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Новости Коронавирус и карантин
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Перечень карантинных зон в Украине утвердят ближе к вечеру, - главный санврач Ляшко

Перечень карантинных зон в Украине утвердят ближе к вечеру, - главный санврач Ляшко

Украину поделят на четыре зоны карантина, а именно зеленую, желтую, оранжевую и красную, уже сегодня. Решение будет принято ближе к вечеру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отметим, области должны поделить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал он.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов сообщил, что сегодня центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором утвердят четыре карантинные зоны.

 Киев может оказаться между желтой и оранжевой эпидемиологической зоной.

Читайте: На Ривненщине усиливают карантин в Костопольском районе

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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...а точнее, Украина превратилась в одну зону - ЗЕлёную .
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31.07.2020 13:38 Ответить
это кстати прямо предусмотрено Постановлением 641: если "ближе к вечеру" не успеют, по умолчанию считается зеленой зоной
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31.07.2020 13:52 Ответить
Ичо?
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31.07.2020 13:39 Ответить
очень много "чо" для бизнеса в областях
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31.07.2020 13:53 Ответить
Чо-чо? Дали деяким областям час донести презенти, щоб в червону не потрапити.
З урахуванням деяких їхніх показників туди може потрапити яка завгодно область.
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31.07.2020 15:18 Ответить
А какую робу будут давать на каждой зоне?
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31.07.2020 14:24 Ответить
І менти з пушками по периметру
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31.07.2020 14:44 Ответить
 
 