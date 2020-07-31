За сутки в ВСУ выявлено 34 новых случая COVID-19, всего болеют 189 человек, - Командование Медсил
По состоянию на 10:00 31 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 189 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровели - 616 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 538 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 57 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - трое военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - один военнослужащий и один работник ВСУ, 762-й военный госпиталь Белая Церковь - двое военнослужащих, Черниговская городская больница №2 - один работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 26 человек (Киевская область - трое военнослужащих, один государственный служащий и трое работника ВСУ, Львовская область - восемь военнослужащих, Одесская область - один военнослужащий, Харьковская область - один военнослужащий, Ривненская область - один военнослужащий, Ивано -Франковская область - трое военнослужащих, Сумская область - двое военнослужащих, Хмельницкая область - трое военнослужащих). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
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