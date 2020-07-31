Общежитие КПИ в Киеве закрыли на карантин, COVID-19 подтвержден у 133 курсантов, - Кличко
После обнаружения вспышки заболевания общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" закрыли на карантин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировали крупная вспышка заболевания - в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского". В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Другие курсанты лечатся в общежитии под контролем", - сообщил Кличко.
По словам мэра, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" тестируют всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.
"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. У него сегодня дежурит полиция", - добавил Виталий Кличко.
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Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"
Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".