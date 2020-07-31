РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9459 посетителей онлайн
Новости
2 446 21

На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко

На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что основания для изменения курсовой динамики отсутствуют.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Марченко в эфире телеканала "Прямой".

"Если у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики", - сказал Марченко.

Он добавил, что вследствие разницы реального курса и заложенного в госбюджет на 2020 год таможня может недовыполнить план по поступлениям, однако это будет компенсировано за счет экономии на обслуживании госдолга. Государственный бюджет на этот год исходит из расчетов среднегодового курса 29,5 грн/$1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрепление гривни в 2021 г. до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП, - Минэкономики

"Да, в бюджете заложен другой курс. Но я не вижу в этом проблемы", - подчеркнул Марченко.

валюта (3074) курс (2094) Минфин (1556) обмен валюты (54) Марченко Сергей (300)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Знову Бубочка прикупить акцій і забуде задекларувати?
показать весь комментарий
31.07.2020 11:22 Ответить
+3
Команда "прохфесіоналів" спромоглася збільшити за місяць державний борг майже на 60 млрд гривень. Ось, наприклад, мінфін 28.07.20р. продав держоблігацій (ОВДЗ), на 10,7 мільярдів грн. Що тижня йде продаж ОВДП.

На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9300
показать весь комментарий
31.07.2020 11:27 Ответить
+3
Стою под домом, смотрю на табло обменника. Евро продают по 32.70. Хоть вчера цена была 32.40. Кому-то еще нужны доказательства, что зебилы - галимые писдоболы уничтожающие экономику!
показать весь комментарий
31.07.2020 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На 4-е серпня Мінфін знову запланував продаж ОВДП.

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv

На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 6103
показать весь комментарий
31.07.2020 11:20 Ответить
Знову Бубочка прикупить акцій і забуде задекларувати?
показать весь комментарий
31.07.2020 11:22 Ответить
сезонна амнезія
показать весь комментарий
31.07.2020 11:27 Ответить
Команда "прохфесіоналів" спромоглася збільшити за місяць державний борг майже на 60 млрд гривень. Ось, наприклад, мінфін 28.07.20р. продав держоблігацій (ОВДЗ), на 10,7 мільярдів грн. Що тижня йде продаж ОВДП.

На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9300
показать весь комментарий
31.07.2020 11:27 Ответить
На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9669
показать весь комментарий
31.07.2020 11:27 Ответить
..Значит будут грабить...
показать весь комментарий
31.07.2020 11:28 Ответить
Стою под домом, смотрю на табло обменника. Евро продают по 32.70. Хоть вчера цена была 32.40. Кому-то еще нужны доказательства, что зебилы - галимые писдоболы уничтожающие экономику!
показать весь комментарий
31.07.2020 11:30 Ответить
Когда год назад евро было по 27, ты тоже стоял под домом и кричал "зра-а-ада"?
показать весь комментарий
31.07.2020 11:35 Ответить
Только за июнь госдолг Украины вырос на 60 млрд грн (+2,7%, $3 млрд). До конца года нужно погасить госдолгов 346 млрд грн плюс 145 млрд процентов. Суммарно - 0,5 трлн грн., в т.ч. $5+ млрд в валюте. Без эмиссии и кредита МВФ - не вытянуть!
показать весь комментарий
31.07.2020 11:38 Ответить
але ж Марченко сказав Ганапольському (на передачі, про яку мова в інфі), мовляв, якщо будуть друкувати гривню - нехай щукають іншого міністра фінансів!
показать весь комментарий
31.07.2020 11:41 Ответить
Так они и печатают для выкупа валюты на рынке, введенной через механизм ОГВЗ. Это просто скрытая отложенная эмиссия. Идет тупое наращивание долгов для поддержания мнимой стабильности. Как во времена Овоща. Каждая четвертая гривна сейчас кредитная !!!
показать весь комментарий
31.07.2020 12:08 Ответить
Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют,только гривна об этом не знает.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:32 Ответить
от шо вы опять врете! как это отсутствуют? а шо преЗЕдент печально намекал на доллар по 30 грн (якобы заложенный (как пальцы в двери) в бюджет?))) это что ли не основание???? )))
показать весь комментарий
31.07.2020 11:33 Ответить
На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 7384
показать весь комментарий
31.07.2020 11:35 Ответить
Этот Марченко ничего не знает. Любой дякула ему объяснит в два счета, что курс уже давно должен быть 100.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:36 Ответить
передерни и покури
На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 5481
показать весь комментарий
31.07.2020 12:00 Ответить
На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3223
показать весь комментарий
31.07.2020 12:11 Ответить
Тяжко жити, шкода вмерти.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:15 Ответить
расшифровка:
динамика это движение
курс движется, и нет оснований изменять его движение
показать весь комментарий
31.07.2020 11:40 Ответить
Зебилы из последних сил хорохорются, пытаясь доказать себе и остальным, что их выбор правильный. Но время все расставит на свои места, причем уже очень скоро.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:44 Ответить
На фото Янелох?

Якщо нє, то респект редакторам, це ж треба було знайти такого двійника.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:45 Ответить
 
 