Граждане обязаны носить документы во время карантина: за нарушение - штраф, - решение столичного суда
Дарницкий районный суд рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности мужчины, который находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, в период действия карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЮрЛига.
Соответствующее постановление по делу № 753/10638/20 суд принял 21.07.2020 г.
Суть дела: мужчина, пребывая в общественном месте (на остановке), находился в состоянии алкогольного опьянения, и высказывался нецензурно в сторону прохожих и полицейских. Также он находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.
Мужчина в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал и не оспаривал обстоятельств, изложенных в протоколе.
В соответствии с п. п. 2 п. 3 Постановления Кабмина № 392 на период действия карантина запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.
В соответствии со ст. 44-3 КоАП, предусмотрена ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.
Исследовав протокол об административном правонарушении, рапорты, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, оценив все обстоятельства дела в их совокупности, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.
На него наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тыс. грн в пользу государства.
Отметим, что соответствующее решение может быть обжаловано в апелляции.
Напомним, что ст. 44-3 КоАП была введена Законом № 530.
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мужичок оборзів,і йому впаяли формально статтю..Це неправильно,але на деяких рагулів немає ради..
У Німеччині поліцейські його б так випрали "дубинками",що лежавби півгодини ,поки б очухався..
ми там з вами не були..
суджу лише по тексту в темі...
Претензії -до Цензора якщо це неправда.
А претензії до мене засунь собі в дупу )
и не надо тут заливать про Германию! в Германии, если бы такое, внезапно, случилось, этого человека отправили бы в больницу
до концтабору твоїх мрій, дудрик, ******** Німеччині дуже далеко
Карантин официально не введен. Процедуры нарушены.... При норм адвокате - выигрышное дело!!!
Вон парню в плавках тоже ничего предъявить не смогли!
Не уверен, что это требование вообще законно!
адвокат просто виявився тупий
черная форма у мусаров,переименование в полицию,рашка №2,режиссер бэбэков арсэн
остались симки по паспорту,и вэлкам в новую реальность.рашистскую
...
Це один з них..
Лакмусовий папір доводить, поки влада використовує Авакова в ролі міністра ВС, доти ця влада зацікавлена у владно - кримінально - корупційній складовій СИСТЕМИ. І щоб ви там не казали, про щоб ви там не божилися, а якщо при владі залишаються такі пройдисвіти, як Аваков і його перші заступники, то це означає тільки ЄДИНЕ - влада хвора, корумпована, криміногенна і НЕДІЄЗДАТНА для праці на народ і Держави. Отже, її потрібно міняти усіма можливими методами і засобами. Що зробиш? Такі наші реалії!!!
Саме цьому, ментяри і "поліцаї" так нервують на тих, хто їм росповідає ПРАВДУ про них. От, коли нормальні поліцейські скажуть ментярам і поліцаям - "Досить!", мабуть тоді почнеться реформування і відродження МВС, поліції, права і поваги до ролі поліцейського у суспільстві. Але це станеться вже після Авакова. Бажаю йому міцних наручників і гратів до кінця його нікчемного життя.