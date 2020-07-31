Австрия снимает запрет на рейсы из Украины, но усложняет правила въезда (обновлено)

Австрия с 1 августа сможет принимать рейсы из Украины, но пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на международный аэропорт Вены.

"Введенный ранее запрет на рейсы из ряда стран прекращает действие 31 июля. Вместо этого будут введены строгие правила въезда. С одной стороны, это обеспечит безопасность, с другой - гарантирует свободу передвижения", - говорится в сообщении.

Страны будут поделены на три группы. Из "безопасных" государств (Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и др.) можно въезжать без ограничений. Пассажиры из других стран смогут выбрать между отрицательным тестом на коронавирус или 10-дневным карантином.

Но для ряда государств выбора не будет, понадобится как тест на COVID-19, так и прохождение карантина. В этот список вошли Украина, Китай, США, РФ, Беларусь и другие страны.

Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00 без предварительной регистрации. Результаты будут известны через 3-6 часов.

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Данные правила, однако, не касаются туристов - им въезд по-прежнему запрещен, сообщил посол Украины в Вене Александр Щерба.

"У меня две новости - хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что с 1 августа Австрия отменяет запрет на посадку самолетов из "стран риска", в том числе из Украины. Плохая заключается в том, что похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть - никакого туризма. Въезжают те, кто имеет вид на жительство, те, кто летит по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на Covid", - написал он.