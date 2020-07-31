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Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины, в рамках усиления мер безопасности в столице и других регионах страны, задержала в Киеве организатора группировки, которая занималась нелегальным сбытом военных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был обустроен на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в криминальных кругах Киева и других регионах Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов нелегального сбыта злоумышленником средств поражения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и "производства" правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

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Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору группировки о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Также проверяется информация о нелегальном поступлении обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

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Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ 01
Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ 02
Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ 03
Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ 04
Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ 05
Организатор межрегиональной группировки торговцев оружием задержан в Киеве, - СБУ 06

Автор: 

Киев (25682) оружие (10264) СБУ (20042)


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дуже схоже на антикварну зброю, яку продають колекціонерам))
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31.07.2020 14:43 Ответить
АКМ канєшно обвешан тюнингом по самые галогеночки, но с рыжим магазином, перемотанным изолентой, выглядит якто по цыгански.

А вот чехи красивые, ничего лучше на этой планете под ТТшный патрон не придумано.
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31.07.2020 15:16 Ответить
- Меня терзают смутные сомнения (с) сначала рюкзаки, теперь оружие раздаёт
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31.07.2020 15:24 Ответить
Я щось тут не бачу гранат і мін. які нардеп Савченко з Рубаном везли до Києва. Чехословацькі автомати мабуть охолощені і вони не під патрон ТТ, а чешські патрони подібні за розміром для ТТ, але більш потужні, після них ТТ розвалювався. Тому не бачу криміналу, якщо збоя холощена (для колекціонерів, або перероблена під одинарні постріли). Закону Про обіг зброї в Україні немає, тому нехай СБУ, МВС прокурори ідуть лісом. На їх внутрішні інструкції наплювати і розтерти. Це будь-який юрист докаже на суді.
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31.07.2020 16:14 Ответить
CБУ первищила свої повноваження, так як незаконно арештувала громадян згідно ст.263 КК. Ст. 263 робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон, якого в природі не існує. А те, що не заборонено, то дозволено. Це вже співробітники СБУ скоїли кримінальний злочин.
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31.07.2020 21:05 Ответить
 
 