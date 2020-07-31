Санавиацией из Харькова в Киев эвакуированы трое раненых и больных военнослужащих. ФОТО

Сегодня, 31 июля, санавиацией из Харькова в Киев проведена плановая медицинская эвакуация раненых и больных военнослужащих ВСУ. Воины проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военно-транспортным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" один раненый и двое больных военнослужащих прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" в Киеве.

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Сейчас украинские воины размещены в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

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По словам военных медиков состояние здоровья пациентов удовлетворительное.