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Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА

Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА

Экспериментальный проект по внедрению платных камер в украинских СИЗО уже принес почти 379 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

"Экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает! По состоянию на 29 июля мы уже получили почти 379 тысяч грн за пользование такими камерами", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, самым успешным остается Киевский следственный изолятор, который заработал 284 тыс. грн.

В Минюсте также напомнили, что в Киевском СИЗО за полученные от эксперимента средства уже отремонтировано три бесплатные камеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен 01

24 июля 2020-го глава Минюста Малюська в шутливой форме объявил в Facebook услугу подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО повышенного комфорта.

Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО пока доступна только мужчинам.

Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен 02

Минюст (1756) СИЗО (1365)


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Ну и еще немного на проносах, забросах.
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31.07.2020 11:44 Ответить
Ось так сидять у нас в Ужгородському СІЗО... із Ірландським віскі і чеським пивом.
https://zakarpattya.net.ua/News/204299-V-uzhhorodkomu-SIZO-zatrymani-za-strilianynu-i-reket-vidpochyvaiut-za-nakrytym-stolom-iz-viski-cheskym-pyvom-ta-selfi-FOTO

Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 2625
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31.07.2020 11:52 Ответить
Це для них Н.Савченко робила пільгове обчислення строків тримання. Мовляв, біднесенькі, в яких поганих умовах...
І це не рахуючи телефонів, телевізорів та ігрових приставок.
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31.07.2020 11:53 Ответить
А представляете, сколько бабла можно скосить с вип-камеры Петрухи? Теперь есть стимул садить, процент, какой то, судьям и это дело можно поставить на поток.
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31.07.2020 12:01 Ответить
372 тыщи иней - цена квартиры с картонными стенами в Воробьевых горах... 1 "квартиры"... никому не нужной квартиры, которую и приватизировать нельзя
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31.07.2020 12:02 Ответить
Задрали уже со своей рекламой платных камер. Прямо достижение неимоверное.
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31.07.2020 12:17 Ответить
Зелохи, это уже покращення? Или еще нет?
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31.07.2020 12:22 Ответить
Превратили для толстосумов в дом отдыха тюрьмы. За уголовщину наказание у условия содержания должны быть едины!!! А то, что же это за наказание?!
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31.07.2020 13:22 Ответить
как выплатить ущерб пострадавшим у них бабла нет, а как снимать вип-камеру, всегда пожалуйста, а по мне, так надо запретить пользоваться камерами, тем кто не погасил выплату пострадавшим, а то ***. украл и на эти деньги и в тюрьме жирует.
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31.07.2020 13:45 Ответить
 
 