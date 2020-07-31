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Новости Агрессия России против Украины
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Санавиацией из Харькова в Киев эвакуированы трое раненых и больных военнослужащих. ФОТО

Сегодня, 31 июля, санавиацией из Харькова в Киев проведена плановая медицинская эвакуация раненых и больных военнослужащих ВСУ. Воины проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Санавиацией из Харькова в Киев эвакуированы трое раненых и больных военнослужащих 01

Военно-транспортным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" один раненый и двое больных военнослужащих прибыли на  военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" в Киеве.

Санавиацией из Харькова в Киев эвакуированы трое раненых и больных военнослужащих 02

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Санавиацией из Харькова в Киев эвакуированы трое раненых и больных военнослужащих 03

Сейчас украинские воины размещены в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

Санавиацией из Харькова в Киев эвакуированы трое раненых и больных военнослужащих 04

Смотрите: Разумков посетил 59-й военный мобильный госпиталь в Северодонецке и вручил награды военным. ФОТО

По словам военных медиков состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Автор: 

армия (8503) Киев (25682) ранение (3396) эвакуация (2102) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Швидкого одужання нашим хлопцям !!
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31.07.2020 16:02 Ответить
+10
"раненых"?? та ви шо?? может это загадочное "резкое ухудшение здоровья"?
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31.07.2020 16:01 Ответить
+10
кроме тебя, тут скота не замечено
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31.07.2020 16:12 Ответить
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"раненых"?? та ви шо?? может это загадочное "резкое ухудшение здоровья"?
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31.07.2020 16:01 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопцям !!
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31.07.2020 16:02 Ответить
Здоровья вам ребятки. Выздоравливайте поскорее.
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31.07.2020 16:04 Ответить
Порохоскот не понимает термина "плановая эвакуация"! Бутусов, ты разъясняй своим троллякам, что ли.
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31.07.2020 16:04 Ответить
кроме тебя, тут скота не замечено
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31.07.2020 16:12 Ответить
Кустя, имбицЫл ты петрово-бабахнутский, как там "зона цвета хаки", подготовился к приемы бурятских братушек? Тушняк ворованный перепрятал уже???
Дебилоид, ******** подобный...
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31.07.2020 16:24 Ответить
Откуда раненые? Там же плановые обстрелы, по мнению охвыса зезедента.
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31.07.2020 16:04 Ответить
Они проходили лечение в Харькове, а попасть туда могли и месяц назад.
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31.07.2020 16:24 Ответить
От. Но откуда это знать порохоскоту?
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31.07.2020 17:11 Ответить
найскорішого одужання і пораненим і хворим...
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31.07.2020 16:10 Ответить
откуда? перемирие же? зе ты что?
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31.07.2020 16:12 Ответить
Судя по виду и подключённому аппарату - там серьёзное ранение. Это называется - нет обстрелов!
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31.07.2020 16:17 Ответить
Сейчас там начнётся эпидемия.
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31.07.2020 16:19 Ответить
Это уже перемирие, Зеля? Воду в Крым уже можно подавать?
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31.07.2020 16:25 Ответить
Ну "що какая разница" зелені дауни .
"Жартував про Кучму і запросив до Києва: Кравчук дав інтерв'ю російській пропагадистці Скабєєвій". Перший президент України та голова української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леонід Кучма дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на програму, яка є на Youtube-каналі "Россия 24"

Приблизно 20 хвилин у ефірі на каналу "Росія 1" Кравчук жартував про свого попередника Кучму та сперечався хто розпочав війну.

Він також розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню. Він запросив Скабєєву до Києва. https://espreso.tv/news/2020/07/31/zhartuvav_pro_kuchmu_i_zaprosyv_do_kyyeva_kravchuk_dav_intervyu_rosiyskiy_propagadystci_skabyeyeviy
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31.07.2020 16:39 Ответить
Ну що гниди зелені " только не Порошенко".Горіть у пеклі дауни. "Жартував про Кучму і запросив до Києва: Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій". Перший президент України та голова української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леонід Кучма дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на програму, яка є на Youtube-каналі "Россия 24"

Приблизно 20 хвилин у ефірі на каналу "Росія 1" Кравчук жартував про свого попередника Кучму та сперечався хто розпочав війну.

Він також розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню. Він запросив Скабєєву до Києва.https://espreso.tv/news/2020/07/31/zhartuvav_pro_kuchmu_i_zaprosyv_do_kyyeva_kravchuk_dav_intervyu_rosiyskiy_propagadystci_skabyeyeviy
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31.07.2020 16:45 Ответить
Бл#, ну вы что, не понимаете, что это операция - прикрытие. Теперь, сколько бы бортов не пошло - "а это плановая эвакуация сильнохворых".
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31.07.2020 16:48 Ответить
 
 