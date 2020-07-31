Арбитраж в Париже начал рассматривать дело о захвате РФ объектов "Укрэнерго" в оккупированном Крыму

Арбитражный суд в Париже с 16 июля рассматривает дело о незаконном захвате Российской Федерацией инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории оккупированного Крыма.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" требует компенсации за захват Россией во время оккупации Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих компании.

Стоимость активов, относительно которых подан иск, будет определена после их оценки. По предварительным оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании на Крымском полуострове составляет около $1 млрд.

В состав суда вошли председательствующий арбитр - судья Лоуренс Коллинз, назначенный "Укрэнерго" арбитр Д. Брайан Кинг и назначенный РФ арбитр Габриэль Боттини.

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Интересы "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive S.A. (Швейцария), договор стоимостью EUR 1,537 млн с которой был подписан в феврале 2019 года.

Lalive представляла в спорах против РФ относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний, как "Укрнафта", "Стабил", Yukos Capital.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.

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