Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины, в рамках усиления мер безопасности в столице и других регионах страны, задержала в Киеве организатора группировки, которая занималась нелегальным сбытом военных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был обустроен на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в криминальных кругах Киева и других регионах Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов нелегального сбыта злоумышленником средств поражения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и "производства" правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

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Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору группировки о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Также проверяется информация о нелегальном поступлении обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

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