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Новости Коронавирус и карантин
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С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК

С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК

С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила карантинных ограничений, согласно которым все регионы будет разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно постановлению Кабмина адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Зеленая зона предусматривает:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:

- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

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Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:

- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Пересечение границы: из стран "зеленой зоны" - необходим только страховой полис. Для стран "красной зоны" - нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

1. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50 процентов;
2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;
3. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;
4. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.
5. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.

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Автор: 

Кабмин (14034) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+59
Перед выборами зеленое стадо будет рулить цветами зон...как дядя Степа милицонер светофором...
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31.07.2020 16:07 Ответить
+33
Короче - пока дед-коллаборант подписывает капитуляцию в Минске, протестовать нельзя и передвигаться между регионами нельзя.
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31.07.2020 16:09 Ответить
+26
Ни один Закон...но Конституция...не обязывают вас иметь при себе документы всегда...а карантин не может быть выше Закона и Конституции..
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31.07.2020 16:10 Ответить
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Читаю коментарі, чомусь не бачу оптимізму. Якісь всі сумні. А сьогодні ж свято, яке преЗЕдент, як і ще 5 інших, планує зробити загальнодержавними. Це ж так прикольно. І більшість мріяла про це. А преЗЕдент так старається, щоб всім було весело. Кольорова Україна, зелено-жовто-помаранчово-червона, нові святкові дні, аж ШІСТЬ нових свят - гуляй від душі. На сайті преЗЕдента читайте про його нову ініціативу, тепер не тільки 73%, а всі матимуть такі вихідні дні і святкуватимуть 1. Рош-ха-Шана. Свято початку нового року в іудеїв. Зазвичай воно припадає на кінець вересня - початок жовтня. 2. Песах. Головне свято в Іудаїзмі. У цей день євреї, караїми, самаритяни та частково месіанські євреї відзначають свій Вихід з Єгипту. Святкування триває 7 днів в Ізраїлі і 8 днів за його межами. 3. Ханука. Ще одне наше свято, яке триває 8 днів. Це свято дива і перемоги у війні між святістю і нечистотою.
4. Курбан-Байрам. Триває святкування жертвопринесення 3 - 4 дні.5. Рамазан-Байрам.
До речі, всіх вітаю зі святом Курбан-байрам яке цьогоріч святкується з 31 липня по 2 серпня.
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31.07.2020 19:27 Ответить
1. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ святкування свят КОРІННИХ народів України має бути 1 день. А що, планується більше?
2. Не загальнодержавне (місцеве) може продовжуватися і більше, це - на на розсуд місцевої громади. Хай місцева громада вирішує, святкувати 7 днів і не ходити на роботу, не платити податки за ці дні, чи 1 день, а далі працювати. З одного боку - це демократія місцевого самоуправління, з іншого боку, якщо всі регіони довго святкують - це погано для економіки країни в цілому. Негативний приклад - це Греція, що любить святкувати все підряд. Це привело її до боргової ями. Її виручив Євросоюз тим, що пробачив їй величезний борг. Україні такі великі борги не пробачать.
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31.07.2020 20:16 Ответить
Да еще вчера была эта дебильная новость. Это ж надо до такого додуматься . Хотят внедрить мультикультурализм и размазать славянскую, и прежде всего украинскую идентичность
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31.07.2020 21:28 Ответить
...какой выгодный этот лжевирус, можно вертеть страной как цыган солнцем.
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31.07.2020 22:24 Ответить
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

прямо таки ночной ужас на крыльях ночи это уже средневековье какое то нужно срочно 2 бтр-а и нацгвардию на лысую гору, там говорят по ночам жИнкы такое творят ...Калигула с "вопросительным знаком стоит"
такие дела, мои маленькие бобики
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01.08.2020 00:27 Ответить
З 1 серпня вступають в силу нові правила адаптивного карантину: що заборонено - Цензор.НЕТ 4218
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01.08.2020 03:13 Ответить
Пока полиця не будет штрафовать за неношение масок в общественних местах - все єто до одного места, вчера ехал с моря - транспорт забитий, никто не в масках....
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01.08.2020 03:31 Ответить
Даже если и будут маски, никто их не будет менять и стирать как положено, а потому и проку от них скорее всего мало. Тут в Великобритании только неделю назад вдруг сделали обязательным ношение масок в магазинах.
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01.08.2020 08:23 Ответить
и то, честно говоря, после того, как эти маски вдруг стали продаваться на каждом углу и даже специальные автоматы с масками вдруг появились вместо автоматов с кофе или сникерсами... как-то на ум пришла мысль, a является ли это требование мед необходимостью или просто продиктовано каким-то хитро*опым лобби, которое вложилось в пошив или перепродажу масок и через купленныx Ыкспертов продавило это требование через кабинет Джонсона. После наблюдения за тем, как римейнеры из истэблишмента пытались подорвать Брекзит в течении многих лет и до сих пор действуюt вопреки интересам своей страны, я не удивлюсь такомy "схематозy".
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01.08.2020 08:33 Ответить
При том, что цены на эти маски отнюдь не социальные и во много раз превышают их себестоимость.
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01.08.2020 08:35 Ответить
Маски носять не для того чтоби не заразиться, а чтоби не заражать....
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01.08.2020 09:35 Ответить
И не ждя того и не для другого, а для того, чтоб отстали
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01.08.2020 10:50 Ответить
Ещё вопрос как их будут носить . У нас оставляют открытым нос.
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01.08.2020 12:58 Ответить
так модно. А вот у ФСБешных засланцев в демонстрантов в Хабаровске мода другая - нахлобучивать до глаз, вместо балаклавы, чтобы не расшифровали.
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01.08.2020 19:52 Ответить
Сравнение с тем, как Премьер Великобритании обосновывает временное усиление карантинным мер на той или иной территории, честно говоря наводит на мысль, что в Украине занимаются каким-то систематическим и многоплановым очковтирательством. Удивляет лишь то, что это еще не привело к эпидемиологической катастрофе. Или и ее покрыли очковтирательством. Есть данные по сравнению общей смертности в первой половине 2020 и предыдущих лет, например?
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01.08.2020 08:16 Ответить
90% украинцев сейчас даже в магазинах ,на рынках и т. д. одевая маску оставляют
открытым нос ,это относится даже к продавцам и кассирам .
Контроля нет .
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01.08.2020 12:53 Ответить
Непонятно какие правила при пересечении границ из жёлтой и оранжевой зоны.
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01.08.2020 12:57 Ответить
Да кому они со своими зонами нужны. Напомнило игру "Prototype 2" там тоже все инфецированные были и тоже поделено все на зоны как у нас) ай да квартал, ай да юмористы. тьху.
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01.08.2020 14:48 Ответить
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