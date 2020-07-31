Затонувший у Одессы танкер Delfi уже нанес ущерб экологии почти на $20 тысяч, - Госэкоинспекция

По данным Госэкоинспекции Украины, экологии нанесен ущерб почти на $20 тысяч в результате утечек нефтепродуктов из поврежденного корпуса танкера Delf, затонувшего у Одессы.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспеции Андрей Малеваный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас Госэкоинспекцией в Одесской области начислен ущерб окружающей среде в размере около 20 тыс. долл. Хотя эта сумма убытков не окончательная, поскольку танкер еще на месте (аварии. - Ред.), его пока не подняли и, к сожалению, еще возможны утечки нефтепродуктов из отсеков машинного отделения ", - подчеркнул Малеваный.

По его словам, специалисты Госэкоинспекции руководствовались в определении нанесенного ущерба окружающей среде методикой начисления убытков, согласно постановлению №484 Кабмина Украины, регламентирующего применение формулы - 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов.

Председатель Госэкоинспекции также выразил надежду, что проектом поднятия танкера с мели у побережья Одессы будет предусмотрено выполнение компанией-подрядчиком работ по разрезанию судна.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.