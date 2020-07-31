РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости
3 176 81

Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, - четкий сигнал российскому агрессору, - Порошенко

Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, - четкий сигнал российскому агрессору, - Порошенко

Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, - это мощное проявление двухпартийной поддержки нашего государства и четкий сигнал стране-агрессору.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Очень своевременное и мощное проявление двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США! Внесенный нашими друзьями законопроект о безопасности партнерства с Украиной - Ukraine Security Partnership Act - посылает четкий сигнал и российскому агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии", - отметил Порошенко.

"Наши надежные стратегические партнеры в Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина и внутри, и снаружи. Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира", - подчеркнул пятый Президент Украины.

По словам лидера "Европейской Солидарности", Украине ценит призыв к укреплению безопасности партнерства между Украиной и США, включая усиленную дипломатическую поддержку, предоставление летального оружия и назначение нового специального представителя.

Также читайте: 90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар

Автор: 

безопасность (1116) Порошенко Петр (19618) США (27145) Сенат США (513)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
та знамо дєло - "Порошенко причем" тока если бубочка где обосралась
показать весь комментарий
31.07.2020 11:59 Ответить
+12
як це ні до чого ?
Петро 5 років вибудовував нашу закордонну політику, альянси, налаштовував зв'язки.
Це наслідок ЙОГО роботи.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:03 Ответить
+11
А Порошенко то причём тут?С его подачи что ли внесли на рассмотрение тот закон?
показать весь комментарий
31.07.2020 11:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Порошенко то причём тут?С его подачи что ли внесли на рассмотрение тот закон?
показать весь комментарий
31.07.2020 11:53 Ответить
в нього болить
показать весь комментарий
31.07.2020 11:55 Ответить
Ні, він досі марить себе президентом.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:26 Ответить
?!? А что в этом плохого?!? Я бы за него повторно проголосал!
показать весь комментарий
31.07.2020 13:54 Ответить
Хлопче,ти взагалі з якої планети?
Що таке корупція де вона взагалі живе, на базарі у бабці яка торгує зеленню чи то така властивість держави, вона яка стихійна чи організована, і хто її очолює?

Звідки те антикорупційне законодавство та звідки от незалежні органи.
Ось тобі джерело з якого те усе узялося, наукова монографія https://altairbook.com/books/1380647-korrupciya-i-gosudarstvo-prichiny-sledstviya-reformy.html Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, Сьюзан Роуз-Аккерман згідно рекомендацій у ній даних усе це і впроваджується, в обмін на кредити.
Голова держави або викорінює корупцію або очолює її отримуючи ренту з усіх корупційних потоків.
Згідно з наявними властивостями наш державний режим за часів петі відноситься до клептократії - власть воров, корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців.
А очолював цей режим той за кого ти готовий повторно голосувати.

Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5190

Моральная сторона вопроса - "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники. - Джордж Оруэлл".
показать весь комментарий
31.07.2020 14:43 Ответить
дебіл, ти тут знову касапську пургу толкаєш, ніби для того, щоб припинити корупцію, потрібно вибудувати державу імператорського чи диктаторського штибу?
Хоча, ні. навіщо я запитую... Точніше: знову протаскуєш касапські наративи!
показать весь комментарий
31.07.2020 16:35 Ответить
А, це ти про себе, ну що ж я згоден, на дебіла і схожий.
Тільки дебіли можуть з "профессора Йельского университета и содиректора Центра права, экономики и публичной политики факультета права" зробити кацапську пургу.

Географічна справка.
"Єльський університет.
Розташований у місті Нью-Гейвен, штат Коннектикут. Приватний дослідницький університет США, третій з дев'яти колоніальних коледжів, заснованих до Війни за незалежність. Входить в «Лігу плюща», разом з Гарвардським і Принстонським університетами складає так звану «Велику трійку»"

Таки кацапи, так?

Далі, тільки довбодятли будують держави, але й самі не знають з чого.
Держава то організація, контора, така, яку не будують а організовують, як і будь яку іншу організацію.
Будують собі халупки чи то палаци за скижжені у народа гроші ото і усе будівництво.
Даржава в іншому значенні то форма організаціі суспільства, коли меншість організує більшість аби та більшість реалізувала інтереси тої меншості.

Почитай хоча б мансура олсона "Теорія стаціонарного (осілого) бандита".

Я люблю свій народ, навіть попри те що серед нього зустрічаються бевзі накшалт тебе, їх я теж люблю але жаліючи, жаліючи що бог чи природа не дали достатьньо розуму, аби скидатися на нормальних людей.

Він, народ, заслуговує на кращу долю, за час його існування було надбагато різноманітних кровосисів але він пережив їх усіх, переживе й твоїх ворюг і в нього є майбутне, попри ваші старання його знищити.

Такі як ти тимчасове явище а народ вічний і маю надію що так і буде.
Що до народу -
Перша версія (дуже, дуже кацапський наратив)

«http://politforums.com.ua/comments/7/2596/ История народа Украины на древе истории человечества »
та мордорська копіпаста з обсмоктуванням «http://a.farit.ru/i/t-341639.html История народа Украины на древе истории человечества »

Мені то пофіг за своє життя бачив багато усякого а от онуків та нащадків жалко, хочется для них кращої долі й у цій країні. Тому твої дурощі вкрай неприпустимі.
показать весь комментарий
31.07.2020 18:03 Ответить
Хлопче,ти взагалі з якої планети?
Що таке корупція де вона взагалі живе, на базарі у бабці яка торгує зеленню чи то така властивість держави, вона яка стихійна чи організована, і хто її очолює?

Звідки те антикорупційне законодавство та звідки от незалежні органи.
Ось тобі джерело з якого те усе узялося, наукова монографія https://altairbook.com/books/1380647-korrupciya-i-gosudarstvo-prichiny-sledstviya-reformy.html Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, Сьюзан Роуз-Аккерман згідно рекомендацій у ній даних усе це і впроваджується, в обмін на кредити.
Голова держави або викорінює корупцію або очолює її отримуючи ренту з усіх корупційних потоків.
Згідно з наявними властивостями наш державний режим за часів петі відноситься до клептократії - власть воров, корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців.
А очолював цей режим той за кого ти готовий повторно голосувати.

https://storage5.censor.net/proxy/aS5waWNjeS5pbmZvL2k5L2JiOThmNmI5MGM3YjM5MWMwNWZlZGI3MzkyNTNjMTczLzE1NTQyMTU3ODMvMTI3NTYzLzEzMTEwNTMva2xlcC5qcGcKМоральная сторона вопроса - "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники. - Джордж Оруэлл".
показать весь комментарий
31.07.2020 18:04 Ответить
та знамо дєло - "Порошенко причем" тока если бубочка где обосралась
показать весь комментарий
31.07.2020 11:59 Ответить
Бубочка так обосралась, что в Сенат подали законопроект в поддержку Украины? Гениально))
показать весь комментарий
31.07.2020 12:22 Ответить
А ты, придурок, представляешь себе процедуру подачи законопроекта в сенат и роль Зели в этом?
показать весь комментарий
31.07.2020 13:34 Ответить
А причём тут он?)))
показать весь комментарий
31.07.2020 13:36 Ответить
правильно, ні при чому. Бо цей законопроект ще Порошенко з покійним Маккейном обговорювали.
показать весь комментарий
31.07.2020 16:37 Ответить
Я ржу вспоминая как штаты передали Украине при Питре Свыночолом "Джавелины"....выставили свою охрану из хорошо обученных пехотинцев, бо Петя в их глазах мелкое вороватое чмо не заслуживающее мелейшего доверия
показать весь комментарий
31.07.2020 12:24 Ответить
когда ты уже сдохнешь пздло вонючее. от тебя одни фейки кацапские.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:29 Ответить
Порохобот, крепись, тебе ещё долго кирпичами црать
показать весь комментарий
31.07.2020 12:41 Ответить
посмотрим зебаран. время покажет кто где срал
показать весь комментарий
31.07.2020 12:47 Ответить
Та смороду від нього, що зараз, що від його падла, однаково.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:47 Ответить
Ты забыл добавить, что передавая их ввели в програмное обеспечение ограничение не позволяющее их использовать в ордло.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:32 Ответить
П Р У Ф.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:48 Ответить
Гугл тобі у руки.
Технічно то нескладно, копійчаний модуль GPS, 3Х3 мм розміром заблокує будь що.

"C 2013 года поставляется новая версия CLU, где оптический дневной канал заменен на 5-ти мегапиксельную камеру, на CLU установлен GPS приемник и лазерный дальномер для улучшения расчета баллистических характеристик, также передачи координат цели по встроенной радиостанции" (FGM-148 Javelin)

Незначна зміна у програмному забезпеченні й організує подібні обмеження.
показать весь комментарий
31.07.2020 13:20 Ответить
Ты забыл добавить, что передавая их ввели в програмное обеспечение ограничение не позволяющее их использовать в ордло.
показать весь комментарий
31.07.2020 18:06 Ответить
При упоминании Порошенка х**лоботы встрепенулись.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:08 Ответить
Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4167
показать весь комментарий
31.07.2020 12:16 Ответить
Порох в любой дырке затычка)
показать весь комментарий
31.07.2020 13:23 Ответить
?!? А ты в чьей дырке затычка?
показать весь комментарий
31.07.2020 13:57 Ответить
Статья про пороха, а не про твою дырку) сказать по теме тебе нечего?
показать весь комментарий
31.07.2020 14:10 Ответить
А ты откуда об этом узнал?
Из видосика Зели? У него другие интересы - он занят переговорами с \путиным.
показать весь комментарий
31.07.2020 13:32 Ответить
*********** обосрались
показать весь комментарий
31.07.2020 11:56 Ответить
Порох ! Бери эту тему под личный контроль!
показать весь комментарий
31.07.2020 11:59 Ответить
Порох прохаваный в этих темах, десяток-два лямов за раз можно без напряга рубануть. Глаз уже заблестел)
показать весь комментарий
31.07.2020 13:34 Ответить
хороший из Зеленского дипломат!..
ой!.. это же не зеленский, это опять Порох хороший дипломат!
показать весь комментарий
31.07.2020 11:59 Ответить
Даааа, чемодан без ручки из пэти знатный получился
показать весь комментарий
31.07.2020 12:01 Ответить
Та да.
Куди йому до віртоуза гри піською на роялі.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:07 Ответить
Это не пиар, не не не!
Правда, мотнявые, ведь если учесть, что пэтьюнька тут вообще непричем)))
показать весь комментарий
31.07.2020 12:00 Ответить
як це ні до чого ?
Петро 5 років вибудовував нашу закордонну політику, альянси, налаштовував зв'язки.
Це наслідок ЙОГО роботи.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:03 Ответить
Ойц рассмешила, так рассмешила))))
показать весь комментарий
31.07.2020 12:05 Ответить
троль нічого не вигадав у відповідь ?
показать весь комментарий
31.07.2020 12:06 Ответить
Він не має права нічого вигадувати свого, в нього - методічка...
показать весь комментарий
31.07.2020 12:08 Ответить
та дурна шарійовщина в нього.
одноразовий троль, його нік це підтверджує.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:10 Ответить
Ботяра, так пэтьюнька уже полтора года не при власти, ваше стадо так же блеет, я не ошибаюсь?))))
показать весь комментарий
31.07.2020 12:09 Ответить
А чого ти і досі його тролиш ?
Дупа твоя підгоряє ?
показать весь комментарий
31.07.2020 12:11 Ответить
Горит у вашей братии знатно, а я просто сказал, что пэтьюнька к этому отношения не имеет и по старой привычке пиарится, все никак не поймет, что он ничто и уже на политпомойке.
Так понятней?))))
показать весь комментарий
31.07.2020 12:14 Ответить
Ти не відповів на питання.
Хто і чому платить тобі за тролінг Порошенка ?
показать весь комментарий
31.07.2020 12:58 Ответить
Тебе отвечать на тупые вопросы?
Та не гони так!)))
Да, и насчёт моего ника, ты бы корону сняла, ведь вб палит твою сущность конкретно
показать весь комментарий
31.07.2020 13:02 Ответить
тоді міняй свій тупий тролячий нік.
показать весь комментарий
31.07.2020 13:05 Ответить
И не подумаю, а ты поумерь пыл и задор, приказы она тут раздает
показать весь комментарий
31.07.2020 13:14 Ответить
дешевка !!!!
показать весь комментарий
31.07.2020 13:05 Ответить
Это я про тебя знал.
Или ты для других обозначилась?
показать весь комментарий
31.07.2020 13:10 Ответить
Троль дешевий. Це про тебе, нездаро.
показать весь комментарий
31.07.2020 17:12 Ответить
Ботяра, все поняли, что ты дешёвка.
Успокойся.))))))
показать весь комментарий
31.07.2020 22:05 Ответить
Ще раз повторюю, на свій нік тролячий подивись. Дешевий , бо тупий ))
показать весь комментарий
01.08.2020 07:43 Ответить
ты не ошибаешься - ты набутылочник
показать весь комментарий
31.07.2020 12:12 Ответить
Петро 5 років вибудовував воровські потоки, аби усі сходилися до нього, я ж наче вам пояснював.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:35 Ответить
И брата убил!
Поищи в гугле, там есть!
показать весь комментарий
31.07.2020 13:36 Ответить
Я ж недавно тебе находил в гугле иль забыл?
Юрась наверное и от телефона избавился.
показать весь комментарий
31.07.2020 14:55 Ответить
Ты ТРЫНДЕЛ, что нащёл. Я ничего не видел.
показать весь комментарий
31.07.2020 15:58 Ответить
Петро 5 років вибудовував воровські потоки, аби усі сходилися до нього, я ж наче вам пояснював.
показать весь комментарий
31.07.2020 18:08 Ответить
цивилизационная миссия Украины и украинцев, это "Форт Украина" - защита границы цивилизованного мира от "руцкавага имперского мракобесия" и от Расийских Вымиратов..
показать весь комментарий
31.07.2020 12:02 Ответить
а цивилизованный мир об этом знает?
показать весь комментарий
31.07.2020 12:05 Ответить
Знает.
показать весь комментарий
31.07.2020 12:11 Ответить
знают все, кроме лишнехромосомных козломордых под прокси
показать весь комментарий
31.07.2020 12:13 Ответить
есть какие-то пруфы? а то все в НАТО жмутся зачем-то
показать весь комментарий
31.07.2020 12:17 Ответить
Це сигнал і прокацапленим "слугам".
показать весь комментарий
31.07.2020 12:13 Ответить
Оно ж ПЕС, не гавкнэ так хоть взвизгнет!
показать весь комментарий
31.07.2020 12:32 Ответить
Сигнал агрессору - устроить "Афганский вариант"?
показать весь комментарий
31.07.2020 12:59 Ответить
Никто заявил никак.
показать весь комментарий
31.07.2020 13:12 Ответить
Усрались конечно сильно от того что внесли законопроект в Сенат в северной стране что го нас. А что же будет как вынесут? Один только бы только вопрос я задал бы Пороху сегодня критический. Ну вот даже после того как ЕС нам дал безвиз в 2018г, ну можно же было как бы поблагодарить----введя визовый режим с братанами нашими? Ведь шваль прёт с восточных границ через всю страну на ЕС с самой Азии и прочих. Ну почему? Та и нам бы местов там было больше! Хреново когда порох мокреет.
показать весь комментарий
31.07.2020 13:17 Ответить
А ты,Питруня тут при чем?"Американские друзья"?Свынарчук,Розенблат и бриллиантовые прокуроры-вот твои друзья
показать весь комментарий
31.07.2020 13:22 Ответить
Слышь, дигинират, если государсто не справляется - приходится действовать волонтёрам!
показать весь комментарий
31.07.2020 13:38 Ответить
дИгИнИрат?Ты писать хоть на учись,чучело.И когда перестанешь делать по 3 ошибки в слове,тогда и напишешь,как твой Параша волонтерит.И раненых носит.Правда на том месте,где он сказал,что "раненых носил",на то время Беркут стоял.Но то таке-сирамно Питроликсеич Пириможець!А ще вин корупцию пабаров,Портнова посадыв и рукы ворам поотрубував.А прыйшов Зебил и опять зробыв корупцию,освободыв Портнова и попрышывав ворам рукы.А ще из-за нього,тварюкы, у нас дождя тры нэдили нэма.Отака скотина.Смэрть Зэбилам!Слава Питрулексеичу- Сывочолому Гетьману-Пэрэможцю!
показать весь комментарий
31.07.2020 16:33 Ответить
Перебери все свои высеры про "Порошенко лезет не в своё дело" - вот тебе и список!
Ну в перерывах разаблачения мальдивских афщоров.
показать весь комментарий
31.07.2020 17:26 Ответить
Когда-то Питроликсеич стоял в очереди,чтоб купить томики "Кобзаря" и подарить их слепым детям.К нему незаметно со спины подошел Саакашвили и что-то подкинул в карман.А потом оказалось,что это были офшоры.А Питроликсеич-то не знал,что подлец Саакашвили ему их подкинул...А Зебилы потом сказали,что знал.Но он же не знал!!!Ненавижу Зебилов и очень люблю Питраликсеича,который бизнес продал и сепаров разгромил за полтора часа!
показать весь комментарий
31.07.2020 17:45 Ответить
Неужели ты не в курсе, что от гавнянки про офшоры уже самые тупые разаблачитили уже как почти год отказались?
показать весь комментарий
31.07.2020 18:47 Ответить
Ну и чего этот чревовещатель теперь словоблудит, он же в путлером в уста лобызался когда наши пацаны гибли от варваров с востока.
показать весь комментарий
31.07.2020 13:51 Ответить
Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9427
показать весь комментарий
31.07.2020 14:12 Ответить
Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4185
показать весь комментарий
31.07.2020 14:13 Ответить
Олександр Дедюхін:
Ватоголовые зеленодр@нцы сокрушаются, что Алексеевич в Турцию не отдыхать поехал, а тайный свой завод беспилотников проинспектировать. Там тайный госдеповский омериканец руководит производством крайне опасных тайных боевых дронов.
показать весь комментарий
31.07.2020 14:17 Ответить
Вот Вы щас им (зебилам) всё испортили.
показать весь комментарий
31.07.2020 14:44 Ответить
 
 