Кравчук о шагах по Донбассу: Никакого особого статуса, больше прав и возможностей для ОРДЛО, но в рамках Конституции

Первый президент Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук рассказал, какие могут быть компромиссы для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кравчука, речь идет о системе управления и экономической политике в отношении оккупированных территорий.

"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос. Следующее. Я когда-то был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизни и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - сказал он.

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Кравчук уточнил, что эти компромиссы не касаются украинского суверенитета.

"А по вопросу особого статуса, то это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до войска, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - пояснил он.

Что касается выборов в ОРДЛО, то они, по словам Кравчука могут пройти после восстановления контроля Украины над границей и возвращения украинской власти.

"Россия на это не соглашается, но мы должны выписать что такое "особый статус управления регионами". Как я это вижу: нужно, чтобы они имели не менее прав и свобод, чем другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше - это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", - отметил он.

Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.