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В Киевсовете объяснили, что ежедневное исполнение Гимна в школах - не требование, а рекомендация

В Киевсовете объяснили, что ежедневное исполнение Гимна в школах - не требование, а рекомендация

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с гимна Украины, а также исполнять его во время проведения торжественных мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета, соответствующее решение поддержали 64 депутата Киевсовета на пленарном заседании 30 июля.

"Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет обязал школы столицы начинать день с исполнения гимна Украины

В Киевсовете объяснили, что ежедневное исполнение Гимна в школах - не требование, а рекомендация 01

гимн (236) Киевсовет (1377)


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Топ комментарии
+12
Ну и зря.
здоровый патриотизм надо воспитывать с детства
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31.07.2020 15:11 Ответить
+8
пример нездорового патриотизма - кацапия. да и твоя страна тоже не особо от них отстает
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31.07.2020 15:18 Ответить
+8
как же всем зебаранам гимн Украины поперек горла стоит... типичные манкурты продажные
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31.07.2020 15:40 Ответить
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Ну и зря.
здоровый патриотизм надо воспитывать с детства
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31.07.2020 15:11 Ответить
А как по Вашему выглядел был бы "нездоровый" патриотизм?
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31.07.2020 15:16 Ответить
пример нездорового патриотизма - кацапия. да и твоя страна тоже не особо от них отстает
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31.07.2020 15:18 Ответить
У кацапів нема свого власного національно територіального утворення, тому слово патріотизм для неприйнятне.
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31.07.2020 15:53 Ответить
Уголовное производство против Петра Порошенко за получение Томоса о признании ПЦУ закрыли. Следственные органы так и не смогли установить признаки нарушения закона, которые могли попадать под статью о разжигании межрелигиозной розни. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-службы ГБР.
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31.07.2020 16:16 Ответить
Новині більше години! Чому мовчить "Цензор"!
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31.07.2020 16:17 Ответить
ну так например?
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31.07.2020 16:46 Ответить
Какой странный вопрос.
Политинформации, например, раз в неделю, как в школах и институтах в СССР.
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31.07.2020 16:37 Ответить
А в савєцкарусскую армію тебе примусили йти служити?
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31.07.2020 16:04 Ответить
Ну и зря. Он в это время наверное поезда под откос пускал
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31.07.2020 21:15 Ответить
даже при совке гимн в школах никто не пел по утрам.... бредовая идея в духе шариковых и их домкома...
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31.07.2020 16:08 Ответить
а где написано "петь"? написано "исполнять" - дети петь будут по желанию кто хочет. но гимн страны должен звучать по внутришкольному радио или просто на улице
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31.07.2020 16:24 Ответить
Гімн савєцкава саюза просто так співати було заборонено. І держаний прапор носити, чи встановлювати з власної ініціативи теж було заборонено.
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31.07.2020 16:32 Ответить
А я бы так сказал: в школах, где государство платит за обучение, исполнение гимна должно быть ежедневным и обязательным, в том числе, для учителей.
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31.07.2020 15:16 Ответить
И что это даст? Думаю, что кроме отвращения к принудительной процедуре - ничего.
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31.07.2020 17:42 Ответить
"Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма...

Это будет способствовать тому, что гимн замусолят ежедневным распеванием и вообще перестанут обращать на него внимание.
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31.07.2020 15:18 Ответить
Гімн з 1996 року щодня звучить о 6.00 і о 0.00 на Українському радіо (і в 7.30 на Радіо Рокс в останні роки) і від цього нічого поганого не сталося!
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31.07.2020 16:00 Ответить
Та ради бога. И каждый у себя на кухне вскакивает и начинает подпевать.
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31.07.2020 16:06 Ответить
В тебе алергія на Державний Гімн України?
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31.07.2020 16:34 Ответить
Не. Слушай, хоть круглосуточно.
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31.07.2020 16:40 Ответить
Уже отмазываются.
Это плохая рекомендация.
А учитывая, что в школах из страха рекомендации рассматривают как приказы...
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31.07.2020 15:23 Ответить
А чем эта рекомендация плоха?
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31.07.2020 16:11 Ответить
Тем, что заставляя детей каждодневно петь гимн, доведут их до отвращения к гимну.
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31.07.2020 16:14 Ответить
У Київраді пояснили, що щоденне виконання Гімну в школах - не вимога, а рекомендація - Цензор.НЕТ 6595
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31.07.2020 15:35 Ответить
как же всем зебаранам гимн Украины поперек горла стоит... типичные манкурты продажные
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31.07.2020 15:40 Ответить
Шесть лет груши околачивали, но перед выборами надо рагулям хоть патриотизм продемонстрировать.
Ещё флаг в обнимку с родиной матерью и дурачье будет писат кипятком.
Докладаю, на Подольский мост уже забили, увидели, что к выборам не поспевают, а сделать временный сезд под грушу к какому-нибудь дядьке и поставить там трибуну для педалика, народ не позволил.
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31.07.2020 15:41 Ответить
А міст ніколи і не обіцяли до виборів, за найоптимістичнішим прогнозом Віталя обіцяв у грудні автомобільне сполучення відкрити (а не метро)...
І так, на рагулях кацап спалився!
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31.07.2020 15:59 Ответить
Лахта, пошщел в зад!
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31.07.2020 18:34 Ответить
Москалику, відкрию секрет, справжні кияни десятиліттями використовували слово "кугут", а не "рагуль"...
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31.07.2020 18:56 Ответить
Да уж, бычье рагулю не товарищ.
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31.07.2020 16:15 Ответить
Облажалась, а теперь дают заднюю. Хорошо хоть ума хватило на это.
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31.07.2020 15:44 Ответить
ну во-первых на всех торжественных мероприятиях в украинской школе на украинской земле украинский Гимн обязан звучать (не рекомендован - а именно обязан!)
что тут не так???
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31.07.2020 15:48 Ответить
Гімн - це один з національних державних символів. Тут слово рекомендація аж ніяк не можливе.
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31.07.2020 15:56 Ответить
А от державну мову Російської Федерації громадянам України не рекомендують, а зобов'язують знати. Інакше не було би в Україні російськомовного нєдаразумєнія.
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31.07.2020 16:00 Ответить
Еще бы и депутатов отправить на сдачу экзамена на исполнения гимна, и так каждое утро! Многие )(уйловцы сразу бы отсеялись.
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31.07.2020 16:02 Ответить
Включили задню зрозумівши яку впороли дурню...
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31.07.2020 16:04 Ответить
Це щоб дітлахи почали гидувати гімном. Досить співати в час коли є державні свята. А якщо дорослі олігофрени вже вирішили дітей нагнути, то тоді кожен день: в ОПУ, КМУ, ДПС, ДМСУ, СБУ, НАБУ, ОГП, ДБР, ВР, НАЗК і на держпідприєствах всі повинні співати гімн як у Північній Кореї.
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31.07.2020 16:04 Ответить
И целый день.
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31.07.2020 16:26 Ответить
Краще б запровадити в школах програму "100 пісень". Щоб діти за час навчання в школі навчилися співати кілька десятків українських народних пісень, у тому числі й тих, що записані в їхній місцевості. Це дасть більше для патріотичного виховання, аніж щоденне бездумне вислуховування гімну. Гімн повинен асоціюватися з урочистістю, зі святом, а не з буденністю.
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31.07.2020 16:09 Ответить
Ага, и в вышиванках пускай приходят в школу. Мальчики пусть будут с осэлэдцями, а девочки с венками и разноцветными лентами.

P.S. Превращают все в обязаловку. Еще чуть-чуть и получится вторая пионерская организация...
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31.07.2020 16:10 Ответить
Після того як винищили Київ варварською забудовою, вирішили пограти в патріотів.
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31.07.2020 16:11 Ответить
Ну вот это другое дело!
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31.07.2020 16:12 Ответить
Да и правильно, шоб исты не просили. как всегда, не прижевется.
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31.07.2020 16:29 Ответить
та з березня вже знаємо, які у Вас рекомендації: за невиконання - штрафи
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31.07.2020 16:38 Ответить
Ну и правильно. Патриотизм это не пение гимна и ношение вышиванок. Всё это примитивно на уровне хохломанкуртов. Патритизм это когда готов идти на риск ради своей страны
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31.07.2020 16:44 Ответить
Росіяни українського походження у Росії всі поголовно ходять у вишиванках та співають Гімн України?
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31.07.2020 17:04 Ответить
А хтось проти виконання гімну? Так ви напишить хто проти, щоб ми всі знали.
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31.07.2020 17:08 Ответить
Повторяюсь. Наш гимн, к сожалению, это гимн угнетенных украинцев, написанный еще в середине ІХ века. "Ще не вмерла.." может дать кому-то повод думать, что все таки может и "померти". Нам нужен, особенно молодежи, новый однозначно оптимистичный текст без тоски о воле.
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31.07.2020 17:53 Ответить
Каждый день начинать в школах с гимна - это уже перегиб. В самый раз негативизм воспитать.
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31.07.2020 17:55 Ответить
Еще раз обращаю внимание, что все пафосно обсуждают сам процесс гимнопения, но не видят главное - это популистское решение принято в момент "борьбы" с коронавирусом и после принятия маразматичного постановления минздрава о порядке работы школ в условиях распространения коронавируса. Так вот напоминаю, что по результатам изучения причин распространения заражения в разных странах, признано, что коллективное пение входит в перечень основных причин распространения массового заражения наряду с посещениями ночных клубов и религиозных хуралов. А если еще детей маразматики заставят петь в масках, то опасность для их здоровья будет еще выше.
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31.07.2020 17:58 Ответить
Понятное дело, это же не их деткам в "лондонах / цюрихах" гимны распевать день и ночь
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31.07.2020 21:22 Ответить
С мудаками не хочется дискутировать, а их на сайте все больше и больше.
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31.07.2020 22:36 Ответить
Гімн для урочистостей,щоденне примусове виконання нівелює закладену сакралність.
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02.08.2020 20:56 Ответить
 
 