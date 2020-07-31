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Новости Коронавирус и карантин
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Общежитие КПИ в Киеве закрыли на карантин, COVID-19 подтвержден у 133 курсантов, - Кличко

Общежитие КПИ в Киеве закрыли на карантин, COVID-19 подтвержден у 133 курсантов, - Кличко

После обнаружения вспышки заболевания общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" закрыли на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировали крупная вспышка заболевания - в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского". В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Другие курсанты лечатся в общежитии под контролем", - сообщил Кличко.

По словам мэра, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" тестируют всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. У него сегодня дежурит полиция", - добавил Виталий Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция. ФОТОрепортаж

карантин (16729) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вспоминая плотность студгородка КПИ, немного удивлен тем, что ковидяку отыскали только в одной общаге???!!!
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31.07.2020 12:37 Ответить
Не удивлен, что все без симптомов? Это разве болезнь?
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31.07.2020 12:57 Ответить
Про то, что они все без симптомов сам сочинил или прочитал где?
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31.07.2020 14:46 Ответить
Я же читаю статью. Пишут что со 133 человек только 10 в больницу лягли. И те походу для галочки )
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31.07.2020 17:11 Ответить
Если читаешь "В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя", а пишешь "Не удивлен, что все без симптомов?" то ты - врун.
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31.07.2020 20:53 Ответить
Ужас, ужас, ужас! При прочтении текста оказывается, что "заболели" это не про то, что люди почувствовали недомогание, обратились к врачам и после обследования врачи поставили людям диагноз, нет. В алармистских короновирусных сообщениях речь идёт о количестве людей, подвергшихся тестированию неизвестно чем, называемым "тест на короновирус", и что якобы положительные результаты этих тестирований дали возможность т.н. "медикам" т.с. поставить диагноз COVID-19.
Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"

Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".
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31.07.2020 19:45 Ответить
Зараженные ВИЧ тоже поначалу никаких симптомов не чувствуют...
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31.07.2020 20:54 Ответить
У них шо, групповуха была ?
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31.07.2020 13:06 Ответить
"это же рядом?!"(с).. шо за курсанти в КПІ?.. але, алмаматір, тримайся..
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31.07.2020 13:21 Ответить
 
 