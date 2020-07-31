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Новости Захват заложников в Луцке
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Дело "луцкого террориста" Кривоша: следствие назначило 30 экспертиз и допросило более 30 потерпевших

Дело

Следствие допросило более 30 свидетелей, 16 потерпевших и назначило 30 экспертиз в рамках расследования уголовного производства по обвинению Максима Кривоша, удерживавшего заложников в автобусе в Луцке.

Об этом сообщил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Кривоша, который подозревается в захвате заложников, террористическом акте, покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа, незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 и ч.ч. 1, 2 ст. 263 УК Украины).

"В частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая, экспертиза холодного оружия, автотовароведческая, лингвистическая и др ..), допрошено в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого", - сказал Хитрик.

Также руководитель следственного отдела продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании, - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд.

Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Все заявления, сделанные Кривошем, также будут проверены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковский сообщник террориста Кривоша вышел под залог, - адвокат

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

Автор: 

Луцк (594) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+3
простите конечно, а кто еще кроме пассажиров автобуса может находится в статусе "потерпевший"? их же было от 15 до 20 человек всего
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31.07.2020 15:20 Ответить
+3
Далее в тексте речь о 16. Хотя может и Бубочку допросили, его же видосик "заставили" записать - он тоже потерпевший...
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31.07.2020 15:26 Ответить
+2
Они размножаются почкованием ..))))))
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31.07.2020 15:24 Ответить
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откуда там столько потерпевших или бубочка - вечный потерпевший , тоже заяву накатал?
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31.07.2020 15:19 Ответить
-- "Потерпевшие", благодарю за службу !
-- Рады стараться, гражданин министр !
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31.07.2020 16:06 Ответить
простите конечно, а кто еще кроме пассажиров автобуса может находится в статусе "потерпевший"? их же было от 15 до 20 человек всего
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31.07.2020 15:20 Ответить
Они размножаются почкованием ..))))))
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31.07.2020 15:24 Ответить
Далее в тексте речь о 16. Хотя может и Бубочку допросили, его же видосик "заставили" записать - он тоже потерпевший...
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31.07.2020 15:26 Ответить
Справа "луцького терориста" Кривоша: слідство призначило 30 експертиз і допитало 16 потерпілих - Цензор.НЕТ 3124
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31.07.2020 16:07 Ответить
а що там чути про Полтавського террориста ...блюдолиз обіцяв що знайдуть "самозгубленим" ...але більше ніяких "новин" немає
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31.07.2020 15:32 Ответить
О,сувенирные купюры...это явно мулька от бубочки под грибочками...
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31.07.2020 15:33 Ответить
зачем такие сложности ?Что тут еще доказывать ?
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31.07.2020 15:35 Ответить
доказать что это был террорист а не артист задрипаного театра ))))
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31.07.2020 15:40 Ответить
Какая разница ? Этот урод держал в страхе людей . А на счёт артиста , так и с игрушечным автоматом можно получить такой же срок .
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31.07.2020 15:52 Ответить
и в страхе и в напряжении - согласен
только много не понятного и мутного...(постановочно-неправдивого... но мы то этого не знали)
боюсь...отвлекали этим о чего-то паршивого... и не хороший толчок дали для придурков и террористов (показав как работают СМИ и аккуратничают спецы и конечно же уступка (смешная до позору) преЗЕдента... это мое мнение - Ваше может быть другим
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31.07.2020 16:02 Ответить
Справа "луцького терориста" Кривоша: слідство призначило 30 експертиз і допитало 16 потерпілих - Цензор.НЕТ 818
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31.07.2020 16:08 Ответить
Ну потерпілі насправді Є, а вот справу треба заводити на зєлєпукіна і його шоблу, бо це вони розіграли нову серію свого дебільного серіала!!! рейтинг це зєлєпукіна проблема яку йому допомагають влаштовувати таки як тімошенко і єрмак, шоумени та режисери!!!
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31.07.2020 15:45 Ответить
а что там про житомирского стрелка? который лишил жизни семерых человек! а с этим клоуном и так всё понятно.
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31.07.2020 15:45 Ответить
Самая главная экспертиза - экспертиза междуушной области.
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31.07.2020 15:58 Ответить
Люблю мусорские рассказы, о том, шо опитано 800 осіб, спаскуджено 10000 листів паперу, продивлено 1300 годин видеозапису, і проведено 450 експертиз.

Приятно, шо пол зарплаты на налоги для мусоров не просто так уходят.
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31.07.2020 16:28 Ответить
"Также руководитель следственного отдела продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании, - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд."
Однако как подготовился террорист!
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31.07.2020 16:56 Ответить
еще "террорист" был в автобусе, а у меня уже были подозрения, что какая-то подстава.. но кто нам правду скажет?
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02.08.2020 18:30 Ответить
 
 