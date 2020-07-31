РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 976 17

Кулеба о задержании боевиков ЧВК Вагнера: Беларусь передала список украинских граждан, сейчас его проверяют

Кулеба о задержании боевиков ЧВК Вагнера: Беларусь передала список украинских граждан, сейчас его проверяют

Беларусь передала Украине список украинских граждан, задержанных, как наемников ЧВК "Вагнера". Украина проверит весь список.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Беседа была нормальная (украинского дипломатического представителя в Беларуси с Владимиром Макеем, главой белорусского МИД, - ред.). В адрес Украины обвинений мы не получали", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что задержанным не семь человек.

"Мы должны проверить весь список того, что возможно кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретики", - отметил Кулеба.

Также читайте: Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

Автор: 

Беларусь (7921) Кулеба Дмитрий (2880) ЧВК Вагнер (1334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Пусть лучше у Луки сидят,там им мало не покажется.Глядишь и на расстрел раскрутят.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:22 Ответить
+1
Сдаётся мне лука это всё под выборы мутит.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:44 Ответить
+1
почему только украинских???
показать весь комментарий
31.07.2020 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сдаётся мне лука это всё под выборы мутит.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:44 Ответить
сценарій той самий, що в Чорногорії 4 роки тому. І так само ГРУ-шники облажадися
показать весь комментарий
31.07.2020 12:53 Ответить
Как где то какая то @опа чудесным образом появляются наши граждане, которые наверное в стране 5-20 лет последних и не были.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:46 Ответить
почему только украинских???
показать весь комментарий
31.07.2020 11:46 Ответить
потому что буба не рискнет
показать весь комментарий
31.07.2020 12:04 Ответить
У деяких таксистів з"явився шанс на обмін.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:47 Ответить
Мене цікавить інше, кому бацька віддасть цих утирків, наданий час ситуація шпагат.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:48 Ответить
їх нікому не віддадуть тому що їх не арештовували.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:18 Ответить
Не видадуть,бо немає підстав. В Україні на них не відкрито кримінальних справ,а значить це законослухняні громадяни-мандрівники.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:30 Ответить
Кому Лука батька тому ***** дядька
показать весь комментарий
31.07.2020 19:42 Ответить
малороси, прошу пані)
показать весь комментарий
31.07.2020 12:17 Ответить
Пусть лучше у Луки сидят,там им мало не покажется.Глядишь и на расстрел раскрутят.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:22 Ответить
Поверніть наших "земляків"!)))
показать весь комментарий
31.07.2020 13:02 Ответить
Война вошла в открытую фазу . https://www.youtube.com/watch?v=yhc0aYActW0 гибридная война
показать весь комментарий
31.07.2020 13:17 Ответить
А почему только Украинских? А как же те особи, оторые совершали военные преступления на територии Украины?
показать весь комментарий
31.07.2020 13:24 Ответить
Да растрелять по тихому, а трупы по месту работы отправить.
показать весь комментарий
31.07.2020 13:56 Ответить
 
 