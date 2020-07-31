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Новости Вступительная кампания
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В этом году количество бюджетных мест для бакалавров в вузах выросло почти на 6%, - Минобразования

В этом году количество бюджетных мест для бакалавров в вузах выросло почти на 6%, - Минобразования

В 2020 году в целом по Украине государственный заказ для бакалавров составляет 84,6 тыс мест (в том числе для дневной формы - 77,6 тыс), что на 5,9% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что в 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был соответственно увеличен.

Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления Минобразования, увеличен в частности на такие области технического и образовательного профиля, как:

Информационные технологии - на 39,9%;
Механическая инженерия - на 13,3%;
Электрическая инженерия - на 11,6%;
Производство и технологии - на 11,1%;
Гуманитарные науки - на 10,8%;
Химическая и биоинженерия - на 10,0%;
Электроника и телекоммуникации - на 10,0%;
Аграрные науки и продовольствие - на 9,1%;
Математика и статистика - на 8,8%.

Читайте: В этом году поступающие в вуз смогут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения, - Минобразования

В то же время уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо превышает потребность. В частности это:

Сфера обслуживания - на 47,4%:
Журналистика - на 30,3%;
Управления и администрирования - на 24,0%;
Право - на 17,6%;
Социальные и поведенческие науки - на 11,6%;
Международные отношения - на 6,3%.

Объем госзаказа по образовательной степени "Магистр" на основе ОС бакалавра составляет в 2020 году 45 тыс. мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений в вузы начнется 1 августа в 10:00, - Минобразования

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Только для абитуриентов с временно неподконтрольных. К сожалению.
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31.07.2020 13:03 Ответить
квалифицированные рабочие руки нужны, а не умники с вышкой.
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31.07.2020 13:07 Ответить
А кому нужшы эти специалисты .
Они даже не знают сколько 3 в кубе ! Смотрят в ноутбук.
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31.07.2020 13:14 Ответить
3 в кубі - це треба дивитись в телевізор, але якщо він не тонкий. Якщо тонкий, то 3 в кубі потрібно шукати в пральній машині. Там іноді можна знайти і 30, і я 300 один раз знайшов.
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31.07.2020 13:49 Ответить
Ну хоть так....
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31.07.2020 13:16 Ответить
Статистиков шото маловато,а то степанову-главному короностатисту нужна надежная смена...
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31.07.2020 13:18 Ответить
Більше бакалаврів безробітних наук...
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31.07.2020 13:48 Ответить
 
 