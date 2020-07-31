В этом году количество бюджетных мест для бакалавров в вузах выросло почти на 6%, - Минобразования
В 2020 году в целом по Украине государственный заказ для бакалавров составляет 84,6 тыс мест (в том числе для дневной формы - 77,6 тыс), что на 5,9% больше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Отмечается, что в 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был соответственно увеличен.
Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления Минобразования, увеличен в частности на такие области технического и образовательного профиля, как:
Информационные технологии - на 39,9%;
Механическая инженерия - на 13,3%;
Электрическая инженерия - на 11,6%;
Производство и технологии - на 11,1%;
Гуманитарные науки - на 10,8%;
Химическая и биоинженерия - на 10,0%;
Электроника и телекоммуникации - на 10,0%;
Аграрные науки и продовольствие - на 9,1%;
Математика и статистика - на 8,8%.
В то же время уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо превышает потребность. В частности это:
Сфера обслуживания - на 47,4%:
Журналистика - на 30,3%;
Управления и администрирования - на 24,0%;
Право - на 17,6%;
Социальные и поведенческие науки - на 11,6%;
Международные отношения - на 6,3%.
Объем госзаказа по образовательной степени "Магистр" на основе ОС бакалавра составляет в 2020 году 45 тыс. мест.
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