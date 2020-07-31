Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА
Экспериментальный проект по внедрению платных камер в украинских СИЗО уже принес почти 379 тыс. гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.
"Экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает! По состоянию на 29 июля мы уже получили почти 379 тысяч грн за пользование такими камерами", - сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, самым успешным остается Киевский следственный изолятор, который заработал 284 тыс. грн.
В Минюсте также напомнили, что в Киевском СИЗО за полученные от эксперимента средства уже отремонтировано три бесплатные камеры.
24 июля 2020-го глава Минюста Малюська в шутливой форме объявил в Facebook услугу подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО повышенного комфорта.
Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО пока доступна только мужчинам.
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І це не рахуючи телефонів, телевізорів та ігрових приставок.