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Новости Агрессия России против Украины
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Депутат Госудумы РФ Калашников предлагает начать официальные поставки оружия на оккупированный Донбасс, если США выделит $300 млн на военную помощь Украине

Депутат Госудумы РФ Калашников предлагает начать официальные поставки оружия на оккупированный Донбасс, если США выделит $300 млн на военную помощь Украине

Если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине, это может вынудить Россию задуматься о поставках оружия на оккупированный Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - "ДНР" и "ЛНР," - сказал он. - В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально".

Депутат объяснил, что если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны "может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия".

"И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР", - предложил Калашников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, - четкий сигнал российскому агрессору, - Порошенко

Автор: 

Госдума (1262) оружие (10264) россия (96184) США (27145) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+61
вперед. попробуйте "официально поставлять"
быстрее сдохните
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31.07.2020 12:07 Ответить
+39
думаю, есть разница. получат больше приятных и очень полезных санкций. и на этот раз санкции коснуться продажи оружия нарасеянией.
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31.07.2020 12:12 Ответить
+35
кацапня только понты кидет. Можно подумать свинособаки туда не поставляют оружия и боеприпасы для орков прокацапленных и для своих ихтамнетов Россия планирует официальные поставки оружия на оккупированный Донбасс, если США выделит $300 млн на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 8850
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31.07.2020 12:08 Ответить
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Страница 4 из 4
А давайте! Нам какая на фиг разница? За "официальные" на вашу рашку-3,14дорашку только наложат больше санкций! А так поставляете вы туда, все что угодно, разве что не атомные бомбы...
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31.07.2020 15:42 Ответить
Либо весь мир соберется и накостыляет расеянцам, либо они накостыляют всем. Третьего не дано.
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31.07.2020 16:24 Ответить
А вы никогда особенно и не стеснялись, везли оружие, причем часто новейшее, любыми путями, причем использовали это оружие российские наемники по обе стороны фронта и в сторону ВСУ и в сторону так "любимых" ими "жителей Донбасса".(подавляющее число обстрелов мирных жителей совершенно именно этими иродами).
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31.07.2020 16:26 Ответить
Из прочитанного...
"Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва. Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать"...(с)
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31.07.2020 16:28 Ответить
СМЕШНО!
Любое оружие они и так легко "в шахтах найдут".
И это совершенно НЕ зависит от того, что нам США подарит или продаст.
Эти "ультиматумы" - старый кацапский прием шантажа.
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31.07.2020 16:30 Ответить
Далеко не любое.
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31.07.2020 17:07 Ответить
Ню-ню.
И какое же это оружие Рашка может поставить на Донбасс официально,
но не может его же поставить не официально?
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31.07.2020 19:14 Ответить
Вертолеты к примеру. Ракетки какие, те же Точки для начала. Осталось их много, девать толком некуда.
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31.07.2020 19:27 Ответить
с какой стати ты решил, что Рашка не может привезти на Донбасс вертолеты или ракеты?
легко может!
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31.07.2020 19:39 Ответить
И ...что? Что они официально его поставляют, что не официально. Какая разница? Более того, когда официально даже легче считать, они его не будут прятать в гумконвоях.
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31.07.2020 17:44 Ответить
давно пора узаконить поставки вооружения на дилдобакс. и утонуть в санкциях от всех кому не лень с долларом по 200 рублей
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31.07.2020 17:55 Ответить
кацапский мудак
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31.07.2020 19:30 Ответить
Скорее полезный дурак в госдуре...пусть гавкает...
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31.07.2020 20:28 Ответить
Лёня, мудак ты ******
РФ не является субьектом событий на Донбассе?
так какого же ты юха ***********?
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31.07.2020 19:36 Ответить
Хло, вперед! И так уже напичкал, НО воевать не кому!!
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31.07.2020 20:49 Ответить
а что, РФ участник конфликта?
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31.07.2020 21:22 Ответить
Мы думали, думали и наконец придумали, как открыто снабжать оружием своих террористов в Украине и увеличить поставки, чтобы не брехать, что его не поставляют сейчас.
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01.08.2020 09:08 Ответить
Давайте, давайте, отключение SWIFT и эмбарго на поставки углеводородов вам в помощь!
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01.08.2020 11:29 Ответить
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