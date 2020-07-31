За сутки в Киеве зафиксировали 110 новых случаев COVID-19, среди заболевших мальчик, которому всего 16 дней, - Кличко
Количество инфицированных COVID-19 в Киеве достигло 8 241 тыс. человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 8 241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сообщил он.
Среди заболевших за минувшие сутки: 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и три девочки - от 5 до 12 лет, а также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и четверо мальчиков от 16 дней до 17 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 2 941 житель Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, в Деснянском - 16, в Днепровском районе - 11 случаев", - добавил Виталий Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міністерство охорони здоров'я мало конфуз через оновлений перелік країн червоної та зеленої зон щодо ситуації з пандемією коронавірусу.
У переліку МОЗ було 214 країн, а не 193, які визнає ООН, повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/07/29/7112649/ Українська правда ".
Окремо вказали Гонконг і Тайвань, які Україна офіційно вважає частиною КНР. МОЗ вибірково вказало заморські території Великої Британії та Франції. Острови Теркс і Кайкос назвали "Турки і Кайкос".До переліку додали Західну Сахару, яка має статус спірної території. Кот-д'Івуар назвали Берегом Слонової Кістки. Цю назву не використовують із середини 1980-х.
МОЗ заявило в заголовку списку, що йдеться саме про країни, а не території.
Сьогодні, 31 липня список із помилками прибрали із сайту МОЗ.