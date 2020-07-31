"ЕС" требует срочно созвать внеочередное заседание Рады из-за ухудшения ситуации с COVID-19, - Герасимов
Фракция "Европейская Солидарность" требует от властей срочно собрать заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай заболевания коронавирусной болезнью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.
"Антирекорды по количеству заболеваний не должны оставаться только достоянием статистики. Только за 29 июля коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 11 97 лицам - самый высокий суточный показатель с начала пандемии. 1090 больных зарегистрировали 30 июля. Официально признано, что Киев и 12 областей не могут ослабить карантин. Хотя карантин сам по себе остается формальностью, после того, как "Велюры" и лично Владимир Зеленский продемонстрировали обществу необязательность его соблюдения", - подчеркнул нардеп.
По словам Герасимова, правительство должно объяснить, как исправлять ситуацию. Свой план должен раскрыть и министр здравоохранения Максим Степанов.
"Депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай инфицирования коронавирусной болезнью. С начала эпидемии коронавирусом уже инфицировались 8 654 медработника. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19", - добавил нардеп.
Кроме того, подчеркнул Герасимов, Кабинет Министров и Офис Президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный Коронавирусный фонд.
"Потому что вместо помощи медицинской системе у Зеленского взяли курс на "освоение" средств специального фонда через так называемое "большое строительство" дорог. Согласно журналистским расследованиям, на отдельных участках стоимость километра уже выросла втрое по сравнению с предыдущими годами.
"Еще одна задача парламента - усилить контроль за действиями некомпетентной, дилетантской и склонной к коррупции исполнительной власти и создать временную следственную комиссию по расследованию расходов из специального антикоронавирусного фонда. Безответственность власти, отсутствие срочных шагов в борьбе с пандемией подвергают страну на риск повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим отрицательным влиянием на финансовое положение людей. Поэтому действовать нужно немедленно", - подытожил нардеп.
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Пусть заставят приказом всех носить маски, как КМДА в ситуации с обязательным исполнением гимна.
1) Обязать Депутатов соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5м.!
2) За неправильное ношение, "забывание" менять маску, дистанцию меньше 1,5. - штраф 10 000грн. За отсутствие маски - 50 000грн.
Как отслеживать? Пусть следят неравнодушные! Им платить 10% за фоточку нарушения.
*/ідкий сарказм/
..СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені ..доморощених і Світових МАФІОЗІ....що захопила ВЛАДУ в Україні - ГРАБИТИ Україну і ВБИВАТИ Українців різними геноцидними способами .. сама НЕ ЗУПИНИТЬСЯ ...