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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировали 110 новых случаев COVID-19, среди заболевших мальчик, которому всего 16 дней, - Кличко

Количество инфицированных COVID-19 в Киеве достигло 8 241 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 8 241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сообщил он.

Среди заболевших за минувшие сутки: 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и три девочки - от 5 до 12 лет, а также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и четверо мальчиков от 16 дней до 17 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 2 941 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, в Деснянском - 16, в Днепровском районе - 11 случаев", - добавил Виталий Кличко.

За сутки в Киеве зафиксировали 110 новых случаев COVID-19, среди заболевших мальчик, которому всего 16 дней, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25682) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Міністерство охорони здоров'я мало конфуз через оновлений перелік країн червоної та зеленої зон щодо ситуації з пандемією коронавірусу.
У переліку МОЗ було 214 країн, а не 193, які визнає ООН, повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/07/29/7112649/ Українська правда ".
Окремо вказали Гонконг і Тайвань, які Україна офіційно вважає частиною КНР. МОЗ вибірково вказало заморські території Великої Британії та Франції. Острови Теркс і Кайкос назвали "Турки і Кайкос".До переліку додали Західну Сахару, яка має статус спірної території. Кот-д'Івуар назвали Берегом Слонової Кістки. Цю назву не використовують із середини 1980-х.
МОЗ заявило в заголовку списку, що йдеться саме про країни, а не території.
Сьогодні, 31 липня список із помилками прибрали із сайту МОЗ.
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31.07.2020 13:10 Ответить
 
 