РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9459 посетителей онлайн
Новости
1 434 5

Затонувший у Одессы танкер Delfi уже нанес ущерб экологии почти на $20 тысяч, - Госэкоинспекция

Затонувший у Одессы танкер Delfi уже нанес ущерб экологии почти на $20 тысяч, - Госэкоинспекция

По данным Госэкоинспекции Украины, экологии нанесен ущерб почти на $20 тысяч в результате утечек нефтепродуктов из поврежденного корпуса танкера Delf, затонувшего у Одессы.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспеции Андрей Малеваный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас Госэкоинспекцией в Одесской области начислен ущерб окружающей среде в размере около 20 тыс. долл. Хотя эта сумма убытков не окончательная, поскольку танкер еще на месте (аварии. - Ред.), его пока не подняли и, к сожалению, еще возможны утечки нефтепродуктов из отсеков машинного отделения ", - подчеркнул Малеваный.

По его словам, специалисты Госэкоинспекции руководствовались в определении нанесенного ущерба окружающей среде методикой начисления убытков, согласно постановлению №484 Кабмина Украины, регламентирующего применение формулы - 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов.

Председатель Госэкоинспекции также выразил надежду, что проектом поднятия танкера с мели у побережья Одессы будет предусмотрено выполнение компанией-подрядчиком работ по разрезанию судна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.

Автор: 

Госэкоинспекция (148) танкер (149) Малеваный Андрей (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая чушь! Что за смешная цифра? Такое ощущение, что владелец судна забашлял экологам, чтобы они огласили такую смешную сумму ущерба.
показать весь комментарий
31.07.2020 10:47 Ответить
Дёшево у нас экология стоит, потому и живем среди дерьма...
показать весь комментарий
31.07.2020 10:57 Ответить
Лежащий танкер Delfi в заливе Одесса как бы метафора ... Украины, территории в центре Европы, которая не может помочь себе и которой не спешат помогать ...
КАЖДЫМ ДНЕМ УКРАИНА ВСЕ БЕДНЕЕ! КАК УКРАИНА вообще продержалась 30 лет??
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом!?
Какая угроза страшнее: ВНУТРЕННЯЯ или ВНЕШНЯЯ?!
"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан.
Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников.
Это они жрут страну… и они пьют ее кровь.
Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет.
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом" - полностью https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fnews%2F3210150%2Fsituatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami%3Ffbclid%3DIwAR0WRREDndk9IiYo0DvbLA2zGQ0heB_tz6zijIanAMoz67aWhWwcoLPhVb0&h=AT3Z14IjjoaFwkcD-QUzAijwWcAzbxDy6M6cdAXm6asHcLFK2Ym46MRNoytIcvXTQDfg6ETZDuqXIrNzxlMuZogw4muplC41trfftiTiGCo_20Ezh1YdoQmr7VnpwqpSwFpL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT127JwbJHTLXlGqI5uU_asLvkSg6zXzcr--HKs0yUW7AWjT775-NEJQIfQS1El6pqYqYmNhsiwzXatPBkrfRWkj7bO7loMHN1klYtZ5RCwPr-A5fCGpJ-D9lKMRsx-zzwB4m7mP0Z2cmb45uR8n https://censor.net.ua/news/3210150/situatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami?fbclid=IwAR3H4hwPS9oqt9inYPg5_NEMm66_5ZWQJOpC39DKV3hPahSbXj-D-6ZT8s0
показать весь комментарий
31.07.2020 11:17 Ответить
Що ж то за власник такий, до якого державні інспекції та прикордонники ставляться так лагідно? Штраф, розміром у вартість битого крузака за піврічне лежання танкера на одеському пляжі! Це буцім-то 71 кг нафтопродуктів з нього витекло. Що це за стьоб такий над здоровим ґлуздом і одеситами? Та будь-який інший власник цією ж інспекцією за один такий розлив (а їх було зафіксовано десятки), був би оштрафований на декілька мільйонів баксів. Не кажучи вже про гибель сотень тисяч креветок і мідій, кожну з яких інспектори оцінюють більш ніж в гривню, коли ловлять діда, який собі нашкрябав пару десятків на вечерю, хто оцінив збитки всієї Одеси, коли кожного дня під час пляжного сезону повідомляється, що на пляжах Одеси рівень нафтопродуктів перевищує в декілька, а то і в десятки разів перевищує безпечний? Є ще питання до прикордонників - яким чином судно увійшло до територіальних вод України? Якщо без дозволу, то судно і екіпаж мали б бути арештовані, а власника мали б ловити через Інтерпол. Зазвичай власники в таких ситуаціях ще до входу в територіальні води відмовляються від не дуже цінних суден, посилаючись на форс-мажорні обставини, щоб не платити шаленні штрафи. А тут штраф, розміром у вартість битого крузака - навіть на Бубочьку не звертають уваги, який тут топав ніжками. Де Баканов, чому не займається "етім чортом", який виставив команду "ЗЮ" імпотентами?
показать весь комментарий
31.07.2020 12:11 Ответить
Шкоду екології у грошовій формі визначити не можливо. Екологія не має ціни. Тільки дебіли цього не хочуть розуміти.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:57 Ответить
 
 