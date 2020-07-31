Кравчук о шагах по Донбассу: Никакого особого статуса, больше прав и возможностей для ОРДЛО, но в рамках Конституции
Первый президент Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук рассказал, какие могут быть компромиссы для урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом он сказал в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
По словам Кравчука, речь идет о системе управления и экономической политике в отношении оккупированных территорий.
"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос. Следующее. Я когда-то был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизни и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - сказал он.
Кравчук уточнил, что эти компромиссы не касаются украинского суверенитета.
"А по вопросу особого статуса, то это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до войска, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - пояснил он.
Что касается выборов в ОРДЛО, то они, по словам Кравчука могут пройти после восстановления контроля Украины над границей и возвращения украинской власти.
"Россия на это не соглашается, но мы должны выписать что такое "особый статус управления регионами". Как я это вижу: нужно, чтобы они имели не менее прав и свобод, чем другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше - это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", - отметил он.
Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.
Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.
Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.
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Макарич складав на кравчучку
"Віагру",
блокнота і ручку,
тонометр,
нічного горшка,
інструкції Медведчука,
будильник,
пелюшку,
дві клізми,
медаль "40 лєт комунізма",
купони на сіль і халву,
значок "Секретар КПУ",
квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...
Вот с фашистами же закончили войну. Догвор о капитуляции подписали. И тоже дали особые полномочия их областям. чтобы возродить Германию из руин. Никто это предательством не считает.
Всё правящее шобло коммуняцко-промосковское.
Черновола показательно убили.
И теперь снова воссоздают СССР-2.
Чим я гірший.
А Украине это зачем ???
Ах ты гнида промосковская, Кучма ушёл, чтобы не мараться, а Кравчуку такое - залюбки.
Похоже, он хочет обмазаться и остаться в памяти всё же секретарём ЦК.
Затакие высказывания надо отбирать дачу с водителем и охраной,
и дуй за молоком в соседний гастроном.
Так что по вопросам Донбасса обращайтесь к Майклу Помпео.
Да-да-да.....
Вот с этого и начинался Янукович, свободная экономическая зона Донбасс....
Беспошлинный ввоз куриных окорочков....
А теперь -
Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:
и как там пирожник в Бодкуме поживает?
прочти само себе о себе "Підітрись. Не забудь."
прочти само себе о себе
прочти само себе о себе: "Що-бомбить? Так не пиши херню всяку. А то за 3 копійки готовий маму рідну продати кому завгодно, шмаркля ти зелена сепарська."
3 - 0 в мою пользу.
прочти само себе о себе: "Посмеялся вдоволь. Спасибо. Твоя польза - в туалете. "
Кравчук был президентом.в 1991-1994 годах. А Черновол погиб в 1999 году!
ОСОБЫЙ СТАТУС У ДАМБАСОВ УЖЕ ЕСТЬ - ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ И ОПЕТУШКИ. ЭТОГО ХВАТИТ!