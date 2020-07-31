Зеленский подписал закон о предоставлении дополнительной поддержки детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия" на период карантина

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" о дополнительной государственной поддержке на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19 )".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии", остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц. Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, приобретения горюче-смазочных материалов во время карантина.

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с отменой в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5 098 детей, государство в соответствии с действующими договорами о закупке услуг оздоровления и отдыха в этих учреждениях не осуществила закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57 866 791 грн.

Закон позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений.

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