведення. А треба ввести адмін. чи кримінал статтю про заперечення участі рашки в збройних конфліктах в Україні та окупацію Криму. Так само треба покарання за образу військовослужбовців, поліцейських, СБУ, НГУ за їхню участь у бойових діях, і взагалі з службовими обовязками, окрім битовухи.
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31.07.2020 11:36 Ответить
Нехай ще для початку отримає те бабло... А, до речі, отримати може лише з Верховної Ради. А разумков віддасть? питання...
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31.07.2020 11:37 Ответить
ЗЕпредатели, Ростов ждет!
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31.07.2020 12:01 Ответить
Обменять Яценко на узников кремля.
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31.07.2020 12:01 Ответить
***, на этого малороса из прислуги еще суды время тратят, язык к забору прибить и все суды.
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31.07.2020 13:53 Ответить
Каюсь! Я із задоволенням врізав би по жирному пискові цього риго-покидька...
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31.07.2020 15:17 Ответить
прийде час, і ці підари як цей чмо Яценко будуть файно гойдатись на фонарях
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01.08.2020 06:38 Ответить
давно пора ввести ответственность за отрицание агрессии рф в крыму и донбассе
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02.08.2020 11:07 Ответить
 
 