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Новости Оккупация Крыма
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Арбитраж в Париже начал рассматривать дело о захвате РФ объектов "Укрэнерго" в оккупированном Крыму

Арбитраж в Париже начал рассматривать дело о захвате РФ объектов

Арбитражный суд в Париже с 16 июля рассматривает дело о незаконном захвате Российской Федерацией инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории оккупированного Крыма.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" требует компенсации за захват Россией во время оккупации Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих компании.

Стоимость активов, относительно которых подан иск, будет определена после их оценки. По предварительным оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании на Крымском полуострове составляет около $1 млрд.

В состав суда вошли председательствующий арбитр - судья Лоуренс Коллинз, назначенный "Укрэнерго" арбитр Д. Брайан Кинг и назначенный РФ арбитр Габриэль Боттини.

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Интересы "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive S.A. (Швейцария), договор стоимостью EUR 1,537 млн с которой был подписан в феврале 2019 года.

Lalive представляла в спорах против РФ относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний, как "Укрнафта", "Стабил", Yukos Capital.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.

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арбитраж (187) Крым (26425) россия (96192) Укрэнерго (660)


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31.07.2020 17:11 Ответить
Прекрасный https://www.youtube.com/watch?v=daF3WPK7DT4 диалог нашего блогера с недоюристом из Уйлостана относительно юридического преследования за Крым и Донбасс.
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31.07.2020 19:18 Ответить
 
 