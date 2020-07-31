В Киевсовете объяснили, что ежедневное исполнение Гимна в школах - не требование, а рекомендация

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с гимна Украины, а также исполнять его во время проведения торжественных мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета, соответствующее решение поддержали 64 депутата Киевсовета на пленарном заседании 30 июля.

"Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать.

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