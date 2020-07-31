Председатель Черновицкого облсовета Мунтян отстранен от должности еще на 2 месяца, - САП

Высший антикоррупционный суд 30 июля удовлетворил ходатайство прокурора САП и еще на 2 месяца продлил отстранение от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности председателя Черновицкого областного совета, который подозревается в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Срок отстранения - до 29 сентября 2020 года", - сообщает САП.

Отмечается, что следственный судья ВАКС продолжил процессуальные обязанности, возложенные на председателя Черновицкого облсовета - прибывать по каждой требованию детектива, прокурора и суда; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со вторым подозреваемым по делу и определенными в постановлении свидетелями; сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

"Срок действия обязанностей - 28 сентября 2020г включительно", - добавили в САП.

Черновицкий областной совет с декабря 2015 года возглавляет председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина" Иван Мунтян.

Мунтяну сообщили о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды от местного предпринимателя 4 февраля 2020 года. По данным следствия, председатель Черновицкого областного совета в июле 2019 года попросил у одного из предпринимателей 400 тысяч долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусника". Затем стороны сошлись на 180 тысячах.

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