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ГБР закрыло "дело о Томосе", но кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование"?, - адвокат Головань

ГБР закрыло

Государственное бюро расследований сообщило о закрытии "дела о Томосе", однако не сообщило, кто будет нести ответственность за трату государственных ресурсов на его расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел - про Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили.
И вынуждены были закрыть явно не потому, что отсутствие события преступления очевидно для всего мира", - отметил адвокат.

По словам защитника, если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации.

"Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов (который уже давно сохраняет свой статус и.о. с помощью сомнительных махинаций), ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность за многомесячную трату государственных ресурсов на "расследование" явно пустого дела?" - добавил адвокат.

"Более 8 месяцев только на Томос! А есть еще десятки таких же пустых производств, с которым десятки следователей и прокуроров возятся скоро уже полтора года, тратя миллионы и миллионы гривен налогоплательщиков исключительно с целью продолжения политически мотивированных преследований лидера оппозиции, Пятого Президента Украины Петра Порошенко. Они надеются остаться безнаказанными. Но отвечать придется. И по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", - подытожил Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о возбуждении религиозной вражды при создании ПЦУ открыли из-за обращения верующих, а не Филарета, - заявление УПЦ КП

Автор: 

Порошенко Петр (19618) ГБР (3049) Томос (259) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+26
ГБР закрыло "дело о Томосе", но кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование"?, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1676
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31.07.2020 17:16 Ответить
+23
Тебе нужно срочно в следственную группу, расскажешь и покажешь, а то ЗЕбуины уже в истерике...
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31.07.2020 17:19 Ответить
+16
Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной
Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса, и обязал журналистов опровергнуть ее. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовал в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi Facebook адвокат Гладковского Руслан Волынец.

Отсюда:
https://news.liga.net/politics/news/sud-obyazal-bigusinfo-oprovergnut-zayavlenie-o-shemah-gladkovskogo-v-oboronke
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31.07.2020 17:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили.

Вот, что крест животворящий делает.
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31.07.2020 17:14 Ответить
Это делает бенядиктова с зеблодятлами.
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31.07.2020 17:15 Ответить
З-за бажання 73/42%зебілів та пригожинських ботів-провокаторів, (отаких, як ото https://censor.net/user/244063) "нупосадітєпороха". Не було би їх висерів тут (та й на інщих ресурсах) навряд би клован з бенедіктовою намагались би задовольнити...
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31.07.2020 18:22 Ответить
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31.07.2020 17:39 Ответить
ГБР закрыло "дело о Томосе", но кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование"?, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1676
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31.07.2020 17:16 Ответить
Конфискация украденого Свинарчуками перекроет затраты раследования.
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31.07.2020 17:17 Ответить
Тебе нужно срочно в следственную группу, расскажешь и покажешь, а то ЗЕбуины уже в истерике...
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31.07.2020 17:19 Ответить
Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной
Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса, и обязал журналистов опровергнуть ее. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовал в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi Facebook адвокат Гладковского Руслан Волынец.

Отсюда:
https://news.liga.net/politics/news/sud-obyazal-bigusinfo-oprovergnut-zayavlenie-o-shemah-gladkovskogo-v-oboronke
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31.07.2020 17:23 Ответить
Ой, а зебилы всё мечтают дорваться до денег Порошенка. Точно как их предки - люмпены прошлого века, думали что как расскуркулят богатых, так сразу заживут. А получилось наоборот - стало ещё хуже, голодали, жили в разрухе, жрали своих детей. Потому что не надо вестись на враньё популистов, которыми были как большевики, так и нынешние популисты.
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31.07.2020 17:44 Ответить
За то тепер зрозуміло куди йдуть податки, це ж не на благі справи
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31.07.2020 17:19 Ответить
Теперешняя власть стала подельником предыдущей,не расследуя преступления.Гандоны.
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31.07.2020 17:19 Ответить
Ви, пане, про які саме злочини кажете? Тут стаття про Томос. Чи отримання Томосу для Вас злочин? То у статті вже написано:
"ГБР сообщает о закрытии (...) дел - про Томос об автокефалии Православной церкви Украины. (...) ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили." Источник: https://censor.net/n3211293
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31.07.2020 17:57 Ответить
Бро, Ви це розказуєте кассабу з Лахти-2.
Або хохломанкурту Лугандона.
Воно Вам тре?
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31.07.2020 18:01 Ответить
Ну... Як в тому анекдоті: "Пан має час та надхнення" Чому б себе не потішити?
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31.07.2020 18:17 Ответить
та ще й за чужий кошт
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31.07.2020 18:44 Ответить
Я не порохобот, но что касается Томоса, то здесь откровенная диверсия пятой колонны, и не последнюю скрипку, в данном случае сыграла рагуля венедика, которая уже заработала за свою авнтиукраирскую, прокремлевскую "работу", как минимум нары.
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31.07.2020 17:28 Ответить
взагалі-то не просто "не порохобот" а типовий 73/43%зебіл. Хоча би тому, що за бенедіктовою приховуєш участь свого клована в "авнтиукраирскую, прокремлевскую "работу"" (цитував тебе)
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31.07.2020 18:34 Ответить
за 5-лет пороху дела шьют,по томосу за разжигание розни...Нынешнего канатоходца за месяц его правления уже три вышки можно сварганить,он наверно думает,что как лукашенко и обнулённый пожизненно будет воду варить,купи атлас мира цирковой.
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31.07.2020 17:30 Ответить
Пускай адвокат дуру не гонит и не ищет того чего нет , ГБР действовало в соответствии с законом принятым при Петрусе, по этому закону, любой бредовый иск правильно оформленный, должен расследоваться .... иначе этот клоун пойдёт в суд, и суд обяжет расследовать , и адвокат это хорошо знает но прикидывается шлангом
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31.07.2020 17:43 Ответить
Ты идиот читать умеешь?
" если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации."
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31.07.2020 18:04 Ответить
Это ты идиот, для таких как ты уже объясняли, что иск подан гундяевским прихожанином, и составлен адвокатом по всем правилам, а теперь скажи -ДБР может отказать если оно обязано реагировать на всякую хрень по закону ..))
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31.07.2020 18:38 Ответить
Мой идиот, речь идёт не о том, чтобы ОТКАЗАТЬ, а о том, чтобы ЗАВЕРШИТЬ РАССМОТРЕНИЕ явной хрни за пару дней, а не восемь месяцев. Так понятно?
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31.07.2020 18:56 Ответить
Думаю иск составлен таким образом, что требует конкретных ответов на поставленные вопросы, для долбодятлов вроде тебя поясняю - ответ типа "Сведения не подтвердились"не прокатывает
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31.07.2020 19:07 Ответить
Идиотов отличает то, что свои думы они отождествляют с реальностью. Если "я думаю что..." - значит так и есть. Дурень думкой багатие!
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01.08.2020 09:42 Ответить
Исполняющий обязанности главы ГБР Александр Соколов заявил о закрытии «церковного» дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/ пресс-службу ведомства.
По словам Соколова, речь идет об уголовном производстве, связанном с отменой регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.
«Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто», - сказал Соколов.
По словам главы ГБР, это дело следует рассматривать в рамках гражданского или административного судопроизводства.
''ГБР действует исключительно в рамках действующего закона и не вмешивается в вопрос религии. По этому вопросу мы провели консультации с представителями разных религиозных общин, для которых доведена позиция Государственного бюро расследований",- резюмировал Соколов.
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01.08.2020 09:59 Ответить
вчинених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України , повноваження якого припинено, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Прем'єр-міністром України , членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінету Міністрів України , першим заступником та заступником міністра, членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антимонопольного комітету України , Головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державного комітету телебачення і радіомовлення України , Головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Фонду державного майна України , його першим заступником та заступником, членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Центральної виборчої комісії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народним депутатом України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини , Директором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного антикорупційного бюро України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генеральним прокурором , його першим заступником та заступником, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головою Національного банку України , його першим заступником та заступником, Головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 Національного агентства з питань запобігання корупції , його заступником, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретарем Ради національної безпеки і оборони України , його першим заступником та заступником, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим , його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, суддею, працівником правоохоронного органу, особою, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 посада якої належить до категорії «А» , крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ ;вчинених службовими особами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного антикорупційного бюро України , усіма прокурорами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Спеціалізованої антикорупційної прокуратури , крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності НАБУ;проти встановленого порядку несення військової служби (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 військові злочини ), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
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01.08.2020 10:58 Ответить
Головань такой-же жук как и ПеПо ......====
=== А в принципе в таких случаях обращаются в прокуратуру и в суд, а не на ЦН
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01.08.2020 12:41 Ответить
Если в след за этим сатирическим недоразумением придет проукраинская власть(очень надеюсь),верховного потерпевшего судить можно 24/7,за каждый день при власти.
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31.07.2020 17:43 Ответить
Единственное положительное явление происшедшее в течение каденции Порошенко была выдача "Томоса" Украинской Церкви от Константинопольского Патриархата. Правда к нему Порошенко не имел почти никакого отношения.
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31.07.2020 17:44 Ответить
Отже, виявилося брехнею:
- крики про неймовірне збагачення Порошенка;
- «офшори» Порошенка, з нулем на рахунку;
- підлі розмови про те, що «війна продовжується, бо це вигідно Порошенку» і «нада просто пєрєстть стрєлять»;
- розвалилася справа Гладковських (привіт кремлівським нацжонам);
- розвалилася справа з бронежилетами;
- Ротердам+ виявився правильною,економічно виправданою формулою, без якої «посипалася» вугільна галузь (привіт дівчинці легкої поведінки Герусу та іншим борцунам);
- в справі по «Кузні на Рибальському» не виявили порушень.
Все це і багато іншого виявилося банальною і підлою брехнею.
Так само брехнею рано чи пізно виявляться і «плівки Деркача» і маніпуляції про «Порошенко і Зеленський одінаковиє» і весь інший бруд, згенерований луб'янкою чи прихвоснями коломойських-фірташей. Все те,з чим зараз продовжують носитися платні «експерти», «політологи», «журналісти» та «націоналісти». І що продовжує в'яло жувати стадо покірних дурників.
Натомість правдою виявилося:
- зменшення статків Порошенка на 40% протягом каденції;
- 1,5 млрд гривень власних коштів, витрачених на армію та благочинність;
- зростання ВВП, мінімальної заробітної плати та пенсії у 2016-19 роках;
- зростання витрат на оборону з 19 млрд у 2013-му до 210млрд у 2019-му;
- українці з совєцьких кріпаків стали вільними людьми вільного світу,завдяки безвізовому режиму;
- українці отримали ПРАВО молитися в українській національній церкві.
І ще дуже багато чого є і назавжди залишиться в історії України. Правдою.
Отже з цього маємо два висновки:
1. Зелена влада прийшла до влади на тотальній брехні. І ігноруванні очевидної правди. А те, що базується на брехні, ніколи не породить нічого доброго.
2. Ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ мати гарну пам'ять. Ми маємо пам'ятати кожного брехливого експерта, журналіста , політолога чи націоналіста. А це дуже просто: досить лише підняти їх дописи, статті чи інтерв'ю до березня 2019 року. Про Ротердам+. Про неймовірне збагачення. Про голі-босі. Про Іловайськ. Про бронежилети. Про пів-вареника. Про «хужє нє будєт». Про «нового нашєго Рєйгана». Кожен, хто долучився до поширення цієї брехні та маніпуляцій, вибачте - в**бав козу. Інакше на жаль не скажеш. Вони втратили репутацію. Ці продажні люди не мають права називатись експертом, політологом, журналістом, націоналістом. А ми не маємо права їм це пробачити, прочитавши один-два «правильних», «опозиційних» дописа.
Рукописи не горять. Вважаю, цю роботу необхідно зробити. Підняти всі виступи та дописи Бутусових, Берез, Дроздових, Томенок, Фесенок, Золотарьових, Кошулінських, Білецьких та їм подібних, які зараз знову пнуться в «лідери опозиції». Інакше вони знову будуть брехати. І ми з цієї брехні не виберемося ніколи.
(c)Костюк Олександр
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31.07.2020 19:38 Ответить
От себя добавлю еще: декоммунизация.
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31.07.2020 19:39 Ответить
Когда жабу надули через соломинку
ГБР закрыло "дело о Томосе", но кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование"?, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 854
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31.07.2020 17:44 Ответить


А "клятий барига" посивів та постарішав на цій самій посаді... Бо в нього не було Богдана, д'Єрмака і кортежів з підгузками, охороною та їдлом у 20-40 машин. Не вмів Петя керувать! Ще й біднішим став за час свого президенства. А от "новьіє ліца", на чолі з найвеличнішим - "праХфесіанальі" - за рік на держслужбі заробили мільйони та повідїдали такі харі, що в телевізор не влазять!
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31.07.2020 18:02 Ответить
А это не фотошоп? Если нет, то уж сильно "измаялся" нихрена не делать.
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31.07.2020 21:33 Ответить
И ближе есть труднодоступные места в организме, зачем тратить деньги на заграничные командировки.
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31.07.2020 21:47 Ответить
Слышь, не в службу а в дружбу - насколько дороже оплачиваются посты на украинском?
В смысле НЕ гуглпереводом?
Это типа "надбавка за знание иностранного языка"?
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31.07.2020 18:08 Ответить
То, на вашу думку, краще це все треба було продовжувати робити для московії? Чи ви дійсно вважаєте, що УПЦ МП залишало всі кошти в Україні? Зараз ПЦУ - Митрополія Константинопольського Патріархату, а в майбутньому, з великою долею вірогідності, може отримати статус Патріархату... Це займе деякий час (не дні-місяці, а роки чи, навіть, десятиліття), але відразу навіть прищ не скоче...
Хоча, може, я в чомусь помиляюсь, бо не є дуже релігійною людиною...
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31.07.2020 18:09 Ответить
ТОМОС это один из самых важных, а скорее всего самый важный символ православия в Украине--Руси на современном этапе ее становления.Томос подтвердил истинную каноничность Украинского православия и выкрыл пекинскую суть так называемого московского патриорхата.
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31.07.2020 18:27 Ответить
Прошу прощения (сектанскую суть).
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31.07.2020 18:30 Ответить
А платить должет тот кто инициировал и возбуждал это дело! ГБР закрыло "дело о Томосе", но кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование"?, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1270
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31.07.2020 18:30 Ответить
А подать в суд на них за открытие заведомо сфальсифицированного дела возможно?
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31.07.2020 18:31 Ответить
з виступу слідока, розуміло що жодної хвилини цім ділом ніхто не займався, збиток бюджету не спричинен
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31.07.2020 18:49 Ответить
А зачем им заниматься сизифомым трудом, имитировали за кулисами топот лошади.
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31.07.2020 21:43 Ответить
Портникову очередной орден " Святой Венедикт. с Зел. мечами". лучше мячами!!!
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31.07.2020 19:40 Ответить
Портникову очередной орден " Святой Венедикт. с Зел. мечами". лучше мячами!!!
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31.07.2020 19:44 Ответить
Портникову очередной орден " Святой Венедикт. с Зел. мечами". лучше мячами!!!
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31.07.2020 19:46 Ответить
а ось ЗЕЛЕН-ИЙ хоче встановити державними релігійні свята муслімів і жидів, то обДОБКІН також подасть на нього в суд????
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31.07.2020 19:48 Ответить
С обдолбанных спроса нет.
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31.07.2020 21:40 Ответить
штраф Добкину на пару миллионов
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31.07.2020 22:51 Ответить
Главное что зелебобики были в экстазе от этого, результат не важен
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04.08.2020 13:38 Ответить
 
 