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Новости Коронавирус и карантин
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"ЕС" требует срочно созвать внеочередное заседание Рады из-за ухудшения ситуации с COVID-19, - Герасимов

Фракция "Европейская Солидарность" требует от властей срочно собрать заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай заболевания коронавирусной болезнью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Антирекорды по количеству заболеваний не должны оставаться только достоянием статистики. Только за 29 июля коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 11 97 лицам - самый высокий суточный показатель с начала пандемии. 1090 больных зарегистрировали 30 июля. Официально признано, что Киев и 12 областей не могут ослабить карантин. Хотя карантин сам по себе остается формальностью, после того, как "Велюры" и лично Владимир Зеленский продемонстрировали обществу необязательность его соблюдения", - подчеркнул нардеп.

По словам Герасимова, правительство должно объяснить, как исправлять ситуацию. Свой план должен раскрыть и министр здравоохранения Максим Степанов.

"Депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай инфицирования коронавирусной болезнью. С начала эпидемии коронавирусом уже инфицировались 8 654 медработника. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19", - добавил нардеп.

Читайте: "Европейская Солидарность" требует уволить руководство ГБР и инициирует выражение недоверия всему Кабмину, - Герасимов

Кроме того, подчеркнул Герасимов, Кабинет Министров и Офис Президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный Коронавирусный фонд.

"Потому что вместо помощи медицинской системе у Зеленского взяли курс на "освоение" средств специального фонда через так называемое "большое строительство" дорог. Согласно журналистским расследованиям, на отдельных участках стоимость километра уже выросла втрое по сравнению с предыдущими годами.

"Еще одна задача парламента - усилить контроль за действиями некомпетентной, дилетантской и склонной к коррупции исполнительной власти и создать временную следственную комиссию по расследованию расходов из специального антикоронавирусного фонда. Безответственность власти, отсутствие срочных шагов в борьбе с пандемией подвергают страну на риск повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим отрицательным влиянием на финансовое положение людей. Поэтому действовать нужно немедленно", - подытожил нардеп.

Также читайте: Нардеп "ЕС" Герасимов в эфире "1+1" призвал вынужденных переселенцев не участвовать в спецоперации против Порошенко

Автор: 

ВР (29285) карантин (16729) Герасимов Артур (313) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
ЕС единственная партия в Украине которая думает и пытается облегчить жизнь простых людей!
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31.07.2020 14:04 Ответить
+5
так вступай!)
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31.07.2020 14:08 Ответить
+4
Парашенка мало вкрало, хоче ще. Тому і в парашкоботів на 5 місяці епідімії шило в сраці заюзалося. 73% - це не рейтинг Зеленського, це градус ненависті до Парашенки.
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31.07.2020 14:46 Ответить
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По словам Герасимова, правительство должно объяснить, как исправлять ситуацию. Свой план должен раскрыть и министр здравоохранения Максим Степанов.Источник: https://censor.net.ua/n3211225

Пусть заставят приказом всех носить маски, как КМДА в ситуации с обязательным исполнением гимна.
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31.07.2020 13:43 Ответить
Внуки шарикова и швондера вспомнили про песнопения своих предков. Только те до ношения намордников не додумались.
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31.07.2020 16:12 Ответить
Цілком підтримую запровадження самого суворого карантину в Куєві!
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31.07.2020 13:57 Ответить
видела в ютубе как тебе, и твоей свинособачьей семейке ,срут на морды в новостях, что кацапы уже вакцину придумали
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31.07.2020 14:18 Ответить
...дуй за валежником, побируха кацапская.
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31.07.2020 14:35 Ответить
Правильно, всех коронафобов - в бессрочный карантин с обязательным ношением намордников.
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31.07.2020 16:14 Ответить
ЕС единственная партия в Украине которая думает и пытается облегчить жизнь простых людей!
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31.07.2020 14:04 Ответить
так вступай!)
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31.07.2020 14:08 Ответить
Кому это Карантин облегчил жизнь? Вы головой ударились?
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31.07.2020 14:09 Ответить
Етот карантін, нікому нічого не облегчив, бо бубАчка, тупо, зупинив все виробництво і залишив людей без роботи і заробітку. І це станеться знову, якщо нічого не вжити, при такому зростанні хворих.
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31.07.2020 14:45 Ответить
Казки не плети
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31.07.2020 14:09 Ответить
Петросян научился пользоваться интернетом?
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31.07.2020 17:24 Ответить
Тягнуть до вересня, щоб об'явити червоний рівень і закупити у дядяька Білла вакцини, він вже чекає прибуток . А ще, цікаво куди подівся фонд на боротьбу з ковидлою, він до лікарів так і не дійшов, на ямковий ремонт - дійшов, а до лікарів - зась!. Шмигаль так і сказав фонда пшик вже все вже немає. І ще чому жебраки ходять по поїздам метро вони за кошти влади розносять ковидлу, чи влада настільки тупа і не розуміє що навіть інфікований пасажир доїхав і вийшов, а ці співаки, офені і жебраки цілими днями ходять по вагонам виконуючи функцію загону 731 для дядька Білла.
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31.07.2020 14:22 Ответить
Для улучшения эпидемической ситуации нужно:
1) Обязать Депутатов соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5м.!
2) За неправильное ношение, "забывание" менять маску, дистанцию меньше 1,5. - штраф 10 000грн. За отсутствие маски - 50 000грн.
Как отслеживать? Пусть следят неравнодушные! Им платить 10% за фоточку нарушения.
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31.07.2020 14:23 Ответить
Герасимов! Припиняйте разом з Порошенком забезпечувати Україну тестами на COVID-19, тоді Верховну Раду не доведеться збирати!

*/ідкий сарказм/
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31.07.2020 14:23 Ответить
Без Порошенка руйнується мірозданіє
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31.07.2020 14:41 Ответить
з тобою, 73/43%зебіл, воно забруднене
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31.07.2020 15:39 Ответить
Зе думал, что вирус можно и хером на клавишах раздавить...
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31.07.2020 14:43 Ответить
Парашенка мало вкрало, хоче ще. Тому і в парашкоботів на 5 місяці епідімії шило в сраці заюзалося. 73% - це не рейтинг Зеленського, це градус ненависті до Парашенки.
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31.07.2020 14:46 Ответить
ПЕС требует ? Наглая собака ...
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31.07.2020 15:05 Ответить
А ніхто з зебілів не помітив, що фракція ЄС вимагає парламентського розслідування витрачання коштів, які були виділеніі закладені в фонд COVID-19...
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31.07.2020 15:50 Ответить
та ти шо герасим .. ЗНАЄМО . -


..СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені ..доморощених і Світових МАФІОЗІ....що захопила ВЛАДУ в Україні - ГРАБИТИ Україну і ВБИВАТИ Українців різними геноцидними способами .. сама НЕ ЗУПИНИТЬСЯ ..."ЄС" вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради через погіршення ситуації з COVID-19, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8781
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31.07.2020 16:12 Ответить
Это перед выборами пэтя решил себе проценты набрать.
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31.07.2020 19:13 Ответить
 
 