ГБР закрыло "дело о Томосе", но кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование"?, - адвокат Головань
Государственное бюро расследований сообщило о закрытии "дела о Томосе", однако не сообщило, кто будет нести ответственность за трату государственных ресурсов на его расследование.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.
"ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел - про Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили.
И вынуждены были закрыть явно не потому, что отсутствие события преступления очевидно для всего мира", - отметил адвокат.
По словам защитника, если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации.
"Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов (который уже давно сохраняет свой статус и.о. с помощью сомнительных махинаций), ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность за многомесячную трату государственных ресурсов на "расследование" явно пустого дела?" - добавил адвокат.
"Более 8 месяцев только на Томос! А есть еще десятки таких же пустых производств, с которым десятки следователей и прокуроров возятся скоро уже полтора года, тратя миллионы и миллионы гривен налогоплательщиков исключительно с целью продолжения политически мотивированных преследований лидера оппозиции, Пятого Президента Украины Петра Порошенко. Они надеются остаться безнаказанными. Но отвечать придется. И по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", - подытожил Головань.
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Вот, что крест животворящий делает.
Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса, и обязал журналистов опровергнуть ее. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовал в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi Facebook адвокат Гладковского Руслан Волынец.
Отсюда:
https://news.liga.net/politics/news/sud-obyazal-bigusinfo-oprovergnut-zayavlenie-o-shemah-gladkovskogo-v-oboronke
"ГБР сообщает о закрытии (...) дел - про Томос об автокефалии Православной церкви Украины. (...) ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили." Источник: https://censor.net/n3211293
Або хохломанкурту Лугандона.
Воно Вам тре?
" если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации."
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/ пресс-службу ведомства.
По словам Соколова, речь идет об уголовном производстве, связанном с отменой регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.
«Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто», - сказал Соколов.
По словам главы ГБР, это дело следует рассматривать в рамках гражданского или административного судопроизводства.
''ГБР действует исключительно в рамках действующего закона и не вмешивается в вопрос религии. По этому вопросу мы провели консультации с представителями разных религиозных общин, для которых доведена позиция Государственного бюро расследований",- резюмировал Соколов.
=== А в принципе в таких случаях обращаются в прокуратуру и в суд, а не на ЦН
- крики про неймовірне збагачення Порошенка;
- «офшори» Порошенка, з нулем на рахунку;
- підлі розмови про те, що «війна продовжується, бо це вигідно Порошенку» і «нада просто пєрєстть стрєлять»;
- розвалилася справа Гладковських (привіт кремлівським нацжонам);
- розвалилася справа з бронежилетами;
- Ротердам+ виявився правильною,економічно виправданою формулою, без якої «посипалася» вугільна галузь (привіт дівчинці легкої поведінки Герусу та іншим борцунам);
- в справі по «Кузні на Рибальському» не виявили порушень.
Все це і багато іншого виявилося банальною і підлою брехнею.
Так само брехнею рано чи пізно виявляться і «плівки Деркача» і маніпуляції про «Порошенко і Зеленський одінаковиє» і весь інший бруд, згенерований луб'янкою чи прихвоснями коломойських-фірташей. Все те,з чим зараз продовжують носитися платні «експерти», «політологи», «журналісти» та «націоналісти». І що продовжує в'яло жувати стадо покірних дурників.
Натомість правдою виявилося:
- зменшення статків Порошенка на 40% протягом каденції;
- 1,5 млрд гривень власних коштів, витрачених на армію та благочинність;
- зростання ВВП, мінімальної заробітної плати та пенсії у 2016-19 роках;
- зростання витрат на оборону з 19 млрд у 2013-му до 210млрд у 2019-му;
- українці з совєцьких кріпаків стали вільними людьми вільного світу,завдяки безвізовому режиму;
- українці отримали ПРАВО молитися в українській національній церкві.
І ще дуже багато чого є і назавжди залишиться в історії України. Правдою.
Отже з цього маємо два висновки:
1. Зелена влада прийшла до влади на тотальній брехні. І ігноруванні очевидної правди. А те, що базується на брехні, ніколи не породить нічого доброго.
2. Ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ мати гарну пам'ять. Ми маємо пам'ятати кожного брехливого експерта, журналіста , політолога чи націоналіста. А це дуже просто: досить лише підняти їх дописи, статті чи інтерв'ю до березня 2019 року. Про Ротердам+. Про неймовірне збагачення. Про голі-босі. Про Іловайськ. Про бронежилети. Про пів-вареника. Про «хужє нє будєт». Про «нового нашєго Рєйгана». Кожен, хто долучився до поширення цієї брехні та маніпуляцій, вибачте - в**бав козу. Інакше на жаль не скажеш. Вони втратили репутацію. Ці продажні люди не мають права називатись експертом, політологом, журналістом, націоналістом. А ми не маємо права їм це пробачити, прочитавши один-два «правильних», «опозиційних» дописа.
Рукописи не горять. Вважаю, цю роботу необхідно зробити. Підняти всі виступи та дописи Бутусових, Берез, Дроздових, Томенок, Фесенок, Золотарьових, Кошулінських, Білецьких та їм подібних, які зараз знову пнуться в «лідери опозиції». Інакше вони знову будуть брехати. І ми з цієї брехні не виберемося ніколи.
(c)Костюк Олександр
А "клятий барига" посивів та постарішав на цій самій посаді... Бо в нього не було Богдана, д'Єрмака і кортежів з підгузками, охороною та їдлом у 20-40 машин. Не вмів Петя керувать! Ще й біднішим став за час свого президенства. А от "новьіє ліца", на чолі з найвеличнішим - "праХфесіанальі" - за рік на держслужбі заробили мільйони та повідїдали такі харі, що в телевізор не влазять!
В смысле НЕ гуглпереводом?
Это типа "надбавка за знание иностранного языка"?
Хоча, може, я в чомусь помиляюсь, бо не є дуже релігійною людиною...