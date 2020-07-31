Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе: "Очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро"

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели выразил обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о нарушениях прекращения огня в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пресс-релизе ПА ОБСЕ, распространенном 31 июля.

Отмечается, что Церетели также подчеркнул важность поддержания прекращения военных действий и призвал стороны соблюдать приказы о прекращении огня и выполнять свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.

"Соглашение о прекращении огня, достигнутое в ходе встречи Трехсторонней контактной группы, стало важным шагом на пути к реализации минских соглашений. Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта, которые в наибольшей степени пострадали от военных операций, эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в обозримом будущем", - сказал председатель ПА ОБСЕ.

Выражая сожаление в связи с эскалацией ситуации на восточной Украине и нарушением соглашений о прекращении огня, о чем сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, президент Церетели призвал стороны воздерживаться от провокационных действий и соблюдать международные обязательства.

"Я очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро. Всеобъемлющее урегулирование может быть достигнуто только через взаимное доверие к соглашениям. Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Все слова, высказанные сторонами конфликта, должны соответствовать их действиям. Я призываю стороны конфликта немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня и неукоснительно выполнять свои обязательства", - отметил он.

В то же время Церетели также подчеркнул усилия, предпринятые в рамках ТКГ, подчеркнув, что "положить конец конфликту может только дипломатический диалог, ориентированный на результаты и основанный на политической воле к имплементации Минских соглашений".

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