Санавиацией из Харькова в Киев эвакуированы трое раненых и больных военнослужащих. ФОТО
Сегодня, 31 июля, санавиацией из Харькова в Киев проведена плановая медицинская эвакуация раненых и больных военнослужащих ВСУ. Воины проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Военно-транспортным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" один раненый и двое больных военнослужащих прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" в Киеве.
Сейчас украинские воины размещены в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.
По словам военных медиков состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
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"Жартував про Кучму і запросив до Києва: Кравчук дав інтерв'ю російській пропагадистці Скабєєвій". Перший президент України та голова української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леонід Кучма дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на програму, яка є на Youtube-каналі "Россия 24"
Приблизно 20 хвилин у ефірі на каналу "Росія 1" Кравчук жартував про свого попередника Кучму та сперечався хто розпочав війну.
Він також розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню. Він запросив Скабєєву до Києва. https://espreso.tv/news/2020/07/31/zhartuvav_pro_kuchmu_i_zaprosyv_do_kyyeva_kravchuk_dav_intervyu_rosiyskiy_propagadystci_skabyeyeviy
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на програму, яка є на Youtube-каналі "Россия 24"
Приблизно 20 хвилин у ефірі на каналу "Росія 1" Кравчук жартував про свого попередника Кучму та сперечався хто розпочав війну.
Він також розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню. Він запросив Скабєєву до Києва.https://espreso.tv/news/2020/07/31/zhartuvav_pro_kuchmu_i_zaprosyv_do_kyyeva_kravchuk_dav_intervyu_rosiyskiy_propagadystci_skabyeyeviy