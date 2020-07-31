С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК

С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила карантинных ограничений, согласно которым все регионы будет разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно постановлению Кабмина адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Зеленая зона предусматривает:



- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- кинотеатры с заполненностью на 50%

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:



- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:



- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

- прием новых смен в детские лагеря;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

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Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:



- работа общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Пересечение границы: из стран "зеленой зоны" - необходим только страховой полис. Для стран "красной зоны" - нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:



1. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50 процентов;

2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

3. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;

4. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.

5. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.

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