РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9523 посетителя онлайн
Новости Нормандские переговоры
1 452 27

Кулеба о встрече в "нормандском формате": "Все в руках российской стороны"

Кулеба о встрече в

В Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи. Если прекращение огня на Донбассе будет устойчивым - это позволит перейти к выполнению других пунктов, которые были достигнуты в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией.

"Все в руках российской стороны. Если Россия так же будет соблюдать то, о чем договорились", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но Украина не будет останавливаться.

Напомним, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает дату новой нормандской встречи в ближайшее время, поскольку все стороны готовы к проведению нового саммита.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак отказался от встреч с Ермаком, Ермак считает, что это "политическая игра"

Автор: 

россия (96184) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
в руках расейской стороны должен быть тулько х@й расейской стороны.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:28 Ответить
+4
бубочке это скажи. При Порошенко все было в руках Украины, при бубочке - в руках *****.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:32 Ответить
+4
Лягли зелена влада яку ви обрали.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в руках расейской стороны должен быть тулько х@й расейской стороны.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:28 Ответить
бубочке это скажи. При Порошенко все было в руках Украины, при бубочке - в руках *****.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:32 Ответить
Меморию попей, при пэтьюньке на тот формат вообще забили.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:56 Ответить
Активно-наступательная позиция,однако все в руках козлостанской стороны.Супер,ну просто наступатель.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:38 Ответить
А ето разве хорошо что все в руках росийских окупантов? Украiна лягли i просять?
показать весь комментарий
31.07.2020 11:29 Ответить
Лягли зелена влада яку ви обрали.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:32 Ответить
Заткни уже пасть. Все что сейчас происходит ето благодаря твоему Парашенку. А ты вообще хотел в окупированный крым продавать воду за ведро селедки
показать весь комментарий
31.07.2020 11:44 Ответить
Ти ба, пам"ятаєш. Відро води за відро сільодки дуже вигідний гешефт.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:52 Ответить
Зеле нравится.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:32 Ответить
Всьо у ***** вглазу. В тому самому куди заглядав найвеличніший мЬІролюбець.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:30 Ответить
В жопе что ли? Зеля разве что в жопу заглядывал.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:37 Ответить
там еще айцо с иглой.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:42 Ответить
и какой смысл этих встреч,если всё и так в руках росиянской стороны?
показать весь комментарий
31.07.2020 11:30 Ответить
Цікаво, що там будуть за компроміси від Кравчука.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:31 Ответить
Кравчук совкодрочер, и сдаст Украину *****. Вопросов тут нет. Вопрос - протащить это позже через верховную зраду.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:35 Ответить
Я чомусь думаю, що почнуть з "відновлення водопостачання". З'являться нові "червоні лінії".
показать весь комментарий
31.07.2020 11:37 Ответить
Лучше он и не мог сказать
показать весь комментарий
31.07.2020 11:36 Ответить
Так зебілам про це давно говорять. А главзебіл вважає, що все під "його контролем" і преться з дурними а подекуди і злочини и ініціативами у цей формат.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:37 Ответить
главзебил отрабатывает сценарий, в сценарии написано - вслух рассказывать, что у него "все под контролем", а реально сдаватьУкраину кремлю
показать весь комментарий
31.07.2020 12:01 Ответить
огонь на Дампасе прекратится только после исчезновения Рачки.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:40 Ответить
Жодних компромісів в угоду *****, компроміс =звтрата суверенітету України...
показать весь комментарий
31.07.2020 11:41 Ответить
"Все в руках российской стороны"

Ну тогда мы уверены в успехе!
показать весь комментарий
31.07.2020 11:45 Ответить
"Все в руках российской стороны."Источник: https://censor.net/n3211187
Яйца нелоха у них точно в руках.
Скорлупа аж трещит.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:54 Ответить
кремль рулит...
ошибаются те, кто считает их договороспособными
показать весь комментарий
31.07.2020 11:59 Ответить
В руках российской стороньі только соблюдение прекращения огня "иностранньіми вооруженньіми формированиями" , а инициатива урегулирования конфликта уже в руках Украиньі. Вот то , что сказал Кулеба.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:11 Ответить
Наша з вами доля у брудних по лікоть у крові рученятах старого кремлівського ліліПута. Янелох робить все по його наказам. Спасібо зрітєляма квартала - за преЗЕдента зубдавало.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:14 Ответить
.. так а хто це..???- министер....((( так це вин виддае вожжи в руки ворогу...???- так це министер ворога...
показать весь комментарий
01.08.2020 00:58 Ответить
 
 