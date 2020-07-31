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Новости Агрессия России против Украины
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Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул

Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательным задержание 33 россиян в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос Газеты.ру о том, появилась ли трещина в отношениях России и Беларуси после задержания в Минске 33 российских граждан.

Кроме того, Песков сообщил, что личных контактов Путина и Лукашенко не было: "В настоящее время работают МИД и посольство в Минске. Мы весьма обеспокоены, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам".

Касательно пребывания задержанных боевиков, Песков сообщил: "Мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что граждане находились проездом в Беларуси и должны были улетать в другую страну. У них были билеты в Стамбул. Их действия не представляли никакой угрозы правопорядку Беларуси. Они являются сотрудниками ЧОП (частного охранного предприятия. - Ред.) Они не совершали никаких противозаконных действий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о задержании боевиков ЧВК Вагнера: Беларусь передала список украинских граждан, сейчас его проверяют

"До сих пор не была представлена информация обосновывающая задержание граждан. Мы убеждены, что белорусская сторона разберется в инциденте и в ближайшее время и отпустит граждан РФ", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

Беларусь (7921) задержание (6690) Песков Дмитрий (1940) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+38
Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул

Правильно. Это искусствоведы. Ехали смотреть на мечеть.
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31.07.2020 13:44 Ответить
+26
Сейчас донецкая мразота пытается оправдать свои преступления ссылаясь на то, что власти во всем виноваты, но не они. Какие же Суки! В этой войне виноваты те, кто позвал войну в Украину. Виноват тот, кто поднял триколор с криками путин введи войска. Виноваты те, кто убил коренного дончанина Дмитрия Чернявского за то что был против рашки. Виноват тот, кто останавливал технику ВСУ, тот кто закидывал женщину камнями только за то, что она подняла украинский флаг. Виноваты те кто кто проводил парад пленных. Виноваты те кто издевался над погибшими Героями Украины, те кто проводили пытки, те кто собирался до Киева, те кто в 2014 году грозился вешать майдановцев. Никакой пощады этим ублюдкам - Народ Украины не допустит чтобы эти твари остались безнаказанными и достанет каждого ублюдка, где бы он не находился.
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31.07.2020 14:05 Ответить
+16
Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул - Цензор.НЕТ 8780

Да и не боєвики они вовсє, а бєльіє барашки
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31.07.2020 13:44 Ответить
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Хм-м-м... А от цікаво дізнатись фахову думку лікарів. Це піськова так ковбасить через нещодавно перенесену короночку, чи то так наркота діє на міжвушний ганглій?
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31.07.2020 14:51 Ответить
😂
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31.07.2020 14:56 Ответить
Ботокс, моржова ... не тільки рило свое маже!
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31.07.2020 15:01 Ответить
Схоже, так уже не розібратися, хто кого покусав. Одне ясно - вони всі заразні.
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31.07.2020 15:11 Ответить
Легенда писькова о том, что они опоздали на самолет проверяется очень просто:

1. Через пограничную службу проверяют дату и время пересечения границы с Беларусью.

2. В отеле/санатории проверяется дата и время поселения в номера.

3. Делается официальный запрос в авиакомпанию и пофамильно проверяют историю на каком рейсе они должны были улететь, т.е. на какую дату были куплены билеты.
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31.07.2020 15:09 Ответить
У Раши и Беларуси нет контроля границ.
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31.07.2020 15:17 Ответить
В условиях коронавируса правила поменялись. Пересечь россиянами границу с РБ сейчас можно только на личном автомобиле, такси или автобусе. Поездка на автобусе осуществляется так: пассажиров довозят до границы, далее они самостоятельно проходят паспортный и таможенный контроль, после этого их забирает другой автобус и везет дальше. Иногда контроль проводится прямо в автобусе. Так что все можно проверить, при желании.
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31.07.2020 15:58 Ответить
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

Интересная инфа про пойманных в Беларуси кацапов

https://m.facebook.com/159228917995502/posts/698483250736730/?app=fbl https://m.facebook.com/159228917995502/posts/698483250736730/?app=fbl
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31.07.2020 15:14 Ответить
они заблудились ...як псковські десантники у 14му році ...
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31.07.2020 15:20 Ответить
Думаю так все и было. Наемники ездят в Африку не напрямую а небольшими группами через другие страны, чтобы не особо привлекать внимания.
Поэтому они и не считали нужным шифроваться в Беларуси.
Если б у них была конечная точка - Беларусь, они бы вели себя по-другому.
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31.07.2020 15:20 Ответить
на превеликий жаль затримання це не вирок суду та термін ув"язнення. це ж всетаки не опозиціонери.
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31.07.2020 15:22 Ответить
ага, филателисты ехали марки собирать
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31.07.2020 15:23 Ответить
Любое упоминание раши - это уже угроза . Этот зверинец давно надо было изолировать .
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31.07.2020 15:46 Ответить
Писькову забыли сказать, что вагнеры как раз и воюют с турками в Ливии и Сирии.Тогда бы он понес пургу о том что они ехали высаживаться захватывать проливы уже в самой Турции. Все равно не лепится, раз были в Беларуси проездом, так почему остановились лагерем и куда делись еще 170 ?
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31.07.2020 15:56 Ответить
В Стамбул прольотом через Мінськ... Мовляв, з жодного іншого касапського аеропорту в Стамбул не добратися...

Як же вони вміють брехати, касапи... Точно так же, як наші 73/43%зебіли. Втім: "з ким поведешся"...
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31.07.2020 15:58 Ответить
Зебіли ******* брехню, їхні вуха та мізки для цього й створені щоб харчуватись обіцяною халявою.
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31.07.2020 16:07 Ответить
А кого чи що ці "ЧОПи" зібралися "охороняти" по закордонах?
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31.07.2020 16:27 Ответить
Эрдогану уже сообщили. что кремлёвский рахит пытался заслать к нему террористов для массовых взрывов, убийств госчиновников, создания паники и хаоса?
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31.07.2020 16:43 Ответить
мы сами неместные
отстали от самолета
даже на бухло нету
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31.07.2020 17:06 Ответить
Клас! Тепер нехай їх Ердогану віддадуть!
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01.08.2020 00:00 Ответить
Та они ни при делах - ехали купаться в море организованно усиленным взводом "отдыхающих"
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01.08.2020 06:03 Ответить
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