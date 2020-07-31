Антитеррористические учения с возможным введением особого режима пройдут на Одесчине: СБУ просит граждан сохранять спокойствие

В Одесской области в течение 3-7 августа 2020 г. состоятся антитеррористические учения. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области в Facebook.

"В течение 3-7 августа 2020 координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет плановые тактико-специальные антитеррористические учения.

Тренировка пройдут на территории юга Одесской области (н.п. Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) в условиях максимально приближенным к реальным с использованием специальной техники и вооружения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На глазах изумленных пляжников в Чугуеве в воду из низколетящего вертолета высадился десант. ВИДЕО

"Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военнослужащих. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

Управления СБ Украины в Одесской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", - сообщили в ведомстве.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства.