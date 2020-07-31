Кулеба о задержании боевиков ЧВК Вагнера: Беларусь передала список украинских граждан, сейчас его проверяют

Беларусь передала Украине список украинских граждан, задержанных, как наемников ЧВК "Вагнера". Украина проверит весь список.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Беседа была нормальная (украинского дипломатического представителя в Беларуси с Владимиром Макеем, главой белорусского МИД, - ред.). В адрес Украины обвинений мы не получали", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что задержанным не семь человек.

"Мы должны проверить весь список того, что возможно кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретики", - отметил Кулеба.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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