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Песков заявил, что ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет

Песков заявил, что ни о каком сворачивании

Россия по-прежнему следует Минским договоренностям по урегулированию ситуации на Донбассе, о сворачивании переговоров в "нормандском формате" речь не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил. И если это утверждается, то является передергиванием", — сказал Песков.

Ранее 30 июля ряд СМИ сообщили, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак отказался от встреч с Ермаком, Ермак считает, что это "политическая игра"

В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

В свою очередь рРуководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.

"Нормандская четверка" — группа лидеров Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Топ комментарии
+2
О московитах: «Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». Из дневника сподвижника Петра I - русского генерала и контр-адмирала, шотландца Патрика Гордона (1635-1699)
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31.07.2020 13:27 Ответить
+1
ЗАБРЕХАЛИСЬ!
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31.07.2020 13:27 Ответить
+1
Письков,передёргивая на путлера блеет,что является передёргиванием утверждение что кто-то что-то писал и читал.
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31.07.2020 13:36 Ответить
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О московитах: «Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». Из дневника сподвижника Петра I - русского генерала и контр-адмирала, шотландца Патрика Гордона (1635-1699)
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31.07.2020 13:27 Ответить
ЗАБРЕХАЛИСЬ!
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31.07.2020 13:27 Ответить
Собственно все что сейчас происходит - результат смены формы воздействия на Украину после прихода Дмитриева. Дмитриев отбросил все промежуточные формы переговоров, фактически вывел из цепи переговорного процесса связку Козак-Ермак и напрямую осуществляет давление на Зеленского без посредников и формальностей. При том объем компромата на Зеленского у РФ огромный. Фактически в Украине прокатывается "вариант Трампа". Сейчас психическое состояние Зеленского близко к срыву и дальнейшие планы РФ связаны с формированием в Верховной Раде Украины "блока Разумкова" для имплементации договорных соглашений от Кравчука. РФ очень важно снять именно европейские санкции для решения вопроса "Северного потова-2", потому через это блок и намечается проталкивание изменений в Конституцию. Собственно для них Зеленский - отработанный материал и его судьба их не интересует. Главный резерв России сейчас - Верховная Рада.
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31.07.2020 13:56 Ответить
Осінь мабуть таки буде жаркою.
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31.07.2020 14:07 Ответить
Шо , у Зеленского жаба больше , чем у Петра? Так фабрика конфетная у кого ? И ведь не простаивает сегодня ! Не клевещите на будкостроителя !
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31.07.2020 15:12 Ответить
Не надоело жевать эту фабрику?
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01.08.2020 11:14 Ответить
Этой фабрики уже давно не существует в принципе- разобрали и вывезли все с 21017 года, а 2015 бизнес был под арестом и не работал совсем. Это у них, кремледрочеров, застряла в сраке методичка кремля. Киздят и киздят, ущербные. но все при этом дружно "забывают", что у шмаркли весь его российский бизнес работал благополучно с 2014 года и сейчас работает, и деньги ему платит не только рус. бизнес , ну и государство российское. Так что идите в глубокую опу, зеленогнойные и *************.
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03.08.2020 15:25 Ответить
100% за.
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03.08.2020 20:29 Ответить
Откуда такая конспирология?
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01.08.2020 11:14 Ответить
Тим часом:
«Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" бывшим Президентом Петром Порошенко.»
https://ukranews.com/news/717836-razzhiganie-mezhreligioznoj-vrazhdy-poroshenko-gbr-zaktrylo-delo-ob-otmene-registratsii-upts-kp
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31.07.2020 13:27 Ответить
Не бывшим. В Украине президент пожизненно.Правильно - экс президент.
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01.08.2020 11:13 Ответить
Письков,передёргивая на путлера блеет,что является передёргиванием утверждение что кто-то что-то писал и читал.
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31.07.2020 13:36 Ответить
Точно,передергивает инфу усатый. А где-же телохранитель Гаранта и по совместительству его п/с Мендель?Отчего не в контрах с Письковым? Неуж-то в декрете?
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31.07.2020 16:15 Ответить
 
 