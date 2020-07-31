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Антитеррористические учения с возможным введением особого режима пройдут на Одесчине: СБУ просит граждан сохранять спокойствие

Антитеррористические учения с возможным введением особого режима пройдут на Одесчине: СБУ просит граждан сохранять спокойствие

В Одесской области в течение 3-7 августа 2020 г. состоятся антитеррористические учения. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области в Facebook.

"В течение 3-7 августа 2020 координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет плановые тактико-специальные антитеррористические учения.

Тренировка пройдут на территории юга Одесской области (н.п. Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) в условиях максимально приближенным к реальным с использованием специальной техники и вооружения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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"Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военнослужащих. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

Управления СБ Украины в Одесской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", - сообщили в ведомстве.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Антитеррористические учения с возможным введением особого режима пройдут на Одесчине: СБУ просит граждан сохранять спокойствие 01

Одесская область (3638) СБУ (20042) военные учения (3462)


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31.07.2020 12:58 Ответить
Fact 10 is the best.
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31.07.2020 17:43 Ответить
то есть спокойствие ОХРАНЯТЬ - это дело граждан? понятно))
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31.07.2020 12:59 Ответить
О,сбу нарисовалось на горизонте,аФАКов ниприделах? И шо там с полтвским террористом,сбу? В твоей же компетенции какбэ...
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31.07.2020 13:10 Ответить
Спокойно граждане Одессы, мы проводим экспроприацию экспропреированного, дяди маленьких не бьют, а больших боятся.
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31.07.2020 13:16 Ответить
ЗЕленая шобла тренируется вводить особый режим. Зная, что с треском просрут местные выборы, они введут чрезвычайный режим и отмегчт выборы.
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31.07.2020 13:23 Ответить
Да нет дружок, зелёная шобла хочет показать местным ватникам, чьи в лесу шишки если чо...прежним "борцам" Одессчина была пох.
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31.07.2020 16:47 Ответить
Такие учения оч-ч-чень полезны в местах компактного проживания ваты!
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31.07.2020 13:43 Ответить
 
 