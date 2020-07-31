В Киевсовете объяснили, что ежедневное исполнение Гимна в школах - не требование, а рекомендация
Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с гимна Украины, а также исполнять его во время проведения торжественных мероприятий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета, соответствующее решение поддержали 64 депутата Киевсовета на пленарном заседании 30 июля.
"Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.
Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать.
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здоровый патриотизм надо воспитывать с детства
Политинформации, например, раз в неделю, как в школах и институтах в СССР.
Это будет способствовать тому, что гимн замусолят ежедневным распеванием и вообще перестанут обращать на него внимание.
Это плохая рекомендация.
А учитывая, что в школах из страха рекомендации рассматривают как приказы...
Ещё флаг в обнимку с родиной матерью и дурачье будет писат кипятком.
Докладаю, на Подольский мост уже забили, увидели, что к выборам не поспевают, а сделать временный сезд под грушу к какому-нибудь дядьке и поставить там трибуну для педалика, народ не позволил.
І так, на рагулях кацап спалився!
что тут не так???
P.S. Превращают все в обязаловку. Еще чуть-чуть и получится вторая пионерская организация...