Граждане обязаны носить документы во время карантина: за нарушение - штраф, - решение столичного суда

Дарницкий районный суд рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности мужчины, который находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, в период действия карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЮрЛига.

Соответствующее постановление по делу № 753/10638/20 суд принял 21.07.2020 г.

Суть дела: мужчина, пребывая в общественном месте (на остановке), находился в состоянии алкогольного опьянения, и высказывался нецензурно в сторону прохожих и полицейских. Также он находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Мужчина в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал и не оспаривал обстоятельств, изложенных в протоколе.

В соответствии с п. п. 2 п. 3 Постановления Кабмина № 392 на период действия карантина запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

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В соответствии со ст. 44-3 КоАП, предусмотрена ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

Исследовав протокол об административном правонарушении, рапорты, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, оценив все обстоятельства дела в их совокупности, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

На него наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тыс. грн в пользу государства.

Отметим, что соответствующее решение может быть обжаловано в апелляции.

Напомним, что ст. 44-3 КоАП была введена Законом № 530.