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Новости Агрессия России против Украины
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Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе: "Очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро"

Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе:

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели выразил обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о нарушениях прекращения огня в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пресс-релизе ПА ОБСЕ, распространенном 31 июля.

Отмечается, что Церетели также подчеркнул важность поддержания прекращения военных действий и призвал стороны соблюдать приказы о прекращении огня и выполнять свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.

"Соглашение о прекращении огня, достигнутое в ходе встречи Трехсторонней контактной группы, стало важным шагом на пути к реализации минских соглашений. Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта, которые в наибольшей степени пострадали от военных операций, эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в обозримом будущем", - сказал председатель ПА ОБСЕ.

Выражая сожаление в связи с эскалацией ситуации на восточной Украине и нарушением соглашений о прекращении огня, о чем сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, президент Церетели призвал стороны воздерживаться от провокационных действий и соблюдать международные обязательства.

"Я очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро. Всеобъемлющее урегулирование может быть достигнуто только через взаимное доверие к соглашениям. Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Все слова, высказанные сторонами конфликта, должны соответствовать их действиям. Я призываю стороны конфликта немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня и неукоснительно выполнять свои обязательства", - отметил он.

В то же время Церетели также подчеркнул усилия, предпринятые в рамках ТКГ, подчеркнув, что "положить конец конфликту может только дипломатический диалог, ориентированный на результаты и основанный на политической воле к имплементации Минских соглашений".

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Автор: 

ОБСЕ (4885) обстрел (27874) Церетели Зураб (18) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Никогда такого не было, и вот опять
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31.07.2020 16:42 Ответить
+17
навіть зкасаплене ОБСЄ, виявляється, бачить порушення касапами та їхніми орками "домовленостей Мінськ-3 ім.бубочки" по припиненню вогню. А ні бубочка, ні хомчак, ні кравченко, ні інша зебільна мразь цього "не бачать"... І категорично забороняють відповідати адекватно!

Якщо це не капітуляція - то що це? Ну, явно не сліпота...
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31.07.2020 16:46 Ответить
+15
А наша бубочка этого в упор не видит. Ослепла, однако.
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31.07.2020 16:43 Ответить
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Никогда такого не было, и вот опять
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31.07.2020 16:42 Ответить
Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе: "Очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро" - Цензор.НЕТ 4850
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31.07.2020 16:46 Ответить
Какая оплата у наблюдателей ?
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31.07.2020 17:09 Ответить
а вы у зебильной власти спросили ?))
они каркают что все тихо и спокойно и 3 воина погибли от резкого ухудшения здоровья ..
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31.07.2020 16:42 Ответить
Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе: "Очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро" - Цензор.НЕТ 7001
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31.07.2020 16:43 Ответить
А наша бубочка этого в упор не видит. Ослепла, однако.
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31.07.2020 16:43 Ответить
Ух ты какая игривая - бубочка , булочка,пирожочек Давно не шпилилась булочка бубочка ананасик ?
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31.07.2020 16:56 Ответить
спитай у свого гемороя
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31.07.2020 16:58 Ответить
Свои игривые сексуальные фантазии оставь при себе. Здесь им не место и они никому не интересны, девочка.
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31.07.2020 18:03 Ответить
Так это ж ты мальчик называешь кого то бубочкой . А насколько мне известно , такая лексика только у определённой категрии людей .Прочитай свой первый коментарий.Я только продолжил ход твоих мыслей.
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31.07.2020 18:16 Ответить
Каждый понимает в меру своего интеллекта. Ты свой интеллект показала во всей красе, девочка.
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31.07.2020 18:31 Ответить
Председатель ПА ОБСЕ Церетели - кусок говна.
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31.07.2020 16:43 Ответить
Чому?
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31.07.2020 16:44 Ответить
Тому що бубачке диферамбы нэ спивае..и говорит то что есть...а не то во что осел верит..
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31.07.2020 16:46 Ответить
о каком-то уважении говорит. Пьяный может
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31.07.2020 16:50 Ответить
тому що читати треба уважно
"Я призываю стороны конфликта немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня и неукоснительно выполнять свои обязательства"
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31.07.2020 16:54 Ответить
В порівнянні із типу верховним головнокомандуючим та штабом цей Церетелі ще правдоруб!
Вони не визнають порушення перемир'я.
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31.07.2020 16:59 Ответить
потому что обвиняет все стороны , церетели кусок зеленого говна.
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31.07.2020 16:55 Ответить
Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе: "Очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро" - Цензор.НЕТ 5197
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31.07.2020 16:44 Ответить
Глубоко разочарован?
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31.07.2020 16:44 Ответить
навіть зкасаплене ОБСЄ, виявляється, бачить порушення касапами та їхніми орками "домовленостей Мінськ-3 ім.бубочки" по припиненню вогню. А ні бубочка, ні хомчак, ні кравченко, ні інша зебільна мразь цього "не бачать"... І категорично забороняють відповідати адекватно!

Якщо це не капітуляція - то що це? Ну, явно не сліпота...
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31.07.2020 16:46 Ответить
Мабуть, у наших "керманичів" далекозорість - ніц не бачать, що під носом коїться, зате в очах кремлівської криси мир побачили...
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31.07.2020 16:47 Ответить
что-то не помогают эти дипломатические диалоги, дипломаты о своем договариваются, но солдату сложно объяснить, как сидя на войне, рискуя жизней и не стрелять
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31.07.2020 16:48 Ответить
Ну тупые в этой ОБСЕ. Не отличают когда провокационный, когда несистемный огонь, а когда нарушение перемирия.. Звоните бубочке, он вам расскажет.
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31.07.2020 16:51 Ответить
так он-же, самый тупейших, из всех тупых...
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31.07.2020 17:10 Ответить
Текст повторять зеленую шмарклю научили, шпаргалку кацапы написали. Неужели настолько туп, шо не смогет?
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31.07.2020 17:15 Ответить
что он себе позволяет?? на что он намекает?
нас же уверяют... что стабильно и продолжительно (одиночные и хаотичные - мираж)
так что получается? нас обманывают? и кто-то там таки нарушает??? не выполняет?
(главное, чтоб "невыполнение" не пришили нашим мягкотелым и перепуганным своей тени военноначхальникам (начхальникам на боевой дух и гордость своей Армии)
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31.07.2020 16:52 Ответить
"Я призываю СТОРОНЫ конфликта немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня и неукоснительно выполнять свои обязательства"

Зверніть увагу, ОБСЄ знову звинувачує у порушенні перемир'я обидві сторони. Це ЗМОВА!
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31.07.2020 16:55 Ответить
слепое убогое ущербное ОБСЕ в очередной раз показало что оно несостоятельно лживо и ублюдочно ..снова обвиняют Украину в нарушениях ..если кто не понял еще из текста - а там "стороны конфликта" ..а у нас 3 воина умерли от резкого ухудшения здоровья.
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31.07.2020 16:56 Ответить
Церетели грузин.
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31.07.2020 16:58 Ответить
Так Кадырка ж может пригрозить, страшновато, ещё и извиняться придется. А на Украину можно безбоязненно "переть", утрётся.
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31.07.2020 17:27 Ответить
И кто ТАКИХ лохов в ОБСЕ и ООН понабирал?
Есть хоть один аргумент за то что ты надеялся что не будет как в предыдущие перемирия?
Ну хоть один?
Да и кстати бубочка - как идут наказания стреляющих с ТОЙ стороны? Ты их на горох, плетьми или на кол?
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31.07.2020 18:00 Ответить
Хіба це обстріли? просто пострєлівают. А режим припинення вогню не було порушено
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31.07.2020 19:23 Ответить
зебаран, ты че говнокомандующий не в окопах на передке ?
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31.07.2020 20:57 Ответить
 
 