Зеленский подписал закон о предоставлении дополнительной поддержки детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия" на период карантина
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" о дополнительной государственной поддержке на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19 )".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии", остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц. Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, приобретения горюче-смазочных материалов во время карантина.
Согласно пояснительной записке к документу, в связи с отменой в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5 098 детей, государство в соответствии с действующими договорами о закупке услуг оздоровления и отдыха в этих учреждениях не осуществила закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57 866 791 грн.
Закон позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений.
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Ну этим точно нужна государственная поддержка от ЗЕлупы. 700 долларов - это же не деньги...
Ну а для тех кто победнее - в 4-местных палатках на берегу озера, но цена так на минуточку на сегодня от 830 грн. в день. За жилье в палатке
Конечно их надо поддерживать! Редисон - мировая сеть люксовых отелей, там номера стоят столько что даже среднему классу можно только помечтать.
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Летние каникулы 2020
Смены по 14 дней
Смена
Период
Дней
Цена
1
Artek Live (Миссия стартрек)
29.05.20 - 11.06.20
14
14 586 грн
Смена отменена
2
С Днём рождения, "Артек-Буковель"
12.06.20 - 25.06.20
14
16 159 грн
Смена отменена
3
Лаборатория юмора 3.0
26.06.20 - 09.07.20
14
18 304 грн
Смена отменена
4
Маяки детских грез
10.07.20 - 23.07.20
14
18 304 грн
Смена отменена
5
Артматч путь к победе
24.07.20 - 06.08.20
14
18 304 грн
Смена отменена
6
Скрипты успеха
07.08.20 - 20.08.20
14
16 835 грн
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Смены по 9 дней
Смена
Период
Дней
Цена
1
Artek Live (Миссия стартрек)
03.06.20 - 11.06.20
9
8 976 грн
Смена отменена
2
Артековский экспресс отправляется
21.08.20 - 29.08.20
9
8 976 гр
4. Курбан-Байрам. Триває святкування жертвопринесення 3 - 4 дні.5. Рамазан-Байрам. День розговіння. 6. Великдень християн західного обряду. Володимир Зеленський дав доручення уряду розширити перелік державних свят в Україні і запропонував додати шість нових. Відповідний указ з'явився на сайті президента.