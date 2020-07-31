Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, - четкий сигнал российскому агрессору, - Порошенко

Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, - это мощное проявление двухпартийной поддержки нашего государства и четкий сигнал стране-агрессору.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Очень своевременное и мощное проявление двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США! Внесенный нашими друзьями законопроект о безопасности партнерства с Украиной - Ukraine Security Partnership Act - посылает четкий сигнал и российскому агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии", - отметил Порошенко.

"Наши надежные стратегические партнеры в Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина и внутри, и снаружи. Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира", - подчеркнул пятый Президент Украины.

По словам лидера "Европейской Солидарности", Украине ценит призыв к укреплению безопасности партнерства между Украиной и США, включая усиленную дипломатическую поддержку, предоставление летального оружия и назначение нового специального представителя.

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