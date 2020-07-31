Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательным задержание 33 россиян в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос Газеты.ру о том, появилась ли трещина в отношениях России и Беларуси после задержания в Минске 33 российских граждан.
Кроме того, Песков сообщил, что личных контактов Путина и Лукашенко не было: "В настоящее время работают МИД и посольство в Минске. Мы весьма обеспокоены, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам".
Касательно пребывания задержанных боевиков, Песков сообщил: "Мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что граждане находились проездом в Беларуси и должны были улетать в другую страну. У них были билеты в Стамбул. Их действия не представляли никакой угрозы правопорядку Беларуси. Они являются сотрудниками ЧОП (частного охранного предприятия. - Ред.) Они не совершали никаких противозаконных действий".
"До сих пор не была представлена информация обосновывающая задержание граждан. Мы убеждены, что белорусская сторона разберется в инциденте и в ближайшее время и отпустит граждан РФ", - добавил пресс-секретарь Путина.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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1. Через пограничную службу проверяют дату и время пересечения границы с Беларусью.
2. В отеле/санатории проверяется дата и время поселения в номера.
3. Делается официальный запрос в авиакомпанию и пофамильно проверяют историю на каком рейсе они должны были улететь, т.е. на какую дату были куплены билеты.
Интересная инфа про пойманных в Беларуси кацапов
https://m.facebook.com/159228917995502/posts/698483250736730/?app=fbl https://m.facebook.com/159228917995502/posts/698483250736730/?app=fbl
Поэтому они и не считали нужным шифроваться в Беларуси.
Если б у них была конечная точка - Беларусь, они бы вели себя по-другому.
Як же вони вміють брехати, касапи... Точно так же, як наші 73/43%зебіли. Втім: "з ким поведешся"...
отстали от самолета
даже на бухло нету