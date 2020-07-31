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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский подписал закон о предоставлении дополнительной поддержки детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия" на период карантина

Зеленский подписал закон о предоставлении дополнительной поддержки детским центрам

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" о дополнительной государственной поддержке на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19 )".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии", остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц. Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, приобретения горюче-смазочных материалов во время карантина.

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с отменой в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5 098 детей, государство в соответствии с действующими договорами о закупке услуг оздоровления и отдыха в этих учреждениях не осуществила закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57 866 791 грн.

Закон позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений.

Также читайте: Супруга президента Елена Зеленская посетила "Артек" под Киевом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Артек (205) закон (3178) Зеленский Владимир (20867) карантин (16729) поддержка (701) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Молодая гвардия ох, может ещё пионерам надо помочь.
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31.07.2020 13:20 Ответить
+2
понятно.
Ну этим точно нужна государственная поддержка от ЗЕлупы. 700 долларов - это же не деньги...
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31.07.2020 14:13 Ответить
+1
акуеть, кричали гости... а почему не детлагерю "Колосок"?
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31.07.2020 13:20 Ответить
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акуеть, кричали гости... а почему не детлагерю "Колосок"?
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31.07.2020 13:20 Ответить
Молодая гвардия ох, может ещё пионерам надо помочь.
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31.07.2020 13:20 Ответить
Очередной распил под прикрытием благих намерений.
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31.07.2020 13:21 Ответить
я надеюсь, речь идёт не о крымском "Артеке"?
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31.07.2020 13:23 Ответить
нет, о том который в Буковеле, куда прошлым летом путевка на 1 ребенка на 14 дней стоила 700 долл. Дети из небогатых семей туда не ездили.
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31.07.2020 14:07 Ответить
понятно.
Ну этим точно нужна государственная поддержка от ЗЕлупы. 700 долларов - это же не деньги...
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31.07.2020 14:13 Ответить
там есть разные виды поселений - в 5* отеле Radisson Blue Ski Resort, для детей очень состоятельных деток.
Ну а для тех кто победнее - в 4-местных палатках на берегу озера, но цена так на минуточку на сегодня от 830 грн. в день. За жилье в палатке
Конечно их надо поддерживать! Редисон - мировая сеть люксовых отелей, там номера стоят столько что даже среднему классу можно только помечтать.
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31.07.2020 14:24 Ответить
А схерали поддерживается именно эти 2 детских комлекса из нескольких десятков, которые есть в Украине? К тому же самые недешевые и которые, предположительно (не могу найти почему-то инфу в сети), в частных руках.
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31.07.2020 14:09 Ответить
Точно в частных руках. Общеизвестно, что тот же Буковель - проект Коломойского. А ему надо помочь...
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31.07.2020 14:16 Ответить
не уверен насчет Коломойского. Знаю что раньше Буковель принадлежал Медведчуку с еще несколькими инвесторами. Потом вроде продал, по слухам донецким.
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31.07.2020 14:25 Ответить
А схерали поддерживается именно эти 2 детских комлекса из нескольких десятков, которые есть в Украине? К тому же самые недешевые и которые, предположительно (не могу найти почему-то инфу в сети), в частных руках.
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31.07.2020 14:09 Ответить
Там же все смены ОТМЕНЕНЫ! смахивает на банальный расапил бабла оит ОП.

Смены и Цены Детский лагерь Артек Буковель Лесной
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Летние каникулы 2020
Смены по 14 дней

Смена

Период
Дней

Цена

1

Artek Live (Миссия стартрек)
29.05.20 - 11.06.20
14

14 586 грн

Смена отменена

2

С Днём рождения, "Артек-Буковель"
12.06.20 - 25.06.20
14

16 159 грн

Смена отменена

3

Лаборатория юмора 3.0
26.06.20 - 09.07.20
14

18 304 грн

Смена отменена

4

Маяки детских грез
10.07.20 - 23.07.20
14

18 304 грн

Смена отменена

5

Артматч путь к победе
24.07.20 - 06.08.20
14

18 304 грн

Смена отменена

6

Скрипты успеха
07.08.20 - 20.08.20
14

16 835 грн

https://childcamp.com.ua/ru/order/add?pricePosId=3167528b-8e83-4830-94dc-ab5e0107cbff Заказать
Смены по 9 дней

Смена

Период
Дней

Цена

1

Artek Live (Миссия стартрек)
03.06.20 - 11.06.20
9

8 976 грн

Смена отменена

2

Артековский экспресс отправляется
21.08.20 - 29.08.20
9

8 976 гр
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31.07.2020 14:10 Ответить
А где декоммунизация?
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31.07.2020 14:32 Ответить
шмьігуль каже дєтскіє лагєря в зонах))(
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31.07.2020 14:58 Ответить
"Молода Гвардія"? А "28 панфіловців" немає?
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31.07.2020 15:48 Ответить
Та то добре, що преЗЕдентель підписав такий закон. Адже ж підписав! Широка душа. А який неоціненний дарунок він готує нашим людям, уявити навіть важко! Наберіть повітря в легені і присядьте, перед тим як прочитаєте наступне: "За ініціативою Зеленського в Україні з'явиться ШІСТЬ нових державних свят! 1. Рош-ха-Шана. Свято початку нового року в іудеїв. Зазвичай воно припадає на кінець вересня - початок жовтня. 2. Песах. Головне свято в Іудаїзмі. У цей день євреї, караїми, самаритяни та частково месіанські євреї відзначають свій Вихід з Єгипту. Святкування триває 7 днів в Ізраїлі і 8 днів за його межами. 3. Ханука. Ще одне наше свято, яке триває 8 днів. Це свято дива і перемоги у війні між святістю і нечистотою.
4. Курбан-Байрам. Триває святкування жертвопринесення 3 - 4 дні.5. Рамазан-Байрам. День розговіння. 6. Великдень християн західного обряду. Володимир Зеленський дав доручення уряду розширити перелік державних свят в Україні і запропонував додати шість нових. Відповідний указ з'явився на сайті президента.
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31.07.2020 15:59 Ответить
в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" - чья это СОБСТВЕННОСТЬ?
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31.07.2020 17:11 Ответить
 
 