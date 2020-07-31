КГГА сообщила о завершении весеннего призыва в Киеве: 603 человека уже выполняют свой воинский долг

Весенняя военная призывная кампания 2020 года завершилась в Киеве. Всего в столице 603 человека были призваны в воинские части Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

"Совместно с Киевским городским военным комиссариатом и районными военными комиссариатами Киев выполнил на 100% весеннюю призывную кампанию 2020-го года. 600 юношей уже выполняют свой воинский долг и только трое - отказались. Всего весенний военный призыв прошел успешно и мы уже начали сотрудничество в рамках следующего, осеннего, призыва", - приводит слова Мондриевского пресс-служба КГГА.

Также он сообщил, что решением Киевской городской призывной комиссии 88 призывников получили отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные заведения. Не появились на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников.

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