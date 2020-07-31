Дело "луцкого террориста" Кривоша: следствие назначило 30 экспертиз и допросило более 30 потерпевших

Следствие допросило более 30 свидетелей, 16 потерпевших и назначило 30 экспертиз в рамках расследования уголовного производства по обвинению Максима Кривоша, удерживавшего заложников в автобусе в Луцке.

Об этом сообщил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Кривоша, который подозревается в захвате заложников, террористическом акте, покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа, незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 и ч.ч. 1, 2 ст. 263 УК Украины).

"В частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая, экспертиза холодного оружия, автотовароведческая, лингвистическая и др ..), допрошено в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого", - сказал Хитрик.

Также руководитель следственного отдела продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании, - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд.

Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Все заявления, сделанные Кривошем, также будут проверены.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.