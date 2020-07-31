Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, - четкий сигнал российскому агрессору, - Порошенко
Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, - это мощное проявление двухпартийной поддержки нашего государства и четкий сигнал стране-агрессору.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Очень своевременное и мощное проявление двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США! Внесенный нашими друзьями законопроект о безопасности партнерства с Украиной - Ukraine Security Partnership Act - посылает четкий сигнал и российскому агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии", - отметил Порошенко.
"Наши надежные стратегические партнеры в Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина и внутри, и снаружи. Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира", - подчеркнул пятый Президент Украины.
По словам лидера "Европейской Солидарности", Украине ценит призыв к укреплению безопасности партнерства между Украиной и США, включая усиленную дипломатическую поддержку, предоставление летального оружия и назначение нового специального представителя.
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Що таке корупція де вона взагалі живе, на базарі у бабці яка торгує зеленню чи то така властивість держави, вона яка стихійна чи організована, і хто її очолює?
Звідки те антикорупційне законодавство та звідки от незалежні органи.
Ось тобі джерело з якого те усе узялося, наукова монографія https://altairbook.com/books/1380647-korrupciya-i-gosudarstvo-prichiny-sledstviya-reformy.html Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, Сьюзан Роуз-Аккерман згідно рекомендацій у ній даних усе це і впроваджується, в обмін на кредити.
Голова держави або викорінює корупцію або очолює її отримуючи ренту з усіх корупційних потоків.
Згідно з наявними властивостями наш державний режим за часів петі відноситься до клептократії - власть воров, корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців.
А очолював цей режим той за кого ти готовий повторно голосувати.
Моральная сторона вопроса - "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники. - Джордж Оруэлл".
Хоча, ні. навіщо я запитую... Точніше: знову протаскуєш касапські наративи!
Тільки дебіли можуть з "профессора Йельского университета и содиректора Центра права, экономики и публичной политики факультета права" зробити кацапську пургу.
Географічна справка.
"Єльський університет.
Розташований у місті Нью-Гейвен, штат Коннектикут. Приватний дослідницький університет США, третій з дев'яти колоніальних коледжів, заснованих до Війни за незалежність. Входить в «Лігу плюща», разом з Гарвардським і Принстонським університетами складає так звану «Велику трійку»"
Таки кацапи, так?
Далі, тільки довбодятли будують держави, але й самі не знають з чого.
Держава то організація, контора, така, яку не будують а організовують, як і будь яку іншу організацію.
Будують собі халупки чи то палаци за скижжені у народа гроші ото і усе будівництво.
Даржава в іншому значенні то форма організаціі суспільства, коли меншість організує більшість аби та більшість реалізувала інтереси тої меншості.
Почитай хоча б мансура олсона "Теорія стаціонарного (осілого) бандита".
Я люблю свій народ, навіть попри те що серед нього зустрічаються бевзі накшалт тебе, їх я теж люблю але жаліючи, жаліючи що бог чи природа не дали достатьньо розуму, аби скидатися на нормальних людей.
Він, народ, заслуговує на кращу долю, за час його існування було надбагато різноманітних кровосисів але він пережив їх усіх, переживе й твоїх ворюг і в нього є майбутне, попри ваші старання його знищити.
Такі як ти тимчасове явище а народ вічний і маю надію що так і буде.
Що до народу -
Перша версія (дуже, дуже кацапський наратив)
«http://politforums.com.ua/comments/7/2596/ История народа Украины на древе истории человечества »
та мордорська копіпаста з обсмоктуванням «http://a.farit.ru/i/t-341639.html История народа Украины на древе истории человечества »
Мені то пофіг за своє життя бачив багато усякого а от онуків та нащадків жалко, хочется для них кращої долі й у цій країні. Тому твої дурощі вкрай неприпустимі.
Що таке корупція де вона взагалі живе, на базарі у бабці яка торгує зеленню чи то така властивість держави, вона яка стихійна чи організована, і хто її очолює?
Звідки те антикорупційне законодавство та звідки от незалежні органи.
Ось тобі джерело з якого те усе узялося, наукова монографія https://altairbook.com/books/1380647-korrupciya-i-gosudarstvo-prichiny-sledstviya-reformy.html Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, Сьюзан Роуз-Аккерман згідно рекомендацій у ній даних усе це і впроваджується, в обмін на кредити.
Голова держави або викорінює корупцію або очолює її отримуючи ренту з усіх корупційних потоків.
Згідно з наявними властивостями наш державний режим за часів петі відноситься до клептократії - власть воров, корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців.
А очолював цей режим той за кого ти готовий повторно голосувати.
https://storage5.censor.net/proxy/aS5waWNjeS5pbmZvL2k5L2JiOThmNmI5MGM3YjM5MWMwNWZlZGI3MzkyNTNjMTczLzE1NTQyMTU3ODMvMTI3NTYzLzEzMTEwNTMva2xlcC5qcGcKМоральная сторона вопроса - "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники. - Джордж Оруэлл".
Технічно то нескладно, копійчаний модуль GPS, 3Х3 мм розміром заблокує будь що.
"C 2013 года поставляется новая версия CLU, где оптический дневной канал заменен на 5-ти мегапиксельную камеру, на CLU установлен GPS приемник и лазерный дальномер для улучшения расчета баллистических характеристик, также передачи координат цели по встроенной радиостанции" (FGM-148 Javelin)
Незначна зміна у програмному забезпеченні й організує подібні обмеження.
Из видосика Зели? У него другие интересы - он занят переговорами с \путиным.
ой!.. это же не зеленский, это опять Порох хороший дипломат!
Куди йому до віртоуза гри піською на роялі.
Правда, мотнявые, ведь если учесть, что пэтьюнька тут вообще непричем)))
Петро 5 років вибудовував нашу закордонну політику, альянси, налаштовував зв'язки.
Це наслідок ЙОГО роботи.
одноразовий троль, його нік це підтверджує.
Дупа твоя підгоряє ?
Так понятней?))))
Хто і чому платить тобі за тролінг Порошенка ?
Та не гони так!)))
Да, и насчёт моего ника, ты бы корону сняла, ведь вб палит твою сущность конкретно
Или ты для других обозначилась?
Успокойся.))))))
Поищи в гугле, там есть!
Юрась наверное и от телефона избавился.
Ну в перерывах разаблачения мальдивских афщоров.
Ватоголовые зеленодр@нцы сокрушаются, что Алексеевич в Турцию не отдыхать поехал, а тайный свой завод беспилотников проинспектировать. Там тайный госдеповский омериканец руководит производством крайне опасных тайных боевых дронов.