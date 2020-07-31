Иран включился в переговорный процесс по установлению обстоятельств крушения самолета МАУ, - Кулеба

Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств, при которых 8 января был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Можно определить три основных результата вчерашних переговоров. Результат номер один - Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций. Процесс начат", - сказал министр во время брифинга.

Вторым результатом, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, является то, что Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он есть. Министр отметил, что надеется, что иранская сторона будет соблюдать эти позиции на протяжении всех раундов переговоров.

"Третий результат: мы договорились с иранской стороной о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. Он будет происходить на нескольких уровнях. Будут говорить следователи, технические эксперты, юристы для того, чтобы определить максимально все обстоятельства и все юридические и технические нюансы этой ситуации, и на основе этой информации можно будет подсчитывать уже суммы компенсаций", - объяснил Кулеба.

Кулеба добавил, что переговоры завершились в четверг поздно ночью и продолжались 11 часов.

"В целом, они прошли в конструктивном духе. Мы отмечаем ту настроенность на решение проблем, с которой прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание того, что необходимо максимально прозрачное и непредвзятое техническое расследование со стороны Ирана. Делегации вчера прошлись по всему спектру вопросов и обсудили все максимально в деталях", - сказал он.

Также он подчеркнул, что Украина настроена на конструктивное взаимодействие с иранской стороной, если с ее стороны будет такое же отношение. "Если мы увидим, что процесс идет не туда, искусственно затягивается, мы готовы к альтернативным сценариям. Заверяю, что мы приложим все усилия и готовы к тому, чтобы любым путем обеспечить справедливость и возмещение всех убытков и выплату компенсаций. Но прежде всего приоритетным для нас является переговорный трек с Ираном", - объяснил Кулеба.

Также, по словам Кулебы, в пятницу он встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана, который возглавляет иранскую делегацию на переговорах, и они договорились вести переговоры таким образом, чтобы добиться результата, который удовлетворит все стороны и установит справедливость.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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