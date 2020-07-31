С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК
С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила карантинных ограничений, согласно которым все регионы будет разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Согласно постановлению Кабмина адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Зеленая зона предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Пересечение границы: из стран "зеленой зоны" - необходим только страховой полис. Для стран "красной зоны" - нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.
Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
1. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50 процентов;
2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;
3. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;
4. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.
5. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.
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4. Курбан-Байрам. Триває святкування жертвопринесення 3 - 4 дні.5. Рамазан-Байрам.
До речі, всіх вітаю зі святом Курбан-байрам яке цьогоріч святкується з 31 липня по 2 серпня.
2. Не загальнодержавне (місцеве) може продовжуватися і більше, це - на на розсуд місцевої громади. Хай місцева громада вирішує, святкувати 7 днів і не ходити на роботу, не платити податки за ці дні, чи 1 день, а далі працювати. З одного боку - це демократія місцевого самоуправління, з іншого боку, якщо всі регіони довго святкують - це погано для економіки країни в цілому. Негативний приклад - це Греція, що любить святкувати все підряд. Це привело її до боргової ями. Її виручив Євросоюз тим, що пробачив їй величезний борг. Україні такі великі борги не пробачать.
прямо таки ночной ужас на крыльях ночи это уже средневековье какое то нужно срочно 2 бтр-а и нацгвардию на лысую гору, там говорят по ночам жИнкы такое творят ...Калигула с "вопросительным знаком стоит"
такие дела, мои маленькие бобики
открытым нос ,это относится даже к продавцам и кассирам .
Контроля нет .