Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА

Экспериментальный проект по внедрению платных камер в украинских СИЗО уже принес почти 379 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

"Экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает! По состоянию на 29 июля мы уже получили почти 379 тысяч грн за пользование такими камерами", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, самым успешным остается Киевский следственный изолятор, который заработал 284 тыс. грн.

В Минюсте также напомнили, что в Киевском СИЗО за полученные от эксперимента средства уже отремонтировано три бесплатные камеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

24 июля 2020-го глава Минюста Малюська в шутливой форме объявил в Facebook услугу подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО повышенного комфорта.

Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО пока доступна только мужчинам.





