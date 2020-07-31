Кулеба о встрече в "нормандском формате": "Все в руках российской стороны"

В Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи. Если прекращение огня на Донбассе будет устойчивым - это позволит перейти к выполнению других пунктов, которые были достигнуты в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией.

"Все в руках российской стороны. Если Россия так же будет соблюдать то, о чем договорились", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но Украина не будет останавливаться.

Напомним, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает дату новой нормандской встречи в ближайшее время, поскольку все стороны готовы к проведению нового саммита.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак отказался от встреч с Ермаком, Ермак считает, что это "политическая игра"