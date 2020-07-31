Песков заявил, что ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет

Россия по-прежнему следует Минским договоренностям по урегулированию ситуации на Донбассе, о сворачивании переговоров в "нормандском формате" речь не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил. И если это утверждается, то является передергиванием", — сказал Песков.

Ранее 30 июля ряд СМИ сообщили, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку).

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В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

В свою очередь рРуководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.

"Нормандская четверка" — группа лидеров Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины.