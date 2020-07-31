За сутки в Киеве зафиксировали 110 новых случаев COVID-19, среди заболевших мальчик, которому всего 16 дней, - Кличко

Количество инфицированных COVID-19 в Киеве достигло 8 241 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 8 241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сообщил он.

Среди заболевших за минувшие сутки: 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и три девочки - от 5 до 12 лет, а также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и четверо мальчиков от 16 дней до 17 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 2 941 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, в Деснянском - 16, в Днепровском районе - 11 случаев", - добавил Виталий Кличко.