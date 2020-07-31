Старший сержант Владимир Перекрестов умер на Донбассе в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, - Минобороны
В Минобороны сообщили о причинах смерти украинского воина 30 июля на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута.
"Потерь в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил не было. В то же время, с грустью вынужден сообщить о смерти по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности старшего сержанта Владимира Перекрестова, 1975 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким военнослужащего! Светлая память!" - сообщил спикер министерства.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала недели трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья".
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