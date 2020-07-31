ГБР закрыло "дело о Томосе", но кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование"?, - адвокат Головань

Государственное бюро расследований сообщило о закрытии "дела о Томосе", однако не сообщило, кто будет нести ответственность за трату государственных ресурсов на его расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел - про Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили.

И вынуждены были закрыть явно не потому, что отсутствие события преступления очевидно для всего мира", - отметил адвокат.

По словам защитника, если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации.

"Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов (который уже давно сохраняет свой статус и.о. с помощью сомнительных махинаций), ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность за многомесячную трату государственных ресурсов на "расследование" явно пустого дела?" - добавил адвокат.

"Более 8 месяцев только на Томос! А есть еще десятки таких же пустых производств, с которым десятки следователей и прокуроров возятся скоро уже полтора года, тратя миллионы и миллионы гривен налогоплательщиков исключительно с целью продолжения политически мотивированных преследований лидера оппозиции, Пятого Президента Украины Петра Порошенко. Они надеются остаться безнаказанными. Но отвечать придется. И по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", - подытожил Головань.

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