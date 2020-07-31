Дело "луцкого террориста" Кривоша: следствие назначило 30 экспертиз и допросило более 30 потерпевших
Следствие допросило более 30 свидетелей, 16 потерпевших и назначило 30 экспертиз в рамках расследования уголовного производства по обвинению Максима Кривоша, удерживавшего заложников в автобусе в Луцке.
Об этом сообщил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Кривоша, который подозревается в захвате заложников, террористическом акте, покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа, незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 и ч.ч. 1, 2 ст. 263 УК Украины).
"В частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая, экспертиза холодного оружия, автотовароведческая, лингвистическая и др ..), допрошено в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого", - сказал Хитрик.
Также руководитель следственного отдела продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании, - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд.
Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Все заявления, сделанные Кривошем, также будут проверены.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.
Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-- Рады стараться, гражданин министр !
только много не понятного и мутного...(постановочно-неправдивого... но мы то этого не знали)
боюсь...отвлекали этим о чего-то паршивого... и не хороший толчок дали для придурков и террористов (показав как работают СМИ и аккуратничают спецы и конечно же уступка (смешная до позору) преЗЕдента... это мое мнение - Ваше может быть другим
Приятно, шо пол зарплаты на налоги для мусоров не просто так уходят.
Однако как подготовился террорист!