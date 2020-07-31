Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательным задержание 33 россиян в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос Газеты.ру о том, появилась ли трещина в отношениях России и Беларуси после задержания в Минске 33 российских граждан.

Кроме того, Песков сообщил, что личных контактов Путина и Лукашенко не было: "В настоящее время работают МИД и посольство в Минске. Мы весьма обеспокоены, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам".

Касательно пребывания задержанных боевиков, Песков сообщил: "Мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что граждане находились проездом в Беларуси и должны были улетать в другую страну. У них были билеты в Стамбул. Их действия не представляли никакой угрозы правопорядку Беларуси. Они являются сотрудниками ЧОП (частного охранного предприятия. - Ред.) Они не совершали никаких противозаконных действий".

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"До сих пор не была представлена информация обосновывающая задержание граждан. Мы убеждены, что белорусская сторона разберется в инциденте и в ближайшее время и отпустит граждан РФ", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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