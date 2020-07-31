Депутат Госудумы РФ Калашников предлагает начать официальные поставки оружия на оккупированный Донбасс, если США выделит $300 млн на военную помощь Украине
Если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине, это может вынудить Россию задуматься о поставках оружия на оккупированный Донбасс.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - "ДНР" и "ЛНР," - сказал он. - В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально".
Депутат объяснил, что если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны "может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия".
"И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР", - предложил Калашников.
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"Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва. Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать"...(с)
Любое оружие они и так легко "в шахтах найдут".
И это совершенно НЕ зависит от того, что нам США подарит или продаст.
Эти "ультиматумы" - старый кацапский прием шантажа.
И какое же это оружие Рашка может поставить на Донбасс официально,
но не может его же поставить не официально?
легко может!
РФ не является субьектом событий на Донбассе?
так какого же ты юха ***********?